SLV AI に Solana トレード bot スターターキットを追加 - AI エージェントとの対話で Rust 製の高速 Solana トレード bot 開発を始められるオープンソース

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が開発・運用するオープンソース Solana 開発ツール SLV に、Solana トレード bot 開発のためのスターターキットを追加したことをお知らせいたします。

本スターターキットは、AI エージェントが Solana トレード bot を構築できるようにするためのインフラコード、アプリケーションコードのテンプレート、開発の進め方、必要な AI エージェントスキルをひとまとめにしたものです。SLV AI に「Solana トレードアプリを作って」と依頼するだけで、AI エージェントがこのスターターキットを用いて Rust 製の高速 Solana トレード bot の開発を進められるようになります。

スターターキットリポジトリ: https://github.com/ValidatorsDAO/solana-stream/tree/main/temp-release/trade-app

なぜスターターキットが必要なのか - AI エージェントへの曖昧な依頼では成立しない領域

AI エージェントが多くの開発タスクをこなせるようになった現在でも、「Solana トレード bot を作って」とだけ依頼して期待通りのものが出てくるケースはほとんどありません。Solana トレード bot の開発には、Solana の RPC 通信、トランザクション署名、優先手数料の制御、リアルタイムデータの購読、Rust による低レイテンシ実装、ウォレット管理、通知連携など、複数の専門領域が交差する具体的な前提が必要です。これらの前提が揃わない状態での自然言語の依頼は、AI エージェントにとっても出口のない指示になります。

スターターキットは、この前提条件を構造化したものです。Rust 製の高速トレード bot を構築するためのインフラ構成、アプリケーションコードのテンプレート、推奨される開発手順、AI エージェントが参照する Solana トレード開発専用のスキル - これらをひとまとめに用意しておくことで、AI エージェントは依頼の文脈を正確に把握し、具体的なコードと構成を生成できます。

ユーザーは「Solana トレードアプリを作って」と話しかけるだけで、AI エージェントがこのスターターキットを起点に開発を進めます。トレード bot 開発の入り口に立つために必要だった広範な前提知識の習得を、スターターキットと AI エージェントが代替する構造です。

スターターキットが用意するもの

Rust 製の高速トレード bot テンプレート

スターターキットには、Rust で実装された Solana トレード bot のテンプレートが含まれています。Rust を採用しているのは、低レイテンシと高い実行速度が求められるトレード bot において、言語レベルでのパフォーマンスが結果を左右するためです。AI エージェントは、このテンプレートをベースにユーザーの要件に合わせた実装を組み立てていきます。

Solana オンチェーンデータの購読構成

Solana のオンチェーンイベントをリアルタイムに受信するための購読構成が含まれています。Pump.fun の新規トークン発行など、特定のオンチェーンイベントを検知する仕組みを最初から組み込んだ状態で開発を始められます。

ウォレット生成とトランザクション実行

トレード bot 専用のウォレット生成、トランザクションの署名と送信、優先手数料の制御など、Solana トレード bot に必要な実行レイヤーが整っています。生成されたウォレットへの SOL の入金後、AI エージェントとの対話で起動・停止を制御できます。

Discord 通知の連携

トレード結果やイベントを Discord へ通知する仕組みが組み込まれています。トレード bot の動作を遠隔から把握するための基本的な観測手段として、Discord 通知が標準で利用できる状態です。

Solscan による検証

トレード bot が実行したトランザクションは、すべて Solscan を通じてオンチェーンで検証できます。何がいつどのように実行されたか、すべてが透明性のある形で確認可能です。

SLV AI と組み合わせて、スマートフォン 1 台から開発

SLV は、ssh クライアントが入ったスマートフォン 1 台からノードに接続し、AI Console を起動して AI エージェントと対話するだけで開発を進められる環境を提供しています。今回のスターターキット追加により、Solana トレード bot 開発もこの環境の対象となりました。

AI エージェントにトレードアプリの作成を依頼すると、テンプレートの生成とウォレットの作成までが進みます。生成されたウォレットへ SOL を入金し、AI エージェントに開始を依頼することで、bot がオンチェーンイベントの監視、トレードの実行、Discord への通知という一連のサイクルを開始します。停止も AI エージェントへの依頼で完結します。デスクの前に座らずとも、移動中でも開発と稼働確認が進められる構成です。

YouTube 動画（スマートフォンだけで Solana トレード bot を SLV AI と一緒に開発）: https://www.youtube.com/watch?v=1OkZ0BUyvho

トレード bot におけるインフラの重要性

トレード bot の開発に着手した後、次に向き合うことになるのがインフラのパフォーマンスです。高頻度取引が金融市場でたどってきた歴史が示すように、主要ネットワークとの物理的距離とサーバーのパフォーマンスは、トレードの実行品質に直接影響します。

Solana においても同じ構造があります。バリデータが集積するネットワークとの物理的距離、ネットワーク経路の品質、サーバーのチューニング状態 - これらが、オンチェーンイベントの検知から取引実行までのレイテンシを決定づけます。

