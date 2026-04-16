我慢の限界が「人生の転機」に変わる！元報道記者YouTuber・大福まめこが教える、自分を縛る“重い思い込み”を手放す「じぶん解放術」初公開

株式会社KADOKAWA

2026年は「じぶん革命」の本番！ 時代の風に乗り、古い観念を脱ぎ捨てる

2024年11月に冥王星が水瓶座に入り、世界は完全に「風の時代」へと移行しました 。2025年の激動を経て迎える2026年は、これまでの常識や「こうあるべき」という古い観念がさらに崩れ、個人の本音がより重要視される年となります。

自分に嘘をつき続ける「我慢」が限界を迎える時代の到来です。

「私さえ我慢すれば」「親だから」「社会人だから」と本音を押し殺す生き方は、もはや通用しません。2026年は、重たい執着を手放し、軽やかな波動で自分を表現する「じぶん革命」を起こすべきタイミングなのです。

あなたは「ゆでガエル」になっていないか？ 無意識の我慢が人生を停滞させる

著者の大福まめこ氏は、かつて「息をするように自然に我慢をしていた」経験を持ちます。心理学やビジネスの世界で「組織の停滞」を指す際にも使われる「ゆでガエルの法則」をご存知でしょうか。

「カエルをいきなり熱湯に入れると、驚いてすぐさま飛び出すが、常温の水に入れて徐々に水温を上げていくと、カエルは温度変化に慣れてしまい、危機に気づかないまま茹で上がって死んでしまう」。これは、アメリカの思想家グレゴリー・ベイトソンが提唱したとされる寓話であり、現代人の「我慢」の在り方を鋭く示唆しています。

私たちの人生も同様です。「私さえ我慢すれば丸く収まる」「みんなも頑張っているから」という小さな我慢を当たり前に繰り返しているうちに、心身は少しずつ蝕まれ、気づいた時には「ゆでガエル」のように立ち上がれないほどのダメージを負ってしまうのです。状況が悪化していることに薄々気づきながらも、変化やリスクを恐れて「見て見ぬふり」を続けること。それこそが、人生を停滞させる最大の原因であると著者は説きます。

「毎日が平穏なのに、なぜかふとした瞬間にため息が出る」。

もしあなたがそう感じているなら、それはゆでガエル状態から抜け出す最後のアラートかもしれません。

読んだその日から人生が輝きだす！ 具体的アクションを網羅

本書は、単なる精神論では終わりません。報道記者や占い師として数多くの人を見てきた知見。そして自身の結婚・出産・離婚から、新たな出会い、YouTubeでの成功に至るまでの多彩な人生経験。そのすべてを活かして導き出した「本当に現実を変えるための行動」を余すところなくお伝えします。

■自分の我慢度を客観視する：無意識に「べき思考」に縛られていないか、チェックシートで可視化。

■「自分褒め」で自己愛を育む：脳を活性化させ、波動を整えるための具体的なワークを紹