オーティファイ、QA業務の標準化プラットフォーム「Autify Genesis」の大幅刷新を発表

オーティファイ株式会社

AIを活用し、テスト設計から実行までQA全工程を包括的に支援するプラットフォーム「Autify」を提供するオーティファイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：近澤良、以下オーティファイ）は、QA（品質保証）業務の標準化プラットフォーム「Autify Genesis」の新バージョンをリリースしたことをお知らせします。本バージョンは、アーリーアダプタープログラムに参加した企業からのフィードバックに基づき、品質保証の現場が抱える課題を根本から解決することを目的として、設計の大幅な刷新および機能強化を実施しました。

生成AIを活用したソフトウェア開発の加速が進む一方で、テスト計画・設計・実行結果の分析・品質レポートといった多くのQA業務は、依然として個人のノウハウや経験値に大きく依存しています。オーティファイは、こうした人手依存型の構造を変革し、品質データを経営と開発の意思決定基盤へと転換する取り組みを、「QA-AX（Quality Assurance AI Transformation）」として推進しています。

Autify Genesis新バージョンでは、組織全体でのQA業務標準化と継続的な品質改善を実現するプラットフォームとして、ワークフロー設計の大幅強化をはじめ、エンタープライズのQAが直面する課題に対応するための機能を大きく拡充しました。

7つの機能強化

1. チャットからワークフローを自動生成

自然言語でAIに話しかけるだけで、QA業務のワークフローが自動的に組み立てられます。コーディングの知識は一切不要です。複雑なテスト設計書の作成プロセスも、日本語で指示するだけで構造化されたワークフローとして立ち上がります。

この機能により、QA自動化の専門知識を持たないエンジニアでも、初日から本格的なQA業務のワークフローを構築・実行できるようになります。

2. ワークフローエンジンの進化

新バージョンの中核となるのは、大幅に強化されたワークフローエンジンです。「Agent blocks」「Conditional blocks」、そしてワークフロー同士を入れ子状に呼び出す「Workflow composition」を組み合わせることで、複雑なQA業務も段階的に分解・構造化して扱えます。各ステップでの中間レビュー機能によりプロセス全体の精度管理が可能となり、最終成果物の品質を高いレベルで担保できます。

3. 使えば使うほど、チームに合わせて賢くなる

Autify Genesisはチームとの対話を重ねるほど、そのチーム固有のコンテキストを学習します。内部メモリー機能によって、チームの用語・略語・作業スタイルが蓄積され、会話を重ねるごとに出力がチームの文脈に自然にフィットするようになります。

「毎回同じ前提を説明しなければならない」という非効率が解消され、チームのQAナレッジがプラットフォームに蓄積されていく状態を実現します。

4. エンタープライズ向けトレーサビリティ

ワークフローの各ステップをインタラクティブに可視化する機能を新たに搭載しました。各ブロックの処理内容や出力結果をクリック一つで確認でき、「なぜこの結果になったのか」を明確に追跡できます。企業のQA部門が求める説明責任や品質監査への対応が、AIを活用したワークフローでも可能になります。

5. 初日から使えるスターターテンプレート

オーティファイのプロフェッショナルサービスチームが設計した、現場で即戦力になるベストプラクティステンプレートを標準提供します。複雑なセットアップを行うことなく、導入初日からROIを創出できます。これは、「ワークフロー設計に専門知識が必要」という従来バージョンの最大の課題に対する、直接的な解決策となります。

6. 既存の開発フローへのシームレスな統合

WebhookおよびTriggerを介したGitHub・Jira連携に加え、MCP（Model Context Protocol）への対応により、QAチームが日常的に利用しているツールとの連携が柔軟に行えます。既存の開発フローを変更することなく、AIを活用したQAプロセスをスムーズに組み込むことができます。

7. エンタープライズグレードのセキュリティ設計

BYOK（Bring Your Own Key）とSelf-hosted deploymentをサポートすることで、機密性の高いデータを外部に送出することなくAutify Genesisを利用できます。これにより、大企業・金融機関・公共セクターの厳格な情報セキュリティ要件にも対応します。

チャットで即座にワークフローを組み立てられる手軽さと、エンタープライズ水準のトレーサビリティ・セキュリティを両立する新バージョンにより、テスト設計書をはじめとするQA業務の標準化が、組織全体で展開できるものになります。オーティファイは QA-AXをさらに推進し、企業がリソースの制約に左右されない戦略的なQA体制へと転換できるよう支援していきます。

Autify Genesisに関する詳細は、こちら(https://autify.jp/products/genesis)にてご覧いただけます。

日鉄ソリューションズ株式会社 流通・サービスソリューション事業本部長

長尾 貴章氏からのエンドースメント

「Autify Genesisの正式リリースを心より嬉しく思います。システム開発サイクルの短期化や複雑性が増す中、システムリリースに向けたテスト工程の効率化と、継続的な品質確保は極めて重要な課題となっています。弊社はオーティファイ株式会社のリセールパートナーとして、Autify製品を通じ、お客様の開発生産性および品質の向上を支援してまいりました。今後も両社の連携を一層強化し、Social Value Producer(https://www.nssol.nipponsteel.com/corporate/2030vision/)として、社会のデジタル化を牽引する価値創造に努めてまいります。」

オーティファイについて

オーティファイは、エンタープライズ向けQuality Engineeringプラットフォーム「Autify」を提供しています。QA-AX（Quality Assurance AI Transformation）を提唱・推進し、人手依存型の品質保証構造を終わらせ、品質データを経営・開発の意思決定基盤へ変革することを目指し、テスト自動化基盤の「Autify Nexus」、QA業務の標準化を実現する「Autify Genesis」、QAのプロフェッショナルとAIエージェントの協働モデルをマネージドサービスとして提供する「Autify AI Coworker」などを展開。オーティファイ株式会社は、Autify, Inc. の日本法人です。

公式サイト：https://autify.jp/

会社概要

会社名：オーティファイ株式会社 (日本支社)

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目22-1 クロスシー東日本橋ビル6階

代表者名：近澤 良

設 立： 2017年2月3日

事業内容：AIを用いたソフトウェア開発・テスト支援プラットフォーム「Autify」の開発・販売

ウェブサイト: https://autify.jp/