伊豆・村の駅(運営：株式会社村の駅、所在地：静岡県三島市)では、4月25日～5月6日の13日間、20周年スペシャル企画を実施します。

お値段そのままボリューム2倍企画や、当施設内飲食店舗の「まぐろ道場 寝技食堂」「THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン」「たまご専門店TAMAGOYA」全3店からはゴールデンウィーク限定メニューも登場！そして、期間中家族みんなで楽しめるイベントも開催します。イベントや体験でゴールデンウィークの楽しい思い出を作ろう。

公式HP： http://www.muranoeki.com/





村長やりすぎ2倍祭





■村長やりすぎ2倍祭

お値段そのままボリュームが2倍の夢のようなわくわくの豊かなお食事を楽しめる企画です。





メニュー各種 ※写真はイメージです





・THIS伊豆しいたけバーガー パテ2倍！

・しらすどっさり丼 しらす2倍！

・きのこそば きのこ2倍！

・日の出カスタードのブリュレパンケーキ カスタード2倍！

・まぐろてっぺん丼 まぐろ2倍！

・宮田さん家のトマト1袋 トマト2倍！

・特濃ミルクソフトソフト ソフト2倍！

・みしまコロッケパン コロッケ2倍！

・たまごかけご飯 たまご2倍！

※各種数量限定となります。無くなり次第通常の量で販売します。









■TAMAGOYAドリームプリンパフェ

たまごの幸せ20倍にしました。TAMAGOYAプリンパフェの20倍のパフェがゴールデンウィーク限定メニューで登場します。ふわふわのパンケーキや日の出たまごのぷりん、日の出カスタードなどたまごの幸せが詰まったパフェです。黄身のような卵黄ソースを絡ませながら一緒にお召し上がりください。思い出のチャレンジメニューにぴったり！





★フードファイター様企画

お一人様で制限時間20分で完食できたらお支払い料金75％OFFの5,500円(税込)＆TAMAGOYAグッズプレゼント！

※2日前までのご予約となります。 1日1個限定





価格 ： 22,000円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・ごま・大豆・オレンジ





フードファイター様企画 ドリームプリンパフェ





■ゴールデンウィーク限定メニュー登場！

「たまご専門店TAMAGOYA」より

◇たっぷり村野菜のイエローカレーオムバーグ

たまご専門店からお贈りするのは旬の野菜とスパイス香るイエローカレーのオムライス。

あしたか牛のハンバーグとオムレツとイエローカレーの相性が抜群な1皿に仕上げました。

ハンバーグとカレー好きな方にオススメな一品です。





価格 ： 2,475円(税込)

アレルギー： 卵・乳成分・小麦・鶏肉・牛肉・大豆・りんご





たっぷり村野菜のイエローカレーオムバーグ(写真はイメージです)





「まぐろ道場 寝技食堂」より

◇茶とろろマウンテン丼

茶とろろいっぱいの丼ぶりと一緒にネギトロ、鯛、キハダマグロ、とびっこと麦とろと相性抜群なネタがたっぷり入っております。





価格 ： 2,180円(税込)

アレルギー： 小麦・山芋・大豆





茶とろろマウンテン丼





「まぐろ道場 寝技食堂」より

◇せーのっ！ドーン！丼

せーのでお椀をひっくり返してドーンと美味しさ溢れる丼です。キハダマグロ、サーモン、甘エビ、ホタテ、いくら、ウニ、茶とろろと全体を絡めながらお召し上がりください。





価格 ： 2,480円(税込)

アレルギー： えび・小麦・山芋・さけ・大豆・いくら





せーのっ！ドーン！丼





「まぐろ道場 寝技食堂」より

◇茶とろろ日の出まぐろ丼

マグロと卵黄ととろろを楽しむ丼です。ユッケのような味わいが好きな方にオススメです。お茶の風味のとろろが卵黄のコクと相性抜群な丼です。





価格 ： 1,480円(税込)

アレルギー： 卵・小麦・山芋・大豆





茶とろろ日の出まぐろ丼





「THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン」より

◇THIS伊豆しいたけジャーマンスープレックス チーズバーガー

THIS伊豆しいたけバーガーを持ち上げ、そのままチーズの海へ――。

まるでプロレス技のように叩き込むその瞬間から、

食体験は“エンターテインメント”へと変わります。





あふれ出す濃厚チーズと、旨みを凝縮したしいたけのジューシーさ。

さらにバンズ・パティ・しいたけが一体となり、

一口ごとにインパクトのある味わいを演出します。









価格 ： 1,200円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・豚肉・大豆・ゴマ





THIS伊豆しいたけジャーマンスープレックス チーズバーガー





◇家族で村イベント！ ゴールデンウィーク大作戦！

・4月25日(土) 9:00～ 明太子カップに盛り放題

星谷さん家のしいたけ山盛りチャレンジ

・4月26日(日) 9:30～ しらすカップに盛り放題

13:00～ 明太子カップに盛り放題

・4月29日(水) 9:00～ Golden野菜詰め放題

13:00～ 田中屋製麺のラーメン積む積む

・4月30日(木) 9:00～ ジャム用国産いちごパックに乗せ放題

9:30～ 日の出たまごのカステラ解体ショー

・5月1日(金) 9:00～ Golden野菜詰め放題

13:00～ お米市函南産コシヒカリ特売

・5月2日(土) 9:00～ アジの干物詰め放題

13:00～ 伊豆味噌盛り放題

・5月3日(日) 9:00～ トマト玉入れチャレンジ

13:00～ ジャム用いちごパックに乗せ放題

・5月4日(月) 9:00～ 星谷さん家のしいたけ山盛りチャレンジ

13:00 ストップウォッチチャレンジ

・5月5日(火) 9:00～ シュークリームのクリーム詰め放題

13:00～ いちごストラックアウト

・5月6日(水) 9:00～ 静岡県新茶詰め放題

13:00～ 伊豆味噌盛り放題





家族で村イベント！ ゴールデンウィーク大作戦！





■「伊豆・村の駅」について

三島市の国道136号線沿いにある「伊豆・村の駅」は地元のお客様をはじめ観光客のお客様にも人気の伊豆の美味しさを全国に発信する事を目指している“食のテーマパーク”です。地元の生産者さん中心にお野菜が並ぶ農産物直売所をはじめ、美味しい丼ぶりが楽しめるまぐろ道場や伊豆の椎茸をメインに使ったバーガーキッチン、たまご専門店TAMAGOYAのメニューを敷地内で楽しむことができます。お野菜・お魚・お肉と食材をはじめ、地域の特産物を使用した調味料やお土産もご用意した地域密着型の商業施設です。





食のテーマパーク「伊豆・村の駅」





■「伊豆・村の駅」概要

店舗名 ：伊豆・村の駅

所在地 ：〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

TEL ：055-984-1217

営業時間：9:00～17:00

寝技食堂〆技一本まぐろ道場 11:00～15:00

肉菜汁餃子「餃一郎」 10:00～15:30

THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン 9:00～16:00

Cafebranch TAMAGOYA 9:30～15:30

定休日 ：年中無休





・伊豆・村の駅 公式サイト

http://www.muranoeki.com/

・寝技食堂〆技一本まぐろ道場 公式Instagram

https://www.instagram.com/izumuranoeki/

・Cafebranch TAMAGOYA 公式サイト

http://izu-tamagoya.com/

・Cafebranch TAMAGOYA 公式Instagram

https://instagram.com/izu_tamagoya?utm_medium=copy_link









【会社概要】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

電話番号： 0120-54-0831

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ： 2006年1月

店舗名 ： 伊豆・村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1