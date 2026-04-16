日本オラクル株式会社

AI Would Tour, 東京 ― 2026年4月16日

ソフトバンク株式会社（以下：ソフトバンク）は、オラクル・コーポレーション（以下：オラクル）およびSB Intuitions株式会社（エスビーインテュイッションズ、以下：SB Intuitions）との協業に基づき、「Oracle Alloy(https://www.oracle.com/jp/cloud/alloy/)」を採用したクラウドサービス「Cloud PF Type A(https://www.softbank.jp/biz/services/platform/cloud-pf-type-a/)（クラウド・プラットフォーム・タイプ・エー）」で、SB Intuitionsの国産大規模言語モデル（LLM）「Sarashina（さらしな）」を活用した生成AI（人工知能）サービスの提供を、2026年6月から順次開始します。「Cloud PF Type A」は、2026年4月に東日本のデータセンターで提供を開始しており、西日本のデータセンターでは2026年10月に「Cloud PF Type A」と併せて提供を開始する予定です。

「Cloud PF Type A」は、「Oracle Cloud Infrastructure(https://www.oracle.com/jp/cloud/)（OCI）」の200種類以上のAIおよびクラウドサービスが利用可能な「Oracle Alloy」を活用したクラウド基盤をソフトバンクの日本国内のデータセンターに導入し、ソフトバンクが管理・運用することでデータ主権（ソブリン性）を備えたクラウドサービスです。SB Intuitionsが開発を進める「Sarashina」は、高い日本語処理性能を持ち、日本特有の文化や慣習に精通した国産LLMです。「Cloud PF Type A」において「Sarashina」を利用することで、お客さまが保有する機密情報やデータなどを連携させた高精度な生成AIサービスを、データ主権を備えた環境下で利用することができます。また、文章の校正やリポートの自動生成、社内ナレッジと連携したプログラミング支援機能に加えて、人と自然な対話が可能なエージェントや、複数のAIが協調して課題解決を行うマルチエージェントシステムの構築など、幅広い業務の効率化に貢献する生成AIサービスを提供します。

さらに、ソフトバンクは、オラクルが提供する分散型クラウドに加えて、オラクルのエンタープライズ向けの生成AIサービス「OCI Enterprise AI(https://www.oracle.com/jp/artificial-intelligence/enterprise-ai/)」や、大規模なAIモデルの学習・推論・運用を支えるOCIの AIインフラストラクチャ(https://www.oracle.com/jp/ai-infrastructure/)を展開し、AIサービスの開発と拡張を支援します。OCIで提供される高度なAIサービスに加えて、強固なセキュリティーやガバナンスを確保することで、企業および自治体におけるソブリン性を備えたAI活用のニーズに応えます。

ソフトバンク 常務執行役員の丹波 廣寅氏は、次のように述べています。

「オラクルとの協業により、データ主権を確保したクラウド基盤『Cloud PF Type A』上で、国産LLM『Sarashina』を活用した生成AIサービスを提供開始できることを大変うれしく思います。企業や官公庁においては、機密性の高いデータを扱いながらAIを活用したいというニーズが高まっています。『Cloud PF Type A』は、セキュリティーとガバナンスを確保しつつ、安心して生成AIを活用できる基盤を提供します。今後もソフトバンクは、先進的なAIインフラ環境の提供を通して、お客さまのAI活用の推進と新たな価値創出に貢献していきます」

日本オラクル株式会社 専務執行役員 クラウド事業統括の竹爪 慎治は、次のように述べています。

「高度化するデジタル社会において、先進的なAIおよびクラウド機能を備えたソブリン環境の整備は、長期的なレジリエンス、セキュリティー、そして経済成長を支えるうえで不可欠です。オラクル独自の高密度かつ高効率なデータセンター技術により、設置面積や電力消費を抑えつつ、OCIのフルポートフォリオを、ソブリン性を備えた環境で提供できる『Oracle Alloy』を通して、ソフトバンクのクラウドおよびAI戦略の推進を支援します」

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことで す。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウドサービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーション・スイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(http://www.oracle.com/)をご覧ください。

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