日焼け止めが塗れない赤ちゃんを、日本の技術が守る。Haruulala organic が「COVEROSS(R)」搭載の UV カット３重ガーゼブランケットを発売

Sunday Morning Factory株式会社

赤ちゃんと地球に優しいオーガニックコットンベビー服を展開する「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」は、第 11 回技術経営・イノベーション大賞にて「内閣総理大臣賞」を受賞した次世代テキスタイル技術「COVEROSS(R)（カバロス）」を導入した、ブランド初となる UV カット機能付きブランケットを発売いたします。

Haruulala organic の鮮やかなデザインと天然素材の心地よさはそのままに、UVカット97.4%という高い性能で赤ちゃんの繊細な肌を守ります。日焼け止めクリームの使用が難しい低月齢の赤ちゃんにも安心して使える、これからの季節に欠かせない一枚です。

※「カバロス」は、hap株式会社の登録商標です。

※UVカット率は、カケンテストセンターにおける本サンプルの実測値です。

詳細を見る :https://haruulala.life/news/coveross_uv_blanket/

Haruulala organic はこれまで、赤ちゃんと地球環境のためにオーガニックコットン素材のベビー服・雑貨を展開してきました。しかし近年の厳しい猛暑と強い紫外線の中で、「天然素材の良さを活かしながら、さらなる機能性を」という声がユーザーや開発チームから高まっていました。

そこで着目したのが、サーキュラーファッション分野で最高位の評価を受けた「COVEROSS(R)」の技術です。hap 株式会社との協議・試作を重ね、オーガニックコットンの風合いを損なうことなく UV カット性能を付加することに成功しました。

■ 商品の3つの特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33213/table/35_1_3cd5146a6cde98406d634ebb5d239ea6.jpg?v=202604160251 ]

■ COVEROSS(R)（カバロス）について

hap株式会社が開発した「COVEROSS(R)」は、衣服に新たな価値を付与するカスタマイズ技術です。2023年、その高度な技術力と持続可能なものづくりへの貢献が認められ、「第11回技術経営・イノベーション大賞」にて最高位の「内閣総理大臣賞」を受賞。サーキュラーファッションの先駆者として国内外から注目を集めています。

カバロス：https://coveross.jp/shop

■hap株式会社代表 鈴木 素さまコメント

このたび、サンデーモーニングファクトリー様との取り組みを発表できますことを大変嬉しく思います。私たちhap株式会社は、素材や加工、商品開発を通じて、機能性と快適性、そして社会課題の解決を両立するものづくりを目指してまいりました。

今回の取り組みは、両社の強みを掛け合わせることで、新しい価値をお客様や市場にお届けできる大きな一歩になると考えております。

今後も、既存の枠にとらわれない発想と実行力で、より魅力的な商品・サービスの創出に挑戦してまいります。

■SundayMorningFactory株式会社代表 中村 将人コメント

Haruulalaが大切にしてきたオーガニックコットンの柔らかな肌触り。これを損なわずにUVカット機能をプラスすることは、想像以上に険しい道のりでした。

今回のコラボレーションが実現するまで、hapの担当者様をはじめ、チームの皆様には、本当に何度も何度もサンプルを作り直し、私たちの理想とする質感に近づけるため、共に試行錯誤を繰り返していただきました。その真摯な姿勢と情熱があったからこそ、ようやく納得のいく一枚が完成しました。hapの皆様には、心から感謝の気持ちでいっぱいです。

日差しが気になる季節、まだ肌の弱い小さなお子様を持つお父様、お母様が、心から安心して外出を楽しめるブランケットができたことを本当に嬉しく思います。今後もhap様と共に、第2弾、第3弾と、赤ちゃんとご家族の日常をより良く彩るアイテムを共創していきたいと考えています。

■ 商品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33213/table/35_2_eb71158b02afcdf326d7f94dc00c4785.jpg?v=202604160251 ]

■ Haruulalaについて

Haruulala organicは、オーガニックコットンを使用したベビー・こども服と出産ギフトを提供するブランドです。赤ちゃんの肌に優しい素材と可愛らしいデザインを追求し、環境にも配慮した製品作りを行っています。

2017年にバングラデシュの児童労働をなくすために設立され、現地に自社のアパレル工場を建て、貧困家庭の親たちに安定した雇用を提供することで、子どもたちが働かないで済む環境作りに取り組んでいます。また、オーガニックコットンの使用に加え、自社工場の太陽光発電への切り替えや植林による二酸化炭素の回収など、環境負荷を最小限に抑えた生産にも努めています。

＜詳しくはこちらから＞ https://haruulala.life(https://haruulala.life)

Sunday Morning Factory会社概要

会社名：Sunday Morning Factory株式会社

設立：2017年3月

代表者：代表取締役社長 中村将人

本社所在地：福岡県福岡市東区多の津4-14-1

事業内容：ベビー服の製造・販売

会社ホームページ：https://sundaymorning-f.com

会社案内：https://haruulala.life/wp-content/uploads/2025/08/a26f7c2fb5c5c98ed3f758fc380c28e6.pdf

お問い合わせ先

メール：info@sundaymorning-f.com

■フジテレビ「フューチャーランナーズ」では、Sunday Morning Factory株式会社の取り組みについて特集いただきました。下記リンクからご視聴いただけます。

https://www.fujitv.co.jp/futurerunners/archive_330.html