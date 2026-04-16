SpingenceとDigital Base、AI EXPO Tokyo 2026でセキュアなInternal Data-Connected AI Platformを発表

NexTech Week 2026【春】第10回 AI・人工知能 EXPO（4月15日～17日）に出展

台北および東京、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Spingence Technology（台北、台湾、AIインフラストラクチャー分野のリーダー）とDigital Base Co., Ltd. （東京、日本）は本日、共同開発した「Internal Data-Connected AI Platform」を、NexTech Week 2026【春】第10回AI・人工知能EXPO（NexTech Week 2026 [Spring] - 10th AI & Artificial Intelligence Expo）で発表しました。 このプラットフォームにより、企業は自社環境内でビジネス利用向けのAIを安全かつ容易に構築・運用できます。

セキュアなエンタープライズAIのギャップ解消

生成AIの導入が進む中、多くの企業は、厳格なセキュリティ要件と専門的なインフラ運用知識の不足により、社内データを業務フローに統合することに苦慮しています。この新しいプラットフォームは、企業が外部クラウドインフラに依存することなく、自社環境内でAIシステムを安全に構築・運用できるようにすることで、こうした課題に対応します。

ソリューションの概要

こうしたニーズに応えるため、SpingenceとDigital Baseは、企業向けに特化したAIプラットフォームを共同開発しました。 Spingence は、 企業が自社環境内でAIシステムを安全に導入、運用、拡張できるようにする基盤インフラレイヤーを提供します。

両社の技術を組み合わせることで、企業は、より実用的で導入しやすい環境のもと、自社環境内で社内データと接続した{sp}専用AIシステムを安全かつ容易に構築および 運用 できるようになります。

このプラットフォームにより、企業は社内データをAIに安全に接続し、文書検索、問い合わせ対応、データ検索、レポート作成、ワークフロー自動化など、実際の業務運用でAIを活用できる環境を構築できます。

主な特長は以下の通りです。

・社内データベース、ファイルサーバー、業務システム、APIなどの社内データソースをAIに接続する機能

・社内文書を活用したRAG環境構築支援

・ビジネスプロセスに合わせたAIエージェントとワークフロー自動化の開発

・クラウドAIやオープンソースモデルを含む、複数のAIモデルの管理と切り替え

・GPUサーバーからデスクトップ環境まで、ユースケースに応じた柔軟な構成

・アクセス制御や利用ログ管理を含む、エンタープライズグレードの運用管理機能

このプラットフォームは、これらを別々のツールとして提供するのではなく、統合された社内AI環境として提供します。





今後の展望

今後、このプラットフォームは、製造業、建設会社、医療機関、地方自治体など、社内データや機密情報を扱う幅広い組織に提供される予定です。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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