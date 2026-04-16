Qi2.2対応の3in1急速充電スタンドの予約販売開始
株式会社フルークフォレスト
machi-yaプロジェクト
タイトル：冷却とQi2.2急速充電。スマホ・スマートウォッチ・イヤホンが1台で完結
URL：
https://camp-fire.jp/projects/939099/view
【製品背景】
スマートフォンに無線イヤホン、スマートウォッチを一度に充電できる3in1充電スタンド
スタンドとしても便利で、スマートフォン充電は最大25Wの急速充電が行えます。
冷却することで充電効率を上げながら充電できます。
【Qi認証製品】
無線充電はQi（チー）の認証を受けた信頼性高い充電スタンドです。
【コンパチブルな3か所同時充電】
対応機種はapple製品とandroid製品とどちらにも対応できるコンパチブルタイプです。
機種に合わせて買い替えの必要がありません。
【便利なスタンド】
角度調整ができる充電スタンドは見ながらの作業が楽になります。
【冷却ファンで充電効率UP】
スマホ充電部は冷却用ファンが搭載されており、充電中の発熱を抑制して充電効率を上げます。
【詳しくはmachi-yaプロジェクトページへ】
タイトル：冷却とQi2.2急速充電。スマホ・スマートウォッチ・イヤホンが1台で完結
URL：
https://camp-fire.jp/projects/939099/view
【クラウドファンディング実行者】
株式会社フルークフォレスト
https://flukeforest.jp/