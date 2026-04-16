STELLA BEAUTE（ステラボーテ）が阪急うめだ本店、ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定ポップアップ「10 minutes Salon」を同時開催

株式会社Kirala

ビューティブランド「STELLA BEAUTE（ステラボーテ）」は、2026年4月22日(水)から4月28日(火)まで、阪急うめだ本店およびジェイアール名古屋タカシマヤにて、POP UPイベント【STELLA BEAUTE「10 minutes Salon」】を同時開催します。

オンラインを主要販路とするSTELLA BEAUTEの製品を、実際に見て・触れて・お試しいただける貴重な7日間。 “まるでサロン”のような空間で、プロのアドバイスとともに製品をじっくり体験できる特別なPOP UPイベントです。

短時間でも確かな美容体験ができるこの会場で、ぜひSTELLA BEAUTEの世界を体感してください。

STELLA BEAUTE「10 minutes Salon」開催概要

開催期間

2026年4月22日(水)～4月28日(火)

午前10時～午後8時 ※ジェイアール名古屋タカシマヤのみ最終日は午後7時閉場

開催場所

・阪急うめだ本店 2階きれいきれいスタジオ

・ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階イベントスポット

実施内容

・一般発売前の新作ドライヤー「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」の先行体験・販売

・新製品「IPL&NIR光美容器 PRO」を含む、STELLA BEAUTE美容機器の体験・販売

・トップスタイリストによるヘアカウンセリング

POP UP特典 ※2店舗共通

・「10 minutes Salon」を体感いただいた方に「オリジナル今治タオル」をプレゼント

・税込11,000円以上ご購入の方に「オリジナルスクエアバニティ」をプレゼント

※いずれもなくなり次第終了となります

新作ドライヤー「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」を先行販売

オリジナルスクエアバニティオリジナル今治タオル

本POP UPでは、新作ドライヤー「Shine Rebirth Hair Dryer JEWEL（シャインリバースヘアドライヤー ジュエル）」を4月28日(火)の一般発売に先駆けて、先行販売します。

“髪を宝石のように輝かせたい”という想いでJEWELと名づけたSTELLABEAUTEのヘアケアシリーズ第一弾となる本製品は、心地よい風で速乾を叶え、使うたびに髪の輝きが進化する次世代ドライヤーです。

また、米国FDA認証/国内AGAクリニックなどで導入されている「LLLT（低出力レーザー）」を搭載。熱損傷を与えずに肌の細部まで光エネルギーを伝達するレーザーのため、髪はもちろん、頭皮や肌にもやさしくアプローチをし、速乾を叶えながらも、うるおいをキープ。

毎日のルーティンの必需品であるドライヤーにLLLTを採用することで、髪と頭皮を同時にケアし、美容にかける時間を短縮。無理なく日常的に、健やかなツヤ髪を育むことができます。

STELLA BEAUTE Shine Rebirth Hair Dryer JEWEL

プロによるヘアカウンセリングとレクチャーが受けられる、スペシャルタイムもご用意

スペシャルタイムとして業界屈指の美容室「Capullo（カプロ）(https://capulloco.jp/)」在籍のトップスタイリストが在店し、お客様一人ひとりに合わせてアドバイスします。

・髪質・毛量・クセに合わせたドライヤーの使い方、アドバイス

・髪の悩みに応じた乾かし方・仕上げのポイント

・毎日のスタイリングを格上げするプロのテクニック

など、プロ目線の知見を交えながら、日常のヘアケアをアップデートする体験を提供します。

【Capullo スタイリスト在店時間】

阪急うめだ本店／担当：sayaka

・4/22(水) 16:00-19:00

・4/23(木) 16:00-19:00

・4/24(金) 17:00-19:00

・4/25(土) 16:00-19:00

・4/26(日) 17:00-19:00

ジェイアール名古屋タカシマヤ／担当：yuki

・4/22(水) 16:00-19:00

・4/24(金) 17:00-19:00

・4/25(土) 16:00-19:00

・4/27(月) 17:00-19:00

ムダ毛ケアができる最新モデル「IPL&NIR 光美容器 PRO」の体験と販売も

さらに、3月31日に発売されたばかりのムダ毛ケア・美肌ケアができる家庭用美顔器「IPL&NIR 光美容器 PRO」を体験できるのもメインコンテンツのひとつです。

新モデルは、従来品の機能に加え、美容分野で注目されている新機能NIR（近赤外線）を搭載。

最新技術により、痛みを感じにくく、高い安全性で日常のケアをサポートします。刺激の少なさや機能性の高さ、使いやすさを、実際に手に取って体感いただけます。

同会場では、新製品の「シャインリバースヘアドライヤー ジュエル」「IPL&NIR 光美容器 PRO」以外にも、STELLA BEAUTEの人気美容機器を多数ご用意しています。

リアルな使用感を確かめられる、貴重な機会となりますので、是非この期間に足を運んでください。

STELLA BEAUTE IPL&NIR 光美容器 PRO

表情筋トレーナー・石川時子氏とのInstagramライブ配信を開催

開催初日の4月22日（水）20:30頃より、表情筋トレーナーの石川時子氏を招き、ジェイアール名古屋タカシマヤのPOP UP会場からInstagramライブを配信いたします。

本配信では、表情筋をほぐしてEMSで鍛えられる、石川氏監修のスティック型美顔器「Beauty Face Stick 2.0」「Beauty Face Stick Rin」の効果的な使用方法をはじめ、お悩み相談やポップアップの見どころをお届けします。

・配信日時：4/22（水）20:30頃～（多少前後する可能性あり）

・配信アカウント：STELLA BEAUTE公式Instagram https://www.instagram.com/stellabeaute_jp/

石川時子氏

STELLA BEAUTE

Website: https://www.stellabeaute.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/stellabeaute_jp/

お客様お問い合わせ先

STELLA BEAUTE カスタマーサポート Tel : 0570-099-901