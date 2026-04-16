サブリース中のワンルームマンションは売却できる？「はじめてのサブリース売却相談」を正式スタート｜サブリース物件売却くん
株式会社フロンティアが運営する「サブリース物件売却くん」は4月16日、「はじめてのサブリース売却相談」を正式にスタートしました。
先行受付期間では、サブリース契約中のワンルームマンションについて「このままでも売却できるのか」「サブリースを解約してから売るべきか」と悩むオーナーさまから相談が寄せられました。
判断が難しいテーマだからこそ、悩むオーナーさまは少なくありません。相談は当サービスのスタッフが無料で行います。気になることがございましたら、下記の公式LINEから気軽にご相談ください。
公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/
公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w
サブリース契約中のワンルームマンションは売却できる？
サブリース契約中のワンルームマンションでも売却は可能です。ただし、売り方は主に2種類に分かれます。
・サブリース契約を引き継いで売る
・サブリースを解約してから売る
サブリース契約を引き継ぐ場合、売却は進めやすくなります。一方で、買主の自由度が低くなるため、価格や買い手の幅に影響しやすいのも事実です。
サブリースを解約してから売ることができれば有利な場合もあります。しかし、オーナーさまの判断だけで簡単に解約できず、費用や法的なハードルは残ります。解約してから売るには、まず契約書の解約条項と違約金を確認するようにしましょう。
どちらを選択するかによって売却の進め方は大きく変わります。そのため、自己判断で進めるのではなく、契約状況を踏まえて売却の選択肢を整理することが重要です。
「サブリース物件売却くん」では、サブリース契約中のワンルームマンション売却について無料で相談でき、検討すべき選択肢も含めてご案内しています。
「サブリース物件売却くん」とは
「サブリース物件売却くん」は、サブリース物件の売却に対応した、オークション形式の一括査定ができるWebサービスです。提携する26社へ一括査定を依頼し、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介します。
一括査定前の相談も承っています。ぜひ一度ご相談ください。
公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/
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「サブリース物件売却くん」に売却相談する流れ
（1）「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち登録し、メッセージを送る
「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち登録のうえ、現在の契約状況をお知らせください。
「サブリース物件売却くん」公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w
（2）サブリースマンションを一括査定
当社から提携する26社に一括査定を依頼します。査定後は、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介。
一括査定をご利用いただく際、一般的な相見積もりサービスのように複数業者とやり取りする必要はありません。複数業者から営業電話がかかってくることもないため、安心してご利用いただけます。
（3）売却手続き
一括査定で提示された金額にご納得いただければ、売却手続きに進むこともできます。これまで多くのサブリース物件を取り扱ってきた経験豊富な担当者が、売却手続きをスムーズにサポートします。
※サブリース物件の売却を100%保証するサービスではありません。
■運営会社
株式会社フロンティア
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