床に優しく、音も静かな椅子交換用ウレタン製キャスターを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、床にキズのつきにくいウレタン製のストッパー付きキャスター「SNC-CAST12」を5月中旬に発売予定です。

直径60mmの大型キャスター5個入りです。差し込み式でシャフト部の直径11mm、長さ24～26mmのチェアに対応します。

【掲載ページ】

品名：ストッパー付き大型ウレタンキャスター（5個入り）

品番：SNC-CAST12 標準価格：4,730円（税抜き 4,300円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SNC-CAST12

床を傷つけにくいウレタン製

フローリングやPタイル、コンクリートなどの硬い床を傷つけにくく、静音性も高いウレタン巻きの双輪キャスターです。

手動式のストッパー付き

作業中の不意な動きを防ぎ、止めたい時はしっかり固定できるストッパー付きです。

直径60mmの大型キャスター

60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。

5個セット

チェア一脚分のキャスターを一度に交換できる、便利な5個セットです。

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【関連ページ】

キャスター

https://www.sanwa.co.jp/product/chair/option_caster.html

チェア キャスター・固定脚ほか対応表

https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/chair/option.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SNC-CAST12

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