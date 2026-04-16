mobiAIとBCROSSB、宿泊施設の運営効率化に向けた業務提携を開始

mobiAI株式会社

AIソリューションを展開する mobiAI株式会社（以下 mobiAI）は、宿泊・民泊の運営代行において豊富な実績を持つ 株式会社BCROSSB（以下 BCROSSB）と、宿泊業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を目的とした業務提携を締結いたしました。

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本提携により、mobiAIが保有する高度なAI技術（ビジョンAI、自然言語処理、RPA）をBCROSSBの運営現場へ段階的に導入。宿泊業界が直面している慢性的な人手不足の解消と、運営コストの最適化を共同で推進してまいります。

■ 提携の背景と目的

現在、日本の宿泊業界はインバウンド需要の急速な回復により活況を呈する一方で、現場では深刻な労働力不足と人件費の高騰が極めて重要な経営課題となっています。両社はこの課題に対し、単なる省人化に留まらない、テクノロジーによる「業務の再設計（Re-design）」が必要であるとの認識で一致いたしました。

本提携では、mobiAIの最先端ソリューションをBCROSSBの実際の運営体制に組み込み、実証実験（PoC）と改善を繰り返すことで、現場に最適化された「次世代型宿泊運営モデル」の構築を最優先目標として掲げています。

■ 今後の重点的な取り組み

両社はまず、以下の4つの領域において運営効率を極大化するための技術協力を開始いたします。

AIコンシェルジュによる多言語応対支援： 客室データと連動したAIチャットボットを導入し、ゲストへの迅速なレスポンスを実現。スタッフの負担軽減と顧客満足度の向上を同時に図ります。

ビジョンAIを活用した清掃品質の自動検収： AIによる画像解析技術を清掃検収プロセスに試行導入。目視確認作業を効率化し、サービス品質の均一化を推進します。

バックオフィス業務の自動化（RPA）： 宿泊者名簿の管理や行政報告などの定型事務作業を自動化。現場スタッフが接客サービスに専念できる環境を整えます。

データ駆動型販売戦略の最適化： 市場動向をリアルタイムに反映したダイナミック・プリンシングの精度を高め、施設収益の最大化を支援します。

■ 両社代表のコメント

mobiAI株式会社： 「日本市場の特性を深く理解し、現場運営に強みを持つBCROSSB様をパートナーに迎え、弊社のAI技術を実地で磨き上げられることを大変光栄に思います。過度な自動化を押し付けるのではなく、現場の方々が真に必要とする『血の通った効率化』を共に創り上げていきたいと考えています。」

株式会社BCROSSB： 「mobiAI様の卓越した技術力と、弊社の現場ノウハウを掛け合わせることで、物件オーナー様へこれまで以上の付加価値を提供できると確信しております。今回の協業を通じて、日本の宿泊業界における新たな運営スタンダードを提示できるよう邁進してまいります。」

【企業情報】

mobiAI株式会社 B2B領域に特化したAIソリューション企業。ビジョンAI、自然言語処理（NLP）、RPA技術を軸に、企業のDX支援および業務最適化ソリューションを提供。

株式会社BCROSSB ホテル・旅館・民泊の運営代行スペシャリスト。データに基づく緻密な管理体制と、自社ブランド「StayJP」を通じた高品質なサービスにより、宿泊資産の収益最大化を支援。

■ 本件に関するお問い合わせ先 宿泊施設の運営効率化や導入に関するご相談は、BCROSSBが運営する「StayJP公式ウェブサイト」にて受け付けております。

URL : https://stayjp.jp