ERPC は、この領域に特化したインフラプラットフォームです。Solana バリデータが密集するプレミアムデータセンター内にインフラを配置し、プラットフォーム内のすべてのサービスが内部ネットワーク経路で通信するゼロ距離設計を採用しています。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Epic Shreds）、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS が同一プラットフォーム内に統合され、すべてが Solana に特化したチューニング済みの構成で提供されます。

SLV AI は、ERPC ネイティブに対応しています。スターターキットで構築した Solana トレード bot を ERPC プラットフォーム上にデプロイすることで、ゼロ距離通信と Solana 特化のチューニングの恩恵を追加の設定なしで受けられます。

開発開始のハードルを下げるのが SLV AI、実行品質を押し上げるのが ERPC - この役割分担が、Solana トレード bot 開発から運用までの一貫した導線を形づくっています。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

性能の裏付け - Epics DAO バリデータが世界 3 位

ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用している Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で Shinobi Performance Pool 世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。トレード bot にとっての意味は具体的です。バリデータの vote レイテンシが短くスキップ率が低いということは、最新ブロックへの追随が速く、SWQoS 経由で送るトランザクションも、Epic Shreds 経由で受け取るデータも、より速く正確に流れるということです。スターターキットを起点に AI エージェントと開発を進めた先で、その bot が乗る基盤は、世界トップクラスの Solana 運用知見によって日々チューニングされ続けています。

研究プロジェクトとしての位置付け

本スターターキットは、AI エージェントによる高速な Solana アプリケーション開発の研究プロジェクトの一部として公開されています。Solana のリアルタイムデータ購読、Rust による低レイテンシ実装、オンチェーン取引の自動化 - これまで個別に習得が必要だった複数の領域を、AI エージェントとの一つの対話に統合する試みです。スターターキットそのものを、コミュニティのフィードバックと利用実績を取り込みながら、より実践的な土台へと進化させていきます。

ネイティブ多言語対応で母国語のまま開発

SLV AI はネイティブ多言語対応を備えており、英語、日本語、中国語、ロシア語、ベトナム語のプリセットに加えて「Other」から任意の言語名を指定できます。Solana トレード bot 開発も、AI エージェントとの母国語の対話で進められます。コードや Solana 固有の専門用語は文脈に応じて英語のまま扱われるため、母国語の読みやすさと技術的な正確性の両立が確保されています。

SLV AI トークン - 5ユーロ Authorization で 100,000 トークン無料配布

ERPC の SLV AI トークンで、SLV AI をネイティブに利用することが可能です。リリース記念として、5ユーロ の Authorization を行うことで 100,000 トークンを無料で配布しています。Solana トレード bot のスターターキットを AI エージェントとの対話で試すのに十分なボリュームです。

ChatGPT および Claude の API トークンを利用した接続にも対応しており、お客様自身の API キーで SLV AI を動作させることも可能です。一方、ERPC が提供する SLV AI は Solana バリデータ・RPC 運用および Solana アプリ開発の文脈に最適化されたモデル構成で提供されており、同じトークン量でもタスクの精度と効率を高めやすい構成となっています。

ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

オープンソースで提供

SLV 本体およびスターターキットは、オープンソースで提供されます。GitHub からソースコードを取得し、自由に利用・改変・再配布が可能です。AI エージェントが参照するスキルや、トレード bot のテンプレートも公開されており、コミュニティによる改善と拡張を歓迎しています。

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

スターターキットリポジトリ: https://github.com/ValidatorsDAO/solana-stream/tree/main/temp-release/trade-app

5 年連続 WBSO 承認

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ運用オーケストレーション、AI エージェントによる Solana 運用・開発環境の構築に関する継続的な研究開発の成果が、SLV のツール群と AI エージェントに直接実装されています。RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設も今月予定しており、SLV AI エージェントが構築する環境の基盤としてさらなる高速化を支えます。

フィードバックをお寄せください

SLV は、皆様のフィードバックによって日々改良されています。今回の Solana トレード bot スターターキットも、AI エージェントによる Solana アプリ開発の可能性を探る研究の一環として公開しています。実際にお試しいただき、ご意見・ご要望をぜひお寄せください。

いつもありがとうございます。これからも SLV と ERPC をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

SLV および ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

免責事項

本記事および本スターターキットは、情報提供および研究開発の文脈での技術紹介を目的としたものであり、投資助言、トレード戦略の推奨、特定の銘柄・トークン・プロトコルの売買を勧誘するものではありません。

Solana トレード bot の開発・運用、暗号資産の取引、オンチェーンプロトコルの利用には、価格変動リスク、スマートコントラクトリスク、ネットワーク障害リスク、ソフトウェアのバグ、外部 API の挙動変化など、多岐にわたるリスクが伴います。本スターターキットおよび SLV AI を用いて構築されたいかなる Solana トレード bot についても、その動作、取引結果、損益、機会損失に関して、ELSOUL LABO B.V.、Validators DAO、Epics DAO、ERPC、および関係する一切の主体は、何らの保証もせず、いかなる責任も負いません。

利用にあたっては、ご自身で十分に調査・検証のうえ、自己責任にてご判断ください（NFA / DYOR）。