＜News＞2026年4月16日『EGGコンソール サイコ・ワールド MSX2』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年4月16日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第96弾タイトルとなる「サイコ・ワールド MSX2」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ヒーロー画像

炎や氷・飛行など8つのESPを使い分け、ステージを攻略するアクションゲーム。

反射神経を超えた「戦略の快感」が、巨大なボスをねじ伏せる全能感へと変わる。

君の知性とテクニックで、この刺激的な世界を支配しよう。

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール サイコ・ワールド MSX2

ジャンル：アクションゲーム

メーカー：ヘルツ

オリジナル版発売年：1988年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000120985.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/kCH7cEDxZOw

発 売 日 ： 2026年4月16日

価 格 ： 880円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C)KOBASoft

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



【『サイコ・ワールド MSX2』について】

1988年にヘルツから発売されたサイコ・ワールドは、MSX2では不可能とされていた滑らかな横スクロールを実現し、当時のプレイヤーを驚かせたアクションゲームです。



『サイコワールド』の面白さの真髄は、何といっても「8つの超能力をリアルタイムで使い分ける」という全能感にあります。ただ敵を撃つだけでなく、炎、氷、音波、そして空中浮遊といった多彩な能力を、戦況に合わせて瞬時に切り替えるスピード感がたまりません。敵の弱点に合わせて属性を選んだり、凍らせた敵を足場にして高所へ飛び移ったりと、自分のアイデアがそのまま攻略に直結する快感は格別です。



限られた「エネルギーゲージ」をどう配分するかという駆け引きも絶妙です。強力な攻撃で一気に押し切るか、それともバリアを張って堅実に進むか、プレイヤーの性格がそのまま攻略スタイルに現れる自由度があります。



画面狭しと暴れ回る巨大なボスを、自慢の超能力をフル活用してねじ伏せた瞬間の達成感は、アクションゲームとしての純粋な喜びをダイレクトに味あわせてくれます。鮮やかな色彩に彩られた世界を縦横無尽に駆け巡るそのプレイ体験は、今遊んでも決して色褪せない、知的で刺激的な興奮に満ちています。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【『EGGコンソール サイコ・ワールド MSX2』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/





※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

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