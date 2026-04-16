【日本企業初】世界最大級のIT展示会「COMPUTEX 2026」公式イベントパートナーに選出。最終出展枠（4月30日締切）の募集開始

エバーリッジ株式会社

国内で展示会主催を手掛けるエバーリッジ株式会社（本社：東京都港区）は、2026年6月に台湾で開催される世界最大級のIT展示会「COMPUTEX 2026」において、日本企業として初めて「公式イベントパートナー」に選出されました。これに伴い、既に完売となっている一般枠に代わり、公式パートナーとして確保した「日本企業向け特別枠」の最終募集を行います。本枠が、現在日本から出展できる唯一の限定枠となります。

■ 本プロジェクトの背景と目的

【公式パートナー選出の経緯】

当社はこれまで「DX 総合EXPO」など複数の展示会を主催し、IT・DX・AI領域をはじめとした、1,700社を超える国内企業との接点を持ってまいりました。2025年には台湾の「AI TAIWAN FUTURE COMMERCE」にて日本パビリオンを運営し、現地の主催者やアクセラレーターと強固なネットワークを構築。これらの実績が評価され、この度、COMPUTEX 2026の公式パートナーに選出されました。

【私たちが目指す未来】

「海外へ挑戦したいが、一歩目が踏み出せない」--そんな企業の壁を取り払うことが私たちの目的です。当社がプロデュースするパビリオンを、マーケット調査や海外展開の足がかりとして活用いただきたい。ここから世界へ羽ばたく企業を増やすことで、日本のスタートアップ界、経済界の活性化に寄与することを目指します。

■ 「Japan Bizcrew Pavilion」について

本パビリオンには、日本が誇る最先端技術や革新的なソリューションを持つトップランナーが多数参画予定です。 NVIDIAのCEOが2年連続で登壇するなど、全世界のテクノロジー業界の視線が注がれる最高峰の舞台で、ビジネスパートナーへ直接アプローチし、グローバル市場での存在感を高める貴重な機会となります。

■ パビリオン出展の4つのメリット

- 【唯一の機会】「COMPUTEX 2026」への確実な出展 世界中から出展希望が殺到し、現時点ですでに出展ができない「COMPUTEX 2026」において、公式パートナー枠として日本企業が確実に参画できる唯一のチャンスを提供します。- 【立地】会場内でも最も熱気が集まる「一等地」を確保 単独出展では確保が極めて困難な、来場導線の中心となるメインエリアにパビリオンを設置。貴社の認知拡大に繋げます。- 【規模】集団プレゼンスによる注目度の最大化 日本企業が結集する「パビリオン形式」をとることで、単独出展以上に注目を集め、現地メディアや世界中の企業との接点創出を後押しします。- 【日本語対応】言語の壁を解消するトータルサポート事務局との調整から、当日の運営、トラブル対応に至るまで、経験豊富なスタッフが日本語でフルサポート。海外展示会特有のハードルを解消します。

■ 募集要項

展示会名： COMPUTEX / InnoVEX 2026

公式サイト： https://innovex.computex.biz/show/

開催期間： 2026年6月2日（火）～5日（金）

会場： 台北南港展覧館（TaiNEX）

詳細・お問い合わせ： https://calendar.app.google/Qqd874PdoikZWQTt9

募集締切： 2026年4月30日（木）

エバーリッジについて

当社は、IT・DX・AI領域を中心に数多くの国内展示会（DX 総合EXPO、AI worldなど）を企画・運営しています。単なる場づくりに留まらず、各業界のトレンドを捉えたマッチングの最適化や、出展社・来場者双方のビジネスチャンス最大化に注力しております。これまでに培った国内での豊富な主催実績と確かな運営ノウハウを武器に、企業のポテンシャルを最大限に引き出すプラットフォームの提供を目指しています。

■会社概要

会社名：エバーリッジ株式会社

代表者：代表取締役 石山 文彦

設立：2021年1月

所在地：東京都港区高輪2-19-17 PMO高輪ゲートウェイ4階・5階

事業内容：展示会の企画・運営事業

URL：https://www.everidge.co.jp/

■サービス・報道に関するお問い合わせ先

エバーリッジ株式会社 海外戦略室

Mail：global@everidge.co.jp



