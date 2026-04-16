『魁!!男塾』ラベル・ウイスキー発売！　4月30日(木)より抽選受付開始

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『魁!!男塾』剣桃太郎と江田島平八塾長がラベルを飾る！

ダルムナック2016とバルブレア2011の2本のシングルモルト・ウイスキー

『魁!! 男塾』（原作・宮下あきら）は、1985年「週刊少年ジャンプ」にて連載開始、全国の荒くれ者が集まる男塾を舞台に繰り広げられる破天荒な学園生活やライバル校との抗争、闇の世界での強敵たちとの死闘を描いた、熱い男たちの根性と友情の物語です。

WHSKY MEWでは、ウイスキー評論家・山岡秀雄が厳選した2本の『魁!!男塾』ラベル・ウイスキーをリリースします。

眼光鋭く刀を構える主人公・剣桃太郎のラベルには、ダルムナック2016。旧インペリアル蒸留所の跡地に設立された、シーバスリーガルの原酒製造で知られる蒸留所で、このダルムナック2016は、

ファーストフィルのバーボン樽で熟成されました。繊細で生き生きとした香りと、クリーンでクリアー、透明感のある甘い味わい。アルコール度数61.1%とは思えない飲みやすさです。

そしてもう1本は、バルブレア2011。おなじみのセリフを叫ぶ江田島平八塾長の迫力満点のラベルです。風光明媚な景色と古風な建物でも知られる蒸留所で、ロケ地としてテレビや映画にも数多く登場しています。バルブレア2011は、クラクストンの高級な樽のみが置いてある熟成庫にあったもので、官能的なシェリー樽の香りが満ち、様々なフルーツを感じる味わいです。

心熱くして夢中で読んだあの頃を思い出しながら、珠玉の一杯をご堪能ください。

＜商品概要＞

https://whiskymew.jp/media/pr_0430/(https://whiskymew.jp/media/pr_0430/)

１.『魁!!男塾』剣桃太郎ラベル／

ダルムナック2016

販売価格：税込み18,700円

総本数184本。700ml。熟成年数9年。アルコール度数61.1％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

２.『魁!!男塾』江田島平八ラベル／

バルブレア2011

販売価格：税込み24,200円

総本数206本。700ml。熟成年数14年。アルコール度数54.9％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：

2026年4月30日（木）12:00～5月7日（木）23:59

抽選販売数：１.ダルムナック2016＝138本 ２.バルブレア2011＝161本

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、各2本までお申し込みできます。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

https://whiskymew.jp/media/pr_0430/(https://whiskymew.jp/media/pr_0430/)

※抽選により当選した方への販売となります。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

【ホームページ・SNS情報】

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