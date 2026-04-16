ヨドバシカメラ2店舗で実機体験が可能に。バイノーラルマイク「WHISMR W-BM1」、実店舗販売開始と主要音響イベント連続出展を発表

WHISMR合同会社バイノーラルマイク WHISMR W-BM1 ヨドバシカメラで実店舗販売開始

WHISMR合同会社（本社：東京都、代表：山田裕司）は、TypeCケーブル1本でスマートフォンと接続できるバイノーラルマイク「WHISMR〈ウイスマー〉W-BM1」について、2026年4月17日（金）より ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba および マルチメディア横浜 の2店舗にて実店舗販売を開始いたします。

また、2026年4月から6月にかけて、オーディオファン向けの主要イベントへの連続出展も決定。これにより、本製品を実際に体験できる機会が大幅に拡大します。

■ “体験できる”販売へ。実店舗での展開について

「WHISMR W-BM1」は、クラウドファンディングで多くの支持を集めたバイノーラルマイクで、これまでオンライン販売を中心に展開してまいりました。

バイノーラル音響やASMRは、ヘッドホンやイヤホンで実際に聴いたり、触れて音を出してみる事で初めてその立体的な音場やASMRの感覚を実感できる特徴を持ちます。一方で、従来のオンライン販売では、その魅力を十分に伝えきれないという課題がありました。

今回の実店舗販売では、ヨドバシカメラ各店舗（ルチメディアAkiba、マルチメディア横浜）に専用の体験POPを設置し、来店者がその場で実際に音を聴きながら製品を体験できる環境を準備。

「その場で体験し、効果を実感できる」新しい販売スタイルを実現します。

■ 主要イベントへの連続出展について

WHISMRでは、より多くのユーザーにバイノーラル音響の魅力を体験していただくため、2026年4月から6月にかけて、以下のイベントへの出展を予定しています。新製品バイノーラルフェイスなども展示会にて体験頂けます。

出展イベント一覧

2026年4月25日（土）： 春のヘッドフォン祭2026

開催時間 11:00～18:00

場所 ステーションコンファレンス東京 5F・6F（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー）

イベント公式サイト 春のヘッドフォン祭 2026｜新品・中古通販フジヤエービック(https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026sp/)

2026年4月26日（日）： 音系・メディアミックス同人即売会 M3

開催時間 10:30～15:30 [予定]

場所 東京流通センター(TRC) 第一・第二展示場

イベント公式サイト：M3 - 音系・メディアミックス同人即売会(https://www.m3net.jp/)

2026年5月30日（土）： ポタフェス 2026 札幌

開催時間 11:00～17:00（最終入場16:30）

場所 TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通5F

イベント公式サイト：https://potafes.com/

2026年6月19日（金）～21日（日）： OTOTEN2026

主催 一般社団法人 日本オーディオ協会

場所 東京国際フォーラム

イベント公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/

各イベントでは、実機展示および試聴体験を予定しており、開発者による説明や製品の活用方法について直接ご案内いたします。

■ WHISMR W-BM1の特徴

本体斜め前

本体背面

モバイルキット

キャリングケース

臨場感のある録音

人間の聴覚に近い音の収録を実現し、立体的な音場を再現

スマートフォンで簡単に使用可能

オーディオインターフェース内蔵により、TypeCケーブル接続するだけで録音・配信が可能

高音質設計

96kHz / 24bit録音対応、細部までクリアな音質

コンパクト設計

携帯性に優れ、屋外収録やVlog用途にも最適

多用途対応

ASMR、フィールドレコーディング、動画制作、ライブ配信など幅広く活用可能

■会社概要

WHISMR ロゴ

WHISMR合同会社は立体音響に特化した製品開発に取り組むものづくりスタートアップ企業です。オーディオの楽しみは製品を『手にした時に感じる高揚感』から始まるとの思いから、お客様が思わず手にしたくなる製品作りに努めてまいります

公式MEDIA & SNS

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クラウドファンディング

『W-BM1』プロジェクトページURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/8390