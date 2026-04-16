高成長市場・日本へ本格参入BIG DATAがAI世論分析ツール『KEYPOビッグデータ検索エンジン』日本語版を提供開始

Everiii & Partners International Co. Ltd

アジア市場におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速に伴い、企業が直面する情報環境はますます複雑化しており、ブランド信頼の維持やリスク管理、そして迅速かつ的確な意思決定の重要性が高まっています。こうした背景のもと、台湾のデータテクノロジー企業である「BIG DATA（大數據股份有限公司、本社：台湾）」社は2月11日、AIを活用した世論分析ツール『KEYPOビッグデータ検索エンジン』の日本語版(https://keypo.ai/jp)を正式にリリースしました。UIやデータ基盤、分析機能を含む全面的なローカライズに加え、日本市場向け専用機能「チャンネルモニタリング」を新たに搭載し、グローバル展開を本格化させます。当社代表取締役CEOの金志丞は「『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』は、当社が10年以上にわたって培ってきたデータ分析やAI活用の知見を結集したプロダクトです。台湾では企業、官公庁、学術機関など1,000社以上に導入されており、世論構造の把握やリスクの早期検知、そして重要な意思決定の支援を行ってまいりました。政府機関からも高い評価をいただいたこの技術力を基盤に、日本市場においても信頼できる意思決定パートナーとして貢献してまいります。」と述べています。

市場調査会社GII（グローバルインフォメーション）のレポートによると、日本のDX市場規模は2024年時点で約580億ドルに達しており、CAGR（年平均成長率）20%超での拡大が見込まれています。企業のDX推進およびAIツールへの需要が急速に高まるなか、『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』日本語版は、単なる言語対応ではなく、日本市場の情報環境や利用シーン、企業の意思決定文化に最適化した本格的なローカライズを実現しています。台湾で積み重ねてきた世論分析やAIによる意味解析の経験を、情報品質と信頼性への要求水準が特に高い日本市場へと展開し、企業の意思決定を直接支援するインサイトを提供します。

日本企業における合意形成プロセスや業務効率を重視し、日本語版のUIは直感的でシンプルな操作性と、日本ユーザーの利用習慣に配慮した設計を採用しています。視覚的に明快な表示と分かりやすい分析結果により、データや技術の専門知識がないユーザーでも重要情報を素早く把握でき、社内での情報共有や判断にかかる時間を大幅に短縮します。ブランドマネジメントやリスク対応、戦略評価など、あらゆるビジネスシーンでのリアルタイムかつ一貫した意思決定を支援します。データ基盤においては、日本国内の情報環境を基盤に、国内ニュースメディアや主要SNSプラットフォーム、ブログ、さらに匿名掲示板を含む国内主要コミュニティサイトなど、多様な情報ソースを統合しています。日本市場における議論構造を網羅的に反映することで、話題の盛り上がりを把握するだけでなく、議論の背景にある立場や感情、文脈を深く理解し、市場動向や世論に実質的な影響を持つ声を的確に捉えます。

日本市場向けに先行リリースした専用機能「チャンネルモニタリング」では、特定のメディアやSNSチャンネルなど、対象を的確に追跡することが可能です。一般的なソーシャルリスニングと比較して、本機能は膨大な情報の中から実質的な影響を持つ声を精度高く特定し、リスク評価や戦略的意思決定の精度向上に貢献します。

当社のコメント

「今回の日本語版の提供は、当社が本格的な国際市場展開へと踏み出す重要な一歩です。今後も現地データの拡充と機能の継続的な強化を進めながら、アジア市場を軸にグローバルな応用領域を順次拡大し、複雑化する情報環境においても自信を持って意思決定できる環境を企業に提供してまいります」と述べています。

- 『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』日本語版公式サイト：https://keypo.ai/jp『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』日本語版提供開始により、BIGDATAは本格的にグローバル市場へ展開『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』日本語版は、日本向けに最適化されたUIを搭載専用機能「チャンネルモニタリング」により、特定のメディア、SNS、ターゲット層の動向を的確に把握BIGDATAは、『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』を通じて、アジア市場における信頼できる意思決定パートナーを目指す

BIG（大數據股份有限公司）について

BIGDATA（大數據股份有限公司、本社：台湾）は2015年に設立された、データ分析、人工知能（AI）技術をデータテクノロジー企業です。「データインテリジェンスで意思決定を革新する」を理念に掲げ、企業、政府機関、学術機関がデータの価値を最大限に活用し、業務の最適化と精度の高い経営判断の実現を支援しています。主力プロダクトである世論分析ソフトウェア『KEYPO ビッグデータ検索エンジン』は、月間1,500億件超の中国語データを処理し、500億件以上のデータを2秒以内に検索できる高い処理能力を備えています、IMA（中華民国情報マネージャー協会）より「2024 IT Matters Awards 社会影響力製品賞」を受賞しています。また、台湾最大のデータ分析プラットフォーム『網路溫度計DailyView』は、複雑なデータを分かりやすいインサイトへと変換し、社会の動向と消費者の声を企業、メディアに提供しています。

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