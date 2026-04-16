【横須賀】潜水艦グルメ「サブドッグ」誕生　海自第2潜水隊群×商店街18店舗参加イベント（4月18日～）　― 潜水艦文化を活かした新たな観光コンテンツ創出 ―

ドブ板通り商店街振興組合画像：イベントポスター

ドブ板通り商店街振興組合（理事長：越川昌光）は、海上自衛隊第2潜水隊群との連携により、潜水艦文化をテーマとした地域活性化イベント「潜水艦に会える街 横須賀 ドブサブFES2026」を2026年4月18日（土）から開催いたします。

本イベントでは、潜水艦内で実際に提供されているレシピをもとに開発した新グルメ「サブドッグ」を軸に、全18店舗によるスタンプラリーや認定グッズ販売を展開します。

軍港都市・横須賀の特色である潜水艦文化と商店街の魅力を掛け合わせることで、新たな観光誘客の創出と地域経済の活性化を目指します。

なお、開催に先立ち、2026年4月15日に第2潜水隊群とのパートナーシップ認定式を実施しました。

■第2潜水隊群パートナーシップ認定式を実施

認定式では、第2潜水隊群司令よりサブドッグ提供店舗に対し認定証書が授与されました。

また、認定グッズ販売店舗にも認定証書が授与され、地域と海上自衛隊が連携した公式プロジェクトとして、新たな地域振興の取り組みが本格的にスタートしました。本取り組みは、地域資源としての潜水艦文化を活用した新たなブランド形成の第一歩となります。

認定式には、第2潜水隊群司令・1等海佐 中野聡をはじめ、各潜水隊司令および各潜水艦の艦長等が出席し、地域との連携強化に向けた新たな取り組みとして期待が寄せられました。

画像：認定式

■第2潜水隊群司令 コメント

第2潜水隊群司令

1等海佐 中野 聡

「本イベントを通して、地域と海上自衛隊が連携することで、横須賀の魅力発信に貢献できるものと考えております。この機会にぜひ、食を通じて横須賀の街を楽しんでいただきますとともに、潜水艦部隊へのご理解を深めていただければ幸いです。」

■ドブ板通り商店街振興組合 理事長コメント

ドブ板通り商店街振興組合

理事長 越川 昌光

「本年は18店舗が参加し、海上自衛隊と連携した「サブドッグ」や認定グッズの販売、スタンプラリーを実施。横須賀の魅力と潜水艦の街としての認知を全国へ発信してまいります。」

■潜水艦グルメ第2弾「サブドッグ」

画像：認定式

「サブドッグ」は、潜水艦内で提供されているホットドッグのレシピをもとに、各店舗が独自に再現したオリジナルメニューです。

潜水艦をモチーフにしたインパクトのあるビジュアルとボリューム感のある内容が特徴で、横須賀の新たな名物グルメとして展開します。

■18店舗参加 スタンプラリー企画

画像：サブドッグ

本イベントには、飲食店11店舗、小売店7店舗の計18店舗が参加します。

期間中は以下の企画を実施します。

・サブドッグ販売

・認定スペシャルグッズ販売

・スタンプラリー

スタンプラリーでは、対象店舗の利用によりスタンプを集めることで、ドブサブ認定スカジャン、Tシャツ、トートバッグなどのオリジナルグッズや特別体験が当たります。

■地域×海上自衛隊による観光コンテンツ創出

本事業は、地域商店街と海上自衛隊が連携し、横須賀の特色を活かした観光コンテンツを創出する取り組みです。

ドブ板通り商店街では今後も、交流人口の拡大と地域の魅力発信を目的とした企画を継続的に展開してまいります。

本イベントは、潜水艦文化と商店街文化が融合した先進的な地域活性化モデルとして、継続開催も視野に入れています。

横須賀の新たな観光資源として、潜水艦文化の発信強化を図ります。

イベント概要

【イベント名】

ドブサブFES2026

【開催日】

2026年4月18日（土）～2026年7月20日

【開催場所】

ドブ板通り商店街（神奈川県横須賀市）

【内容】

・潜水艦グルメ「サブドッグ」販売

・認定スペシャルグッズ販売

・スタンプラリー

・認定店舗巡り

【主催】

ドブ板通り商店街振興組合

【協力】

海上自衛隊第２潜水隊群

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

イベント詳細はこちら(https://dobuita-st.com/news/dobusubfes-2026.html)