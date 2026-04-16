サブリース中のワンルームマンションは売却できる？「はじめてのサブリース売却相談」を正式スタート｜サブリース物件売却くん

株式会社フロンティア

株式会社フロンティアが運営する「サブリース物件売却くん」は4月16日、「はじめてのサブリース売却相談」を正式にスタートしました。

先行受付期間では、サブリース契約中のワンルームマンションについて「このままでも売却できるのか」「サブリースを解約してから売るべきか」と悩むオーナーさまから相談が寄せられました。

判断が難しいテーマだからこそ、悩むオーナーさまは少なくありません。相談は当サービスのスタッフが無料で行います。気になることがございましたら、下記の公式LINEから気軽にご相談ください。

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

サブリース契約中のワンルームマンションは売却できる？

サブリース契約中のワンルームマンションでも売却は可能です。ただし、売り方は主に2種類に分かれます。

・サブリース契約を引き継いで売る

・サブリースを解約してから売る

サブリース契約を引き継ぐ場合、売却は進めやすくなります。一方で、買主の自由度が低くなるため、価格や買い手の幅に影響しやすいのも事実です。

サブリースを解約してから売ることができれば有利な場合もあります。しかし、オーナーさまの判断だけで簡単に解約できず、費用や法的なハードルは残ります。解約してから売るには、まず契約書の解約条項と違約金を確認するようにしましょう。

どちらを選択するかによって売却の進め方は大きく変わります。そのため、自己判断で進めるのではなく、契約状況を踏まえて売却の選択肢を整理することが重要です。

「サブリース物件売却くん」では、サブリース契約中のワンルームマンション売却について無料で相談でき、検討すべき選択肢も含めてご案内しています。

「サブリース物件売却くん」とは

「サブリース物件売却くん」は、サブリース物件の売却に対応した、オークション形式の一括査定ができるWebサービスです。提携する26社へ一括査定を依頼し、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介します。

一括査定前の相談も承っています。ぜひ一度ご相談ください。

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

「サブリース物件売却くん」に売却相談する流れ

（1）「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち登録し、メッセージを送る

「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち登録のうえ、現在の契約状況をお知らせください。

「サブリース物件売却くん」公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

（2）サブリースマンションを一括査定

当社から提携する26社に一括査定を依頼します。査定後は、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介。

一括査定をご利用いただく際、一般的な相見積もりサービスのように複数業者とやり取りする必要はありません。複数業者から営業電話がかかってくることもないため、安心してご利用いただけます。

（3）売却手続き

一括査定で提示された金額にご納得いただければ、売却手続きに進むこともできます。これまで多くのサブリース物件を取り扱ってきた経験豊富な担当者が、売却手続きをスムーズにサポートします。

※サブリース物件の売却を100%保証するサービスではありません。

■運営会社

株式会社フロンティア

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/

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