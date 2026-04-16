STELLA BEAUTE（ステラボーテ）が阪急うめだ本店、ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定ポップアップ「10 minutes Salon」を同時開催
ビューティブランド「STELLA BEAUTE（ステラボーテ）」は、2026年4月22日(水)から4月28日(火)まで、阪急うめだ本店およびジェイアール名古屋タカシマヤにて、POP UPイベント【STELLA BEAUTE「10 minutes Salon」】を同時開催します。
オンラインを主要販路とするSTELLA BEAUTEの製品を、実際に見て・触れて・お試しいただける貴重な7日間。 “まるでサロン”のような空間で、プロのアドバイスとともに製品をじっくり体験できる特別なPOP UPイベントです。
短時間でも確かな美容体験ができるこの会場で、ぜひSTELLA BEAUTEの世界を体感してください。
STELLA BEAUTE「10 minutes Salon」開催概要開催期間
2026年4月22日(水)～4月28日(火)
午前10時～午後8時 ※ジェイアール名古屋タカシマヤのみ最終日は午後7時閉場
開催場所
・阪急うめだ本店 2階きれいきれいスタジオ
・ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階イベントスポット
実施内容
・一般発売前の新作ドライヤー「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」の先行体験・販売
・新製品「IPL&NIR光美容器 PRO」を含む、STELLA BEAUTE美容機器の体験・販売
・トップスタイリストによるヘアカウンセリング
POP UP特典 ※2店舗共通
・「10 minutes Salon」を体感いただいた方に「オリジナル今治タオル」をプレゼント
・税込11,000円以上ご購入の方に「オリジナルスクエアバニティ」をプレゼント
※いずれもなくなり次第終了となります
オリジナルスクエアバニティ
オリジナル今治タオル
新作ドライヤー「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」を先行販売
本POP UPでは、新作ドライヤー「Shine Rebirth Hair Dryer JEWEL（シャインリバースヘアドライヤー ジュエル）」を4月28日(火)の一般発売に先駆けて、先行販売します。
“髪を宝石のように輝かせたい”という想いでJEWELと名づけたSTELLABEAUTEのヘアケアシリーズ第一弾となる本製品は、心地よい風で速乾を叶え、使うたびに髪の輝きが進化する次世代ドライヤーです。
また、米国FDA認証/国内AGAクリニックなどで導入されている「LLLT（低出力レーザー）」を搭載。熱損傷を与えずに肌の細部まで光エネルギーを伝達するレーザーのため、髪はもちろん、頭皮や肌にもやさしくアプローチをし、速乾を叶えながらも、うるおいをキープ。
毎日のルーティンの必需品であるドライヤーにLLLTを採用することで、髪と頭皮を同時にケアし、美容にかける時間を短縮。無理なく日常的に、健やかなツヤ髪を育むことができます。
STELLA BEAUTE Shine Rebirth Hair Dryer JEWEL
プロによるヘアカウンセリングとレクチャーが受けられる、スペシャルタイムもご用意
スペシャルタイムとして業界屈指の美容室「Capullo（カプロ）(https://capulloco.jp/)」在籍のトップスタイリストが在店し、お客様一人ひとりに合わせてアドバイスします。
・髪質・毛量・クセに合わせたドライヤーの使い方、アドバイス
・髪の悩みに応じた乾かし方・仕上げのポイント
・毎日のスタイリングを格上げするプロのテクニック
など、プロ目線の知見を交えながら、日常のヘアケアをアップデートする体験を提供します。
【Capullo スタイリスト在店時間】
阪急うめだ本店／担当：sayaka
・4/22(水) 16:00-19:00
・4/23(木) 16:00-19:00
・4/24(金) 17:00-19:00
・4/25(土) 16:00-19:00
・4/26(日) 17:00-19:00
ジェイアール名古屋タカシマヤ／担当：yuki
・4/22(水) 16:00-19:00
・4/24(金) 17:00-19:00
・4/25(土) 16:00-19:00
・4/27(月) 17:00-19:00
ムダ毛ケアができる最新モデル「IPL&NIR 光美容器 PRO」の体験と販売も
さらに、3月31日に発売されたばかりのムダ毛ケア・美肌ケアができる家庭用美顔器「IPL&NIR 光美容器 PRO」を体験できるのもメインコンテンツのひとつです。
新モデルは、従来品の機能に加え、美容分野で注目されている新機能NIR（近赤外線）を搭載。
最新技術により、痛みを感じにくく、高い安全性で日常のケアをサポートします。刺激の少なさや機能性の高さ、使いやすさを、実際に手に取って体感いただけます。
同会場では、新製品の「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」「IPL&NIR 光美容器 PRO」以外にも、STELLA BEAUTEの人気美容機器を多数ご用意しています。
リアルな使用感を確かめられる、貴重な機会となりますので、是非この期間に足を運んでください。
STELLA BEAUTE IPL&NIR 光美容器 PRO
表情筋トレーナー・石川時子氏とのInstagramライブ配信を開催
開催初日の4月22日（水）20:30頃より、表情筋トレーナーの石川時子氏を招き、ジェイアール名古屋タカシマヤのPOP UP会場からInstagramライブを配信いたします。
本配信では、表情筋をほぐしてEMSで鍛えられる、石川氏監修のスティック型美顔器「Beauty Face Stick 2.0」「Beauty Face Stick Rin」の効果的な使用方法をはじめ、お悩み相談やポップアップの見どころをお届けします。
・配信日時：4/22（水）20:30頃～（多少前後する可能性あり）
・配信アカウント：STELLA BEAUTE公式Instagram https://www.instagram.com/stellabeaute_jp/
石川時子氏
STELLA BEAUTE
Website: https://www.stellabeaute.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/stellabeaute_jp/
お客様お問い合わせ先
STELLA BEAUTE カスタマーサポート Tel : 0570-099-901