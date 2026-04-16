米Anthropic社の生成AI「Claude」のリセラー契約を締結

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、Anthropic, PBC（以下：Anthropic社）と、Anthropic Authorized Reseller Program for Amazon Bedrock（リセラー契約）を締結しました。アマゾン ウェブ サービス（AWS）が提供する生成AIプラットフォーム「Amazon Bedrock」を通じて、「Claude, powered by Anthropic（Claude）」を提供します。お客様のセキュリティポリシーに応じた柔軟かつ高度なセキュリティ環境を実現できる点が特徴です。生成AIと自社データを組み合わせたアプリケーション開発を行う企業に向けて展開し、1年間で200社への導入を目指します。

近年、生成AIは設計書作成や社内問い合わせ対応など実業務での活用が進む一方、機密情報の取り扱いや業務システムとの安全な連携が課題となっています。特に金融機関や製造業など厳格な情報管理が求められる業界では、社内基準を満たす環境整備が生成AI導入のハードルとなっています。

Amazon Bedrockを通じて提供するClaudeは、お客様のセキュリティポリシーに応じた柔軟かつ堅牢なインフラ設計や、既存システムとの連携にも対応できる点が特徴です。また、高度な読解、文書作成、分析業務に強みがあり、これまで分割入力が必要だった大規模な設計書や契約書、複雑な社内規定などの文書を一括で読み込むことができます。複数の資料間での矛盾の検出や、大規模なマニュアルを俯瞰したAIエージェントやアプリケーションの開発など、専門性の高い業務の基盤として活用できます。



CTCは、AWSの設計・構築から運用・保守までを支援する「CUVIC on AWS」を通じて、多くの企業クラウド基盤の導入や運用の実績に加え、AWSの最上位パートナーであるPremier Tier Services Partnerとして、AWS環境への移行を数多く手がけてきました。近年では、AI活用の「Data & AI Offering Suite」や自社のシステム開発現場においてClaudeを活用した「AI駆動開発ガイドライン」を策定し、実務検証を重ねてきました。セキュアなクラウド基盤の構築、企業データを活用したAIアプリケーションの開発、業務システムとの連携、運用定着までを一貫して支援し、企業における生成AIの活用を推進しています。



今後は、製造業における設計文書の確認や技術情報の体系化、金融業における規制対応文書の点検など、専門性の高い業務領域への適用の拡大を目指します。

＜Amazon Bedrockを通じたClaudeの特徴＞

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

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以上



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

https://www.ctc-g.co.jp/