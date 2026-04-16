Qi2.2対応の3in1急速充電スタンドの予約販売開始

machi-yaプロジェクト

株式会社フルークフォレスト

タイトル：冷却とQi2.2急速充電。スマホ・スマートウォッチ・イヤホンが1台で完結

URL：

https://camp-fire.jp/projects/939099/view

【製品背景】

スマートフォンに無線イヤホン、スマートウォッチを一度に充電できる3in1充電スタンド

スタンドとしても便利で、スマートフォン充電は最大25Wの急速充電が行えます。

冷却することで充電効率を上げながら充電できます。

【Qi認証製品】

無線充電はQi（チー）の認証を受けた信頼性高い充電スタンドです。

【コンパチブルな3か所同時充電】

対応機種はapple製品とandroid製品とどちらにも対応できるコンパチブルタイプです。

機種に合わせて買い替えの必要がありません。

【便利なスタンド】

角度調整ができる充電スタンドは見ながらの作業が楽になります。

【冷却ファンで充電効率UP】

スマホ充電部は冷却用ファンが搭載されており、充電中の発熱を抑制して充電効率を上げます。

【詳しくはmachi-yaプロジェクトページへ】

タイトル：冷却とQi2.2急速充電。スマホ・スマートウォッチ・イヤホンが1台で完結

URL：

https://camp-fire.jp/projects/939099/view

【クラウドファンディング実行者】

株式会社フルークフォレスト

https://flukeforest.jp/