暑い夏を、涼しさとデザインで爽やかに彩るハンディファン「SEA SIDE WINDS」シリーズを発売

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)の新オリジナルブランド「ビックアイデア」は、ハンディファンシリーズ「SEA SIDE WINDS」を4月中旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトにて順次発売してまいります。

「SEA SIDE WINDS」は、「暑い季節をリゾート気分で過ごしたい 」という思いに応えるシリーズです。白壁の街に差し込むきらめきと静かな海のうつろいを思わせるラインアップで、日常にさりげないリゾート感を添え、夏を爽やかに彩ります。

カラビナ付きハンディファン、折りたたみ式ミラーファン、クリップファン、ネックバンドファン、ネックリング、冷却プレート付きダブルファンの全6機種をラインアップ。持ち歩きやすさはもちろん、外出先での使いやすさや、手をふさがずに使える快適さ、しっかりとした冷感まで、夏のさまざまなシーンに合わせて選べるシリーズです。

■開発の背景

外出時には、少しでも涼しく快適に過ごしたい一方で、暑さ対策アイテムには、機能性だけでなく、持ち歩きやすさや見た目の軽やかさも求められるようになっています。

「SEA SIDE WINDS」は、そうした夏のニーズに応えるために生まれたシリーズです。

シリーズ全体を通して目指したのは、涼しさを持ち歩けることと、夏を前向きに楽しめるデザイン性の両立です。海辺のリゾートを思わせる世界観と、日常の中で使いやすい機能を掛け合わせることで、暑い季節の外出を、より快適で心地よいものにしたいと考えました。

■商品特長

・海風のような軽やかさを感じるデザイン

「SEA SIDE WINDS」は、海辺の街並みや光の移ろいを思わせる世界観を落とし込んだシリーズです。コンパクトで持ち歩きやすく、手に取るたびに気分まで軽くなるような佇まいを目指しました。海風のように、暮らしの中にさりげないリゾート感を添え、夏を爽やかに彩ります。

シリーズカラーには、サンライズミント、ヌーンホワイト、マジックピンクを採用しました。日の出、真昼の光、夕暮れの情景を思わせるカラーリングで、夏らしい景色を感じさせる商品に仕上げています。機能だけでなく、持つ楽しさにもつながる色展開です。

サンライズミントヌーンホワイトマジックピンク



・用途別に選べる全6機種

外出先で手軽に使えるハンディファンから、両手を空けて使えるネックバンドファン、首元を直接冷やせるネックリング、冷却プレート付きでしっかり冷感を得られるモデルまで、用途別に選べる全6機種を展開します。夏の過ごし方はひとつではないからこそ、それぞれのシーンに合った涼しさを選べるラインアップとしました。

■商品概要

１.カラビナ付きハンディファン

バッグなどに取り付けられるカラビナ付き。屋外ではもちろん、卓上でも使えるコンパクトなハンディファンです。おでこや首元など、気になる部分にまっすぐな風を届け外出先でも手軽に涼しさを得られます。持ち歩きやすさと使いやすさを兼ね備えた、日常使いしやすいモデルです。

商品名 ：カラビナ付きハンディファン

カラー ：サンライズミント/ヌーンホワイト/マジックピンク

価格 ：1,380円(税込)

本体サイズ：約63×152×38mm

本体質量 ：約109g

風量調整 ：3段階

連続使用時間：最大約12時間(風量：弱)

２.折りたたみ式ミラーファン

ミラー付きで、前髪やメイクをさりげなくチェックでき、LEDライトも備えているため、外出時の使い勝手にも配慮しました。本体を半分に折りたたむことができるので、コンパクトに持ち運べるほか、ストラップで首からかけての使用や、デスクに置いて使うこともできる多機能モデルです。涼しさに加え、身だしなみまで意識することができるアイテムです。

商品名 ：折りたたみ式ミラーファン

カラー ：サンライズミント/ヌーンホワイト/マジックピンク

価格 ：2,480円(税込)

本体サイズ：約78×27×144mm

本体質量 ：約120g

風量調整 ：4段階(リズムモード込み)

連続使用時間：最大約7時間(風量：弱)

３.クリップファン

日傘やリュックのベルトなどに取り付けられるクリップ付きモデルです。手をふさがずに使えるため、移動中や屋外でも快適に使え、涼みたい場所をピンポイントで冷やせます。クリップ部分を土台にすればデスクファンとしても使えるため、外出先でも室内でも活躍します。

商品名 ：クリップファン

カラー ：サンライズミント/ヌーンホワイト/マジックピンク

価格 ：2,480円(税込)

本体サイズ：約65×35×110mm

本体質量 ：約100g

風量調整 ：4段階(リズムモード込み)

連続使用時間：最大約5.5時間(風量：弱)

４.ネックバンドファン

首に掛けて使えるネックバンドタイプのファンです。両手を自由に使えるため、通勤や買い物、移動中などにも便利に使えます。くるっと巻いてコンパクトに収納でき、持ち運びやすさにも配慮したモデルです。

商品名 ：ネックバンドファン

カラー ：サンライズミント/ヌーンホワイト/マジックピンク

価格 ：2,480円(税込)

本体サイズ：収納時 約120×60×45mm

使用時 約60×470×45mm

本体質量 ：約180g

風量調整 ：3段階

連続使用時間：最大約8時間(風量：弱)

付属品 ：収納ケース

５.ネックリング

28℃以下で自然凍結し、首元を心地よくクールダウンするネックリングです。PCM素材を採用しているため結露しにくく、液状化しても再度冷やすことで繰り返し使えます。電源不要で手軽に使える、夏の外出時の頼れるアイテムです。

商品名 ：ネックリング

カラー ：サンライズミント/ヌーンホワイト/マジックピンク

(マジックピンクはMサイズのみ)

価格 ：980円(税込)

本体サイズ：Mサイズ 外径約14×18mm 内周約33cm

Lサイズ 外径約16.5×19mm 内周約38cm

本体質量 ：Mサイズ 約132g

Lサイズ 約155g

６.冷却プレート付きダブルファン ※4月下旬発売

二重構造の羽根で強い風を広い範囲に届けるとともに、冷却プレートにより首元や手首などをしっかり冷やせるモデルです。収納式カラビナ付きで持ち運びやすく、シリーズの中でもより高い冷感を求める方に向けた一台です。暑さの厳しい日にも、頼もしさを感じられる商品に仕上げました。

商品名 ：冷却プレート付きダブルファン

カラー ：サンライズミント/ヌーンホワイト/マジックピンク

価格 ：2,980円(税込)

本体サイズ：約83×203×46mm

本体質量 ：約202g

風量調整 ：5段階(リズムモード込み)

連続使用時間：最大約5時間(風量：微弱)

■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、物欲を科学するアプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地： 東京都豊島区高田3-23-23

創業 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、

家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、

寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/