CS放送「衛星劇場」では、2026年1月に行われたミュージカル『ISSA in Paris』を、4月26日(日)午後7時30分よりテレビ初放送します。 トニー賞の最優秀作詞作曲賞を2度受賞した巨匠モーリー・イェストンが手掛けたオリジナルミュージカル。小林一茶の知られざる10年を大胆かつファンタジックに描きます。現代の東京に住むシンガーソングライター・ISSAこと海人を演じるのは、ミュージカル『イリュージョニスト』などさまざまな舞台で主演を務める海宝直人。若き日の小林一茶を演じるのは、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』などで主演を務めた岡宮来夢。違う時代を生きる2人がパリでどう出会い、人生をどう変えていくのか…時空を超えて響き合う2人の歌声をお楽しみください！

ミュージカル『ISSA in Paris』

★CS衛星劇場にて、4月26日(日)午後7:30～テレビ初放送！ 2026年1月27日公演収録 東京・日生劇場 [原案・作詞・作曲]モーリー・イェストン [脚本・訳詞]高橋知伽江 [演出]藤田俊太郎 [出演]海宝直人、岡宮来夢、潤花、豊原江理佳、中河内雅貴、彩吹真央、内田未来、阿部裕 ほか ミュージカル『ナイン』『タイタニック』でトニー賞の最優秀作詞作曲賞を2度も受賞した、ミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンによる待望の最新作！小林一茶の知られざる10年を大胆かつファンタジックに描くオリジナルミュージカル。 モーリー・イェストンは日本文学にも造詣が深く、学生時代には日本文学の翻訳を学びました。特に興味を持ち、彼の感性に響いたのは小林一茶の「露の世は露の世ながらさりながら」という俳句です。愛しいわが子を失った一切の深い悲しみ、諦めきれぬ思いを、最小限の言葉で最も深く表現したその俳句に感銘を受け『ISSA in Paris』創作は始まりました。 主人公のシンガーソングライター・ISSAこと海人(かいと)を演じるのはミュージカル『イリュージョニスト』など数多の舞台で主演を務め、長年のキャリアで培われた確かな演技力と圧倒的歌唱力で高い評価を得ている海宝直人。 そして、若き日の小林一茶を演じるのはミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』『1789-バスティーユの恋人たち-』にて主演を務め、次世代を担うミュージカル界の新星として呼び声も高く、注目を集めている岡宮来夢が出演。

【あらすじ】 現代の東京に住む、シンガーソングライターISSAこと海人。海人は突然の母親の死から立ち直れず、呆然自失になっていた。そんな中、命の儚さをうたった小林一茶の「露の世は露の世ながらさりながら」の句が脳裏に浮かぶ。また、海人の母は、一茶には消息不明とされる「空白の10年」があり、その期間、鎖国の日本をひそかに抜け出してパリへ行っていたという仮説をたてていた。海人は天才俳人が日本で小林一茶と名乗るまでの「空白の10年」に一体何があったのかを突き止めるため、そして自分自身が前に進むためにパリへ旅立つことを決める。

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★CS衛星劇場にて、4月26日(日)午後0:00～放送！ 2021年3月12日～28日／東京国際フォーラム ホールCほか [出演]濱田めぐみ、海宝直人、中河内雅貴、小南満佑子、上條恒彦、今井朋彦、渡辺徹

★ミュージカル『ISSA in Paris』詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S79852

★ミュージカル『ISSA in Paris』予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=OL5Ams0T2vI

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