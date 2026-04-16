＜FIRME＞2026年4月23日発売の「Galaxy A57 5G」対応 クリアケース 発売

株式会社 MY WAY SMART

◎株式会社MY WAY SMART(本社：福岡県福岡市)のブランド「FIRME(フィルミ)」は、「Galaxy A57 5G (ギャラクシー エー ゴジュウナナ ファイブジー)」対応のクリアケースを2026年4月14日に販売開始いたしました。

商品を見る :https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/ca001-26-ga-a57/

■ FIRME クリアケース

“FIRME（フィルミ）”は、iPhoneからAndroid各種まで10万枚以上の販売実績をもつ

教育機関・IT企業・病院・各社法人様でも愛用される液晶保護フィルム専門店です。

■製品仕様

素材：TPU（熱可塑性ポリウレタン）

仕様：透明TPUケース

性能：指紋防止 黄ばみ防止 軽量薄型 耐衝撃 カメラ保護 ワイヤレス充電対応

※ワイヤレス充電はQi充電対応機種のみ可能です。



■商品内容

・クリアケース×1

■取扱サイト

▼ FIRME公式 ： https://www.firme.jp

▼ 楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/

▼ Qoo10 ： https://www.qoo10.jp/shop/mywaysmart

▼ au PAY マーケット ： https://plus.wowma.jp/user/39828508/plus/

▼ Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/mywaysmart/

▼ Amazon ： https://www.amazon.co.jp/stores/page/41374239-E6F1-4D0A-A944-F0812219F09D

■ケースの特徴

＜ 密着フィット ＞

★カードやステッカーがずれにくい密着構造

余分な空気が入らず、背面にぴったり密着し

ケース内に無駄な隙間が生まれない構造を採用。

さらにマイクロドット加工で密着痕が残らず

挟んだカードやステッカーがずれることなく

見せたいデザインをしっかりキープできます。

※画像はイメージです＜ 素のまま感覚 ＞

★本体そのままのような一体感

厚さわずか約0.6mmの極薄設計により、ケースを装着しても“本体そのまま”に近い持ち心地を実現

また、ワイヤレス充電にもそのまま対応。

余計な装飾を省いたシンプルなデザインは、

スマートフォンの美しさを最大限に引き立て、

装着したままの操作性や利便性を損なうことなく、日常のスマホライフに自然と馴染みます。

※画像はイメージです＜ サステナブル設計 ＞

★高品質TPU採用でCO2排出量を約69%削減

TPU素材は本体保護に優れるだけでなく、ケース自体も落下による破損や着脱時の割れが起きません。

透明でシンプルなデザインはライフスタイルに

合わせて長く使い続けられるのも特長です。

より持続可能な選択肢となるよう商品設計を行いました。

※ガラスケースと比較した際の輸送工程における CO2排出量を、重量差と輸送条件をもとに試算＜ 一般的なケースの性能は標準搭載 ＞

★耐衝撃TPU素材を採用

傷や摩耗からスマートフォンをしっかり守りつつ、側面やカメラ周辺は段差設計によりレンズや画面の接触リスクを軽減しています。

★高い透明感でクリアな見た目

スマホ本来の色味やデザインを活かしたまま使用できます。

黄ばみを抑える特殊加工により長期間クリアな状態を維持します。

★着脱しやすく扱いやすい

柔軟性のあるTPU素材でケースの着脱がスムーズ。

取り外し時に割れる心配がなく、日常的に扱いやすい設計です。

※画像はイメージです衝撃耐性

※画像はイメージです

柔軟性

※画像はイメージです

高い透明感

※画像はイメージです

指紋防止

※画像はイメージです

スマホフィルム専門ブランド「FIRME（フィルミ）」｜株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、スマホフィルム専門ブランド『FIRME』による発信です。



○FIRMEは、スマートフォン保護フィルムの企画・製造・販売を行う専門ブランドです。

豊富な対応機種と高品質な製品で、店舗販売・OEMなど幅広いニーズにお応えします。



○法人様向け卸販売について

FIRMEでは、法人様・団体様向けの卸売対応も承っております。

複数機種・大口注文のご相談など、お気軽にお問い合わせください。



▼ お問い合わせ窓口：https://mywaysmart.com/corporation/

▼ 運営メディア ：https://www.firme.jp/column/





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 ：株式会社MY WAY SMART

英語商標 ：MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 ：〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 ：代表取締役 白木 武範

業務内容 ：通信販売事業：スマホアクセサリーのOEM

創業 ：2009年10月

設立年月日 ：2015年4月

資本金 ：2,000万円

適格請求書発行事業者：登録番号 T9290001069766

コーポレートサイト ：https://mywaysmart.com/

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