はちゃめちゃ3D忍者バトル『ニンジャム！』がNintendo Switch(TM)に本日参上！いつでもどこでも、最大4人で“ゴッド・オブ・ニンジャ”を目指せ！
「新たなおもしろさを開花させよ！」をビジョンとして掲げる株式会社G-Blossomは、Nintendo Switch向け3Dアクション対戦ゲーム『ニンジャム！』を2026年4月16日（木）にリリースいたしました。
▼任天堂ストアページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100054
発売価格は499円（税込）リリース記念で 10%セールの 459円（税込）！
※ 5/7(水) 23:59 まで
『ニンジャム！』とは？
ルールはシンプル、展開はカオス！
友達とワイワイ遊ぶのはもちろん、配信で盛り上がるパーティーゲームとしても最適！
- 飛び道具で相手をひるませ、近接武器で勝負を決めろ！
- 最後まで生き残ったら1ポイント。先に所定ポイントを集めたプレイヤーの勝利！めざせゴッド・オブ・ニンジャ！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HJXkZRAh4dk ]
25種類以上の武器と、15種類以上のステージによって、はちゃめちゃバトルを楽しめる！
※ Nintendo Switch版はオフライン専用です。
【選べる3つのゲームモード】- ノーマルモード：最後の一人になるまで戦う、王道のバトルロイヤル！
- チームモード：仲間と協力して勝利を掴め！
- おたから争奪戦：制限時間内に一番多く小判を集めた者が勝者！
本日初披露となる新ステージの公開！
個性の強い新たな2ステージが加わり、バトルはさらにはちゃめちゃに進化します！
穴ぼこスケートリンク
すべる床の上で穴に落ちないように戦おう！
バンパーからくり出現時にはさらにハチャメチャ度がアップ！
マグマアイランド
燃え盛るマグマの上で熱い戦いを繰り広げよう！
時間経過により地形が変化していくぞ。ダッシュを駆使して足場を移動しながら戦おう！
新ステージは「おたから争奪戦」でも遊ぶことが出来る。
不安定な足場で相手をうまく誘い込み、目指せゴッドオブニンジャ！
※ Steam版も本日のアップデートにより上記ステージを遊ぶことが出来ます。
Nintendo Switch版を記念してSteam版のセールも開催！
Nintendo Switch版のリリースを記念してSteam版の30%OFFセールも同時開催中！
※4/29(水) 23:59 まで
▼Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/2917600/
『ニンジャム！』製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/142135/table/18_1_2a8ee299bb6bd039be653387ca98e39d.jpg?v=202604160151 ]
株式会社G-Blossomについて
「面白いゲームを作りたい」そんな思いで集まったメンバーで、インディーゲームを開発している会社です。
ゲームに慣れていない人でも楽しめるようなシンプルさ。他にはないコンセプトや構成のユニークさ。そんな要素を兼ね備えた、G-Blossomにしかできないゲーム開発で自分たち自身が熱狂し、世の中に笑顔を生み出す。そんな会社でありたいと考えています。