Dreame、ハイエンドロボット掃除機「Aqua10 Ultra Roller」を4月16日に発売。8cm段差乗り越え・回転モップ水拭き・30,000Pa吸引を1台に搭載

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーター技術を強みにスマート家電分野で革新を続けるDreame Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区）は、「掃除の新基準」を体現する新世代のハイエンドロボット掃除機「Dreame Aqua10 Ultra Roller（ドリーミー アクアテン ウルトラローラー）」を、2026年4月16日（木）より日本国内にて正式発売いたします。

本製品は、Dreame史上初となる回転式濡れモップ「AquaRoll」を搭載し、最大約8cmの段差を乗り越える能力と、30,000Paの強力吸引を両立。ローラーとモップが伸縮する構造により、狭い場所や部屋の隅まで徹底洗浄します。さらに、清掃後は最大100℃※の熱水で自動洗浄を行い、常に清潔な状態を保ちます。

※当社ラボデータ（室温約23℃）に基づく。実際の温度は環境により異なります。

■ 朝日新聞 朝刊 全面広告 掲出のお知らせ

「Dreame Aqua10 Ultra Roller」の正式発売にあわせ、2026年4月16日（木）発行の朝日新聞朝刊に全面広告を掲出いたします。

1879年（明治12年）創刊、140年以上の歴史を持ち、紙面・デジタルを合わせて広く読まれる全国紙・朝日新聞への掲出は、Dreameにとって日本市場における新たな節目です。2021年の日本上陸以来、品質・安全性・アフターサービスにおいて国内のお客様の信頼に応えることを最優先に事業を展開してまいりました。今回の広告掲出を通じて、より多くの方に「Dreameという選択肢」をお届けできれば幸いです。

URL：https://www.asahi.com/shimen/tokyo.html

■ 家電批評「年間総合ベストバイ2025」受賞

晋遊舎『家電批評』2025年「年間総合ベストバイ2025」ロボット掃除機（ハイエンド）部門において、「Dreame Aqua10 Ultra Roller」が総合評価第1位を獲得しました。

『家電批評』が評価したおすすめポイント

ポイント１.「吸引性能と水拭き性能を両立」

最大30,000Paの吸引力とDreame初の回転式濡れモップ「AquaRoll」の組み合わせにより、乾式掃除と湿式掃除の両方で優れた清掃力を実現。

ポイント２.「段差も乗り越えられる」（誌面評価より引用）

ProLeapシステムにより約4.2cm（単段）の段差、さらに約8cm（4cm＋4cm）の二重段差まで乗り越える走破性を高く評価。

これらの総合性能が評価され、ハイエンドロボット掃除機カテゴリーで第1位を獲得いたしました。

■ 製品の主な特長

１. AI障害物検知で240種類以上を認識・回避

人間の視覚認識を模倣した2基のHD AIカメラが、周囲の深度情報を高精度にキャプチャし、立体的な3Dマップを構築。1mm単位の精度で家具・おもちゃ・ケーブルなど240種類以上の障害物を検知し、スムーズに回避します。NVIDIA Isaac Simと強化学習で進化した独自の「AstroVision(TM)」システムにより、動的な障害物回避性能を大幅に向上させました。

２. StereoEdge障害物回避テクノロジー

3Dストラクチャーライトを使用して障害物を識別・回避する高度な認識技術。清掃カバー率が向上し、掃除の死角を大幅に削減します。不規則な家具や壁の形状にも柔軟に対応し、ケーブルがある環境でもシームレスな清掃体験を実現します。

３. Dreame史上初・回転式濡れモップ「AquaRoll」

ローラーを清潔に保ちながら、水拭きとモップがけを同時実施。油汚れやこぼれた液体、頑固な汚れまでしっかり洗浄します。カーペットを自動検知すると、ローラーを密閉カバーで保護する「AutoSealローラーガード」機能で、水分の漏れや臭いの残留を防止します。

４. 100℃熱水洗浄でモップを徹底クリーン

ThermoHubモップセルフクリーニング機能により、洗浄板のPTCシステムが最大100℃※まで上昇。ベースステーション内でローラーモップが前後に回転し、頑固なグリースや汚れを除去して二次汚染を防ぎます。

※当社ラボデータ（室温約23℃）に基づく。実際の温度は環境により異なります。

５. クイックモップ乾燥とダストバッグ自動乾燥

ダストバッグ：50℃の熱風で乾燥させ、湿った破片による臭いや雑菌の繁殖を防止

モップ：70℃の熱風と60℃の加熱バーで360°回転しながら完全乾燥。ブラシのふわふわ感を維持し、湿気の蓄積を防止

６. 最大30,000Paの強力吸引

紙くず、髪の毛、猫砂などをさまざまな表面から効果的に捕捉。静音設計で稼働します。

※社内ラボテストに基づく。実際の性能は使用状況により異なります。

７. 最大約8cmの段差越え「ProLeapシステム」

約4.2cmの段差（単段）、約8cm（4cm＋4cm）の二重段差を乗り越え、走行停止を防ぎます。

※段差の形状・床材により性能は異なります。

８. 伸縮式ローラー・モップで隅々まで洗浄

サイドブラシ：10mm以上持ち上げ可能で、コーナーや家具の下も100%※洗浄

MopExtendテクノロジー：40mmのローラー伸縮でエッジや不規則な角に沿った汚れにも対応

※TUV SUD認証取得。実際の結果は環境により異なります。

９. ハイパークリーン・髪の毛絡み防止DuoBrush

革新的なエアダクトデザイン「HyperStream 絡まり防止 DuoBrush」により、長さ30cmまでの髪をスムーズに吸引。毛先まで絡まりを防ぎます。

１０. オールインワンPowerDock

自動タンク水補充：掃除機の水タンク（浄水4L、汚水3.5L）を補充し、中断なく床を洗浄

自動溶液補充：洗浄液を自動混合・補充（Dreame公式洗浄液を推奨）

自動集塵回収：最大100日間ハンズフリー※

※社内ラボテストに基づく。実際の性能は使用状況により異なります。

１１. Matterプロトコル対応

他の互換デバイスと簡単に連携し、スマートホームをより便利に活用できます。

■ 製品概要

■企業Dreame Technologyについて

- 製品名：Dreame Aqua10 Ultra Roller（ドリーミー アクアテン ウルトラローラー）- メーカー希望小売価格：249,800円（税込）- 正式発売日：2026年4月16日（木）- 公式オンライン販売（メーカー直販）・Dreame公式オンラインストア：https://bit.ly/4cn3Ddr- 家電量販店での販売（店頭および各社公式ECサイト）・ヤマダデンキ：https://www.yamada-denkiweb.com/1386714017/?q=dreame・ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=Dreame・ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=Dreame※取扱状況は店舗ごとに異なります。最新情報については、各店舗へ直接お問い合わせください。

Dreame Technologyは、デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなどの先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどのスマート家電を展開しています。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。

社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の約7％を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、毎日の暮らしに寄り添うスマート家電を届けてまいります。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japanAmazon

公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

Dreame公式ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech ※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。