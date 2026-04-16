【新サービス】「QUICK CHECK」の運用をまるごと自動化。セキュリティチェック対応をプロが代行する「丸投げプラン」を提供開始

株式会社AIセキュリティソリューションズQuickCheck 丸投げプラン

AI業務代行（BPO）やAIコンサルティング事業を展開する株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 史恭）は、AIによるセキュリティチェックシート自動回答・支援サービス「QUICK CHECK（クイックチェック）」において、初期設定から日々の回答実務までを専門スタッフが全て代行する新メニュー「QUICK CHECK 丸投げプラン」を本日より提供開始いたします。

■ 背景：ツール導入後の「運用リソース不足」を解消

企業のクラウドサービス利用拡大に伴い、サービス提供側に求められるセキュリティチェックシートへの回答業務は増加の一途をたどっています。 「QUICK CHECK」はAIによる自動回答で多くの企業の工数削減を実現してまいりましたが、一方で「急な案件増加でAIの回答を確認する時間さえ惜しい」「初期の学習データ整理をプロに任せたい」というご要望を数多くいただいておりました。

こうした背景を受け、当社が培ってきたAI活用の知見と専門スタッフの運用力を組み合わせ、お客様側の作業負担を極限まで減らす「丸投げプラン」の提供を決定いたしました。

■ 「QUICK CHECK 丸投げプラン」の3つの特徴

導入準備を完全代行（データ学習・整理） 過去の回答済みシートやホワイトペーパー、ISMS関連資料の読み込みなど、AIの精度を左右する初期設定を当社の専門スタッフが代行。導入初日から高精度な回答が可能な状態を構築します。

回答実務のBPO（運用代行） 顧客から受領したチェックシートのアップロードから、AI生成内容の一次確認、微調整までを当社が代行。お客様は、完成間近の回答案を最終確認し、顧客へ送付するだけで完結します。

セキュリティ・ナレッジの継続的なアップデート 最新のセキュリティ基準や、貴社のサービスアップデートに伴う回答変更にも柔軟に対応。常に最新かつ正しい情報が蓄積される運用体制を維持します。

■ サービス概要

サービス名： QUICK CHECK 丸投げプラン

主な代行内容：

過去の回答データやセキュリティ資料のアップロード・整理

新規チェックシートの取り込み・AI回答案の作成代行

専門スタッフによる回答内容の一次検品

定期的な学習データの最適化

お問い合わせ： https://ai-security-solutions.co.jp/contact/

■ 株式会社AIセキュリティソリューションズについて

私たちは、生成AIとシステム開発技術を活用し、企業の業務効率化や新規サービス開発を支援するテクノロジー企業です。「QUICK CHECK」をはじめとした自社プロダクトの提供や、AI業務代行センター、AI導入コンサルティングを通じて、安全で持続可能なビジネス環境の実現を目指しています。

会社名： 株式会社AIセキュリティソリューションズ（AI Security Solutions Inc.）

所在地： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 EX恵比寿西ビル5F

設立： 2024年1月

代表者： 代表取締役 門脇 史恭

事業内容：

生成系AIツールの企画・開発・販売（QUICK CHECK 等）

AI業務代行（BPO）サービス

生成AI研修・導入支援・システム開発

DX、生成AI関連および不動産のコンサルティング業務

URL： https://ai-security-solutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AIセキュリティソリューションズ

お問い合わせフォーム：https://ai-security-solutions.co.jp/contact/