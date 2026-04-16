顧客の期待を上回るサービスで企業価値を高める「接客CS向上研修 半日編」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、顧客満足（CS）の本質を理解し、企業の信頼を高めるための「接客CS向上研修 半日編(https://www.recurrent.jp/listings/manner-cs-half)」を提供します。本研修は、接客の基本動作から相手に寄り添う傾聴の技術までを網羅しています。

受講者はメラビアンの法則を活用した印象づくりや、正しい敬語、クッション言葉の使い方を習得します。マニュアルに頼り切らない顧客視点の思考法を養うことで、組織全体の接客の質を向上させることを狙いとしています。

接客CS向上研修 半日編【期待を一段超える接客を目指す】 - 社員研修のリスキル

社会的課題と導入ニーズ

顧客体験の重要性と接客品質への期待

現代のサービス提供において、顧客満足は企業の信頼と価値に直結する重要な要素です。画一的なマニュアル対応だけでは、多様化する顧客の期待に応えることが難しくなっています。多くの企業では、従業員一人ひとりが顧客の意図を汲み取り、自発的に行動できるスキルの強化を求めています。

研修内容の紹介

研修タイトル

接客CS向上研修 半日編(https://www.recurrent.jp/listings/manner-cs-half)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員

身に付くスキルや目的

本研修は、接客の基本動作と顧客視点の考え方を実装し、相手の期待を超える高い満足度を提供できるようになることが狙いです。

- 顧客満足が企業価値に与える影響の正しい理解- 印象の良い立ち居振る舞いや正しい敬語、クッション言葉の習得- 相手の期待を想像し、自発的に行動する習慣の定着本研修の特徴

本研修は3つの主要な特徴を備えています。

第一に、CSの定義を理解し、個人の接客が企業イメージを決定することを再認識します。

第二に、メラビアンの法則に基づいた視覚情報の重要性や、実技を通じた言葉遣いの強化を行います。 第三に、マニュアルを超えて期待を超えるために必要な顧客視点の思考法を習得します。

接客CS向上研修 半日編【期待を一段超える接客を目指す】 - 社員研修のリスキル

株式会社リスキルについて

研修カリキュラムを一部抜粋- 接客CSの基本理解：顧客満足の本質と接客品質が企業に与える影響の理解- 接客の基礎スキル：第一印象の重要性、基本動作、敬語、傾聴の技術の習得- CSをさらに高めるために：お客様目線での思考、期待を超える接客の実践、継続的な向上

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、企業の課題解決を支援しています。顧客対応研修(https://www.recurrent.jp/categories/manner)をはじめ、多岐にわたるプログラムを展開しています。ビジネス研修が料金一律リスキルでは、研修を実施しやすい環境づくりのために、明瞭価格で研修を提供しています。

ビジネス研修が料金一律であるため、人数変更やカスタマイズによる追加料金が発生しません。実践的で高品質な研修の提供豊富な実務経験を持つ講師陣が、現場で即座に活用できる内容を伝えます。研修準備のフルサポート体制も整えており、教材・備品の手配などの負担を軽減します。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。