はちゃめちゃ3D忍者バトル『ニンジャム！』がNintendo Switch(TM)に本日参上！いつでもどこでも、最大4人で“ゴッド・オブ・ニンジャ”を目指せ！

株式会社G-Blossom

「新たなおもしろさを開花させよ！」をビジョンとして掲げる株式会社G-Blossomは、Nintendo Switch向け3Dアクション対戦ゲーム『ニンジャム！』を2026年4月16日（木）にリリースいたしました。

▼任天堂ストアページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100054

発売価格は499円（税込）リリース記念で 10%セールの 459円（税込）！

※ 5/7(水) 23:59 まで

『ニンジャム！』とは？

ルールはシンプル、展開はカオス！

友達とワイワイ遊ぶのはもちろん、配信で盛り上がるパーティーゲームとしても最適！

- 飛び道具で相手をひるませ、近接武器で勝負を決めろ！- 最後まで生き残ったら1ポイント。先に所定ポイントを集めたプレイヤーの勝利！めざせゴッド・オブ・ニンジャ！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HJXkZRAh4dk ]

25種類以上の武器と、15種類以上のステージによって、はちゃめちゃバトルを楽しめる！

※ Nintendo Switch版はオフライン専用です。

【選べる3つのゲームモード】

本日初披露となる新ステージの公開！

- ノーマルモード：最後の一人になるまで戦う、王道のバトルロイヤル！- チームモード：仲間と協力して勝利を掴め！- おたから争奪戦：制限時間内に一番多く小判を集めた者が勝者！

個性の強い新たな2ステージが加わり、バトルはさらにはちゃめちゃに進化します！

穴ぼこスケートリンク

すべる床の上で穴に落ちないように戦おう！

バンパーからくり出現時にはさらにハチャメチャ度がアップ！

マグマアイランド

燃え盛るマグマの上で熱い戦いを繰り広げよう！

時間経過により地形が変化していくぞ。ダッシュを駆使して足場を移動しながら戦おう！

新ステージは「おたから争奪戦」でも遊ぶことが出来る。

不安定な足場で相手をうまく誘い込み、目指せゴッドオブニンジャ！

※ Steam版も本日のアップデートにより上記ステージを遊ぶことが出来ます。

Nintendo Switch版を記念してSteam版のセールも開催！

Nintendo Switch版のリリースを記念してSteam版の30%OFFセールも同時開催中！

※4/29(水) 23:59 まで

▼Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2917600/

『ニンジャム！』製品情報

株式会社G-Blossomについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142135/table/18_1_2a8ee299bb6bd039be653387ca98e39d.jpg?v=202604160151 ]

「面白いゲームを作りたい」そんな思いで集まったメンバーで、インディーゲームを開発している会社です。

ゲームに慣れていない人でも楽しめるようなシンプルさ。他にはないコンセプトや構成のユニークさ。そんな要素を兼ね備えた、G-Blossomにしかできないゲーム開発で自分たち自身が熱狂し、世の中に笑顔を生み出す。そんな会社でありたいと考えています。