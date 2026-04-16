Qi2.2対応の3in1急速充電スタンドの予約販売開始

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株式会社フルークフォレスト

machi-yaプロジェクト


タイトル：冷却とQi2.2急速充電。スマホ・スマートウォッチ・イヤホンが1台で完結


URL：


https://camp-fire.jp/projects/939099/view




【製品背景】


スマートフォンに無線イヤホン、スマートウォッチを一度に充電できる3in1充電スタンド


スタンドとしても便利で、スマートフォン充電は最大25Wの急速充電が行えます。


冷却することで充電効率を上げながら充電できます。






【Qi認証製品】




無線充電はQi（チー）の認証を受けた信頼性高い充電スタンドです。





【コンパチブルな3か所同時充電】




対応機種はapple製品とandroid製品とどちらにも対応できるコンパチブルタイプです。


機種に合わせて買い替えの必要がありません。



【便利なスタンド】




角度調整ができる充電スタンドは見ながらの作業が楽になります。



【冷却ファンで充電効率UP】




スマホ充電部は冷却用ファンが搭載されており、充電中の発熱を抑制して充電効率を上げます。



【詳しくはmachi-yaプロジェクトページへ】


タイトル：冷却とQi2.2急速充電。スマホ・スマートウォッチ・イヤホンが1台で完結


URL：


https://camp-fire.jp/projects/939099/view



【クラウドファンディング実行者】


株式会社フルークフォレスト


https://flukeforest.jp/