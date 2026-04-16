益田匹見風力発電事業への中国電力株式会社および戸田建設株式会社の新規出資参画について

株式会社商船三井

中国電力株式会社および戸田建設株式会社は、2026年4月15日、株式会社商船三井および株式会社北拓が保有するアジア風力発電株式会社（本社：島根県益田市、代表取締役：鹿志村 高士、以下「アジア風力発電」、註1）の株式の一部を取得し、「益田匹見風力発電事業」に出資参画しましたので、お知らせします。

本事業は、アジア風力発電が、島根県益田市匹見町において4,200kWの風力発電機を13基建設し、合計発電出力54,000kWの陸上風力発電所として開発、運転・保守していくものです。2030年1月の運転開始に向け、発電所の建設工事を本格的に開始します。

アジア風力発電および出資各社は、同発電所の運転開始に向け、地域の皆さまのご理解・ご協力をいただきながら、安全を最優先に工事を進めていくとともに、本事業の推進を通じて、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

(註1) 株式会社商船三井および株式会社北拓の出資により2019年5月に設立された益田匹見風力発電事

業の事業主体となる特別目的会社（SPC）。

＜本事業の概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92744/table/540_1_ce734c79a2a87edda9c04a12034b12a4.jpg?v=202604160151 ]風力発電機設置予定地

＜出資各社の概要＞

株式会社商船三井

本社：東京都港区

代表者：社長執行役員 田村 城太郎

中国電力株式会社

本社：広島県広島市

代表者：代表取締役社長執行役員 中川 賢剛

戸田建設株式会社

本社：東京都中央区

代表者：代表取締役社長 大谷 清介

株式会社北拓

本社：北海道旭川市

代表者：代表取締役 藤井 亨