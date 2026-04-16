Industry Alpha、用途に応じて姿を変える純国産AMR「Mikoshi(TM)」を発表、予約受付を開始

Industry Alpha株式会社

Industry Alpha株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：渡辺 琢実、以下 Industry Alpha）は、多目的AMR（自律移動ロボット）「Mikoshi(TM)（ミコシ）」を発表し、予約受付を開始しました。

Mikoshiは、モジュラー設計の上部構造を付け替えることで、搬送だけでなく多様な作業用途に対応する300kg可搬のAMRです。フリート管理システム「Alpha-FMS」をはじめとするIndustry AlphaのSmart Softwareと組み合わせることで、搬送ロボットの導入を現場全体のオペレーション最適化へとつなげます。

製品ページ： https://www.industryalpha.net/ja/robotics/mikoshi/

コンセプト - 現場の価値を、届けるために。

「神輿（みこし）」--大切なものを載せ、届ける。姿を変え、連なり、流れをつくる。

Mikoshiは、その思想をロボティクスに落とし込んだAMRです。現場ごとに異なる搬送の課題に対し、形を変え、台数を増やし、ソフトウェアと繋がることで応えます。

Mikoshiの特徴

1. モジュラー上部構造 - 用途が変われば、姿も変わる。

Mikoshiは、上部構造を付け替えることで、一つのAMRプラットフォームから多様な用途に対応します。

- 搬送棚タイプ： 多段の部品・製品搬送に対応- コンベアタイプ： ラインへの自動積み下ろしを実現- ロボットアームタイプ： 搬送から作業までを一台で完結（関連特許を出願中）

上記に加え、現場要件に応じたカスタム上部構造の設計・開発にも対応します。自社で設計から実装まで一貫して開発しているからこそ、柔軟なカスタマイズを実現しています。



2. Smart Softwareとの統合 - ロボットが、搬送システムになる。

Mikoshiは、Industry Alphaが自社開発するフリート管理システム「Alpha-FMS」等と連携することで、単体のロボットではなく、搬送システムとして機能します。

- 複数台のMikoshiを群として統合制御し、一つのオペレーションとして協調動作- メーカーを問わず、既存の他社AMR・AGVとの一元管理にも対応- エレベーターやコンベアなどの周辺機器との連携により、搬送の範囲をフロアや設備にまで拡張

ソフトウェアと結びつくことで、Mikoshiは搬送ロボットとしてだけでなく、現場全体の搬送オペレーションを動かすシステムとして機能します。

3. 段階的な拡張性 - スモールスタート、現場に合わせて広げる。

Mikoshiは、まず1台で特定工程の搬送を自動化し、効果を検証してから段階的に拡張できます。

MikoshiとKagero - 2つのシリーズで、現場の搬送領域をカバー

- コンベア代替： 固定コンベアをMikoshiに置き換え、レイアウト変更に柔軟に対応- エレベーター連携： フロア間搬送を自動化し、複層階の工場に対応- ロケーション管理連携： 搬送指示と在庫情報をAlpha-LMSで一元化

Industry AlphaのRoboticsは、MikoshiとKageroの2つのシリーズで構成されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107270/table/61_1_98b46834a8b022e6eda7df799e612957.jpg?v=202604160551 ]

Kageroが「薄さの内に大きな力を宿す」低床型AMRとして、他のロボットが入れない隙間での重量搬送を担う一方、Mikoshiは「姿を変え、連なり、届ける」多目的AMRとして、搬送から作業まで幅広い用途をカバーします。

いずれもSmart Softwareとの統合を前提に設計されており、単体でも、組み合わせても、現場の搬送オペレーション全体を最適化します。

Kagero製品ページ： https://www.industryalpha.net/ja/robotics/kagero/

純国産・自社開発

Mikoshiの設計・開発は、すべて国内で一貫して行っています。

予約受付・お問い合わせ

- 現場要件に合わせた柔軟なカスタマイズに対応- 海外製AMRでは難しい、ソフトウェア層を含めた一体的な改修・改善が可能- メンテナンス、サポート体制を提供

Mikoshiは本日より予約受付を開始しています。導入に関する事前のご相談も承っています。

お問い合わせ： https://www.industryalpha.net/ja/contact/

製品ページ： https://www.industryalpha.net/ja/robotics/mikoshi/

資料ダウンロード： https://www.industryalpha.net/ja/material-download/

会社概要

会社名：Industry Alpha株式会社

代表者：代表取締役 渡辺 琢実

本社：〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2丁目30番2号

名古屋本社：〒463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山1906（2026年5月移転予定）

開発拠点：クリエイション・コア名古屋110号室、金屋拠点

事業内容：スマート工場・スマート倉庫ソリューション開発・販売

Webサイト：https://www.industryalpha.net