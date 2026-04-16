【オンライン診療×製薬企業】国内承認薬の適正普及や患者ニーズ理解促進に向け、Oops WOMBとあすか製薬が情報連携を開始

株式会社SQUIZ

株式会社SQUIZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平野巴章）が展開するオンライン診療のピル処方サービス「Oops WOMB（ウープス ウーム）」は、あすか製薬株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山口 惣大、以下あすか製薬）にて、「オンライン診療におけるOCのニーズとコミュニケーション」をテーマにあすか製薬東京営業所所属のMRを対象とした講演を実施しました。

Oops WOMB 公式サイト：https://oops-jp.com/womb/

・オンライン診療サービス「Oops（ウープス）」について

「Oops（ウープス）」は、2021年4月に開始したオンライン診療サービスです。第1弾はED診療の「Oops LOVE」、第2弾はAGA診療の「Oops HAIR」、第3弾はピル処方の「Oops WOMB（ウープス ウーム）」、第4弾としてメンタルケアの「Oops HEART」を展開。心や身体にまつわるセンシティブな悩みに対し、デザインやコミュニケーションの力でもっと相談しやすい場所づくりを行っています。また、コンプレックス市場と呼ばれるネガティブなイメージも変革していくための情報発信や教育も行い、新しい価値観を世の中に提案しています。

・講演の実施背景

本講演会は、スリンダ錠28をはじめとした国内承認薬の適正普及と社会における女性の健康課題に関するリテラシー向上を目的とした情報連携の第一歩として開催されました。

「Oops WOMB（ウープス ウーム）」では、2025年6月にあすか製薬より日本初の承認薬ミニピルとして発売された新薬「スリンダ錠28」を発売当初から取り扱っています。これまで血栓症リスク等の観点から低用量ピル等の処方が難しいとされていた方を中心に、幅広い方への処方実績を積み重ねてきました。

オンライン診療におけるピルのニーズや患者像の理解促進を目的に、Oops WOMBより講演を実施したのち、質疑応答および意見交換を実施しました。

・講演のアジェンダ

- オンライン診療の流れ・スキーム共有- Oops WOMB（ウープス ウーム）の実績からみるOCや「スリンダ錠28」の患者ニーズ- 国内承認薬ミニピルのニーズに関する事前調査結果の報告- 質疑応答＆意見交換

講演では、さまざまな理由から医薬品・医療へのアクセスにハードルを感じやすい患者心理や、実際にOops WOMBに寄せられたピルに関する誤ったイメージ・偏った知識など患者リテラシーの実態などを共有しました。また、オンライン診療というスキームとデザイン・コミュニケーションの力を掛け合わせることで受診や治療開始につながった具体的な事例なども共有しました。

・国内承認薬ミニピルのニーズ調査結果

Oops WOMBでは、「スリンダ錠28」の販売開始に先立ち、2025年5月に海外製の未承認ミニピルに関する認知度および国内承認薬の選択意向について事前調査を実施しました。

調査結果では、当時「ミニピル」と呼ばれていたものについて「未承認・海外製であることを知らなかった」と回答する方が92％にも上りました。また、その上で「国内承認薬があれば価格が海外製未承認薬の1.8倍だったとしても国内承認薬を選択したい」と回答する方が80％に達しました。



本調査結果を受け、国内承認薬の適切な認知拡大や、未承認薬と承認薬に関する患者側の理解促進などを目的とした企業活動が不可欠であることを実感し、今後も製薬企業をはじめとするさまざまな領域と連携し、医療に関するの正しい知識やケアを拡大に取り組んでまいります。

・参加者の声（抜粋）

講演後、参加いただいたMRの皆様よりアンケートにご回答いただきました。

- 「オンライン診療の実態や、対面診療では知ることができない患者の行動を知ることができ、大変参考になった。」- 「患者さんのお考えや背景を理解することの重要性を改めて感じた。」- 「ピルが“ポジティブなくすりなのにネガティブに捉えられていることがある”という点に共感した。」- 「製薬会社として何ができるかを考えるきっかけになった。」- 「理念やコンセプトに感銘を受けた。」

オンライン診療は、さまざまなデータを蓄積・分析できる点が大きなメリットです。得られる示唆を広く活用し、製薬企業やさまざまな領域との連携を深めることで、患者の理解促進と医療に関する正しい知識拡大に貢献してまいります。

・会社概要

企業名：株式会社SQUIZ

代表者：平野巴章

本社所在地：東京都渋谷区代々木2丁目16-7 山葉ビル7階

サービスURL：https://oops-jp.com/

・本件に関するお問い合わせ

株式会社SQUIZ 広報部

Tel：03-4405-3013 Mail：support@squiz-inc.com