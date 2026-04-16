暑さに挑む、大風量と持続力。BougeRV、「F02 充電式扇風機」新発売

ISSYZONE JAPAN 株式会社

アウトドア生活ソリューションを提供するISSYZONE JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、取締役社長：王冲衡、日本語読み：イシーゾン）が展開するアウトドア家電ブランド、BougeRV（日本語読み：ボージアールブィ）は、2026年4月16日（木）に、新商品「BougeRV F02 充電式扇風機」を発売いたします。

「BougeRV F02 充電式扇風機」は、アウトドアや作業シーンに特化した高性能モデルとして、圧倒的な風速性能、長時間駆動、柔軟な設置性、そして多機能性を兼ね備えた次世代アウトドア扇風機です。さらに、BougeRV CM01コーヒーメーカーと同規格のバッテリーを採用しており、機器間での互換・共用が可能な設計により、シリーズ製品間での利便性と運用性を大きく向上させています。

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公式サイト商品ページ：https://bit.ly/4t86fTH(https://bit.ly/4t86fTH)

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■「BougeRV F02 充電式扇風機」について

１.圧倒的な風速性能

最大7.5m/sのパワフルな送風を実現し、同クラス製品と比べて約2.5倍の風速性能を発揮します。強力な風で体感温度を素早く下げ、真夏の屋外やキャンプ、作業現場などでも効率的にクールダウンが可能。暑さが厳しい環境でも、快適な涼しさをしっかり届けます。

２.一回の充電で15時間連続使用が可能

BougeRV CM01コーヒーメーカーと同じ8Ah（144Wh）大容量バッテリーを付属し、一度の充電で、中風速・消灯時には15時間の連続使用が可能です。電源の確保が難しい屋外やキャンプ、イベント会場、作業現場でも安心して使用。また、複数製品で大容量バッテリーを共用でき、利便性と実用性を高めています。

３.設置自由・角度調整対応

吊り下げ設置に対応し、また約210°の角度調整が可能。設置場所に合わせて柔軟に風向きを調整でき、車内や作業現場、アウトドアなどさまざまなシーンで快適に使用できます。限られたスペースでも効率よく送風でき、狙った場所へしっかりと涼しさを届けます。

４.USB給電対応でさらに便利

USB給電機能を搭載し、スマートフォンや小型デバイスへの充電が可能です。アウトドアや作業現場はもちろん、停電や緊急時の予備電源としても活躍。扇風機としての使用に加え、モバイルバッテリーとしても使えるため、屋外で安心して活用できます。

５.暖色LEDライト搭載

2段階調整が可能な暖色LEDライトを搭載し、暗い場所でもやさしく手元を照らします。キャンプや車中泊、就寝前のリラックスタイムなどに便利で、落ち着いた光が快適な空間づくりに貢献。照明と送風を1台で兼ね備えた実用的な設計です。

６.2WAY電源対応

AC電源と着脱式バッテリーの2WAY電源に対応し、購入後すぐに使用可能。屋内外を問わず柔軟に活用できます。さらに、バッテリーは取り外してBougeRV CM01コーヒーメーカーにも着装でき、機器間で共用可能。モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にも対応し、電源のない環境でも安心して使用できます。

■製品の販売価格

※実際の販売価格と異なる可能性があります。

発売を記念し、Amazonおよび公式サイトにて、発売記念キャンペーンを実施いたします。通常小売価格23,980円（税込）のところ、29％OFFの16,980円（税込）でご提供。お得に手に入れられるこのチャンスをぜひお見逃しなく。

■製品スペック

■BougeRVについて

アウトドア派の冒険家たちによって誕生した "Bouge"は、アウトドア精神を象徴します。私たちは、すべてのアウトドアニーズに応える究極のワンストップ・ソリューションとして、旅の最高のパートナーになることを目指しています。

BougeRV（日本語読み：ボージアールブイ）は、ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネルおよび関連するアクセサリーやパーツを通して、アウトドアの旅をより遠くまで、より長く、そしてより快適に楽しめるようにサポートいたします。

公式サイト ：https://jp.bougerv.com/

公式X ：https://x.com/BougervJP

公式instagram ：https://www.instagram.com/bougerv_jp/

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■会社概要

会社名 ：ISSYZONE JAPAN株式会社（ISSYZONE読み方：イシーゾン）

所在地 ：〒110-0015 東京都台東区東上野2-9-1 MTKビル6F

電話番号 ：03-6802-4896

設立 ：2023年11月9日

取引銀行 ：楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行

主な取引先 ：楽天市場、Amazon

メールアドレス：カスタマーサポート support.jp@bougerv.com

メディア取材 marketing.jp@bougerv.com

法人のお客様 sales.jp@bougerv.com

事業内容 ：ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネル、および関連するアクセサリーやパーツ等の販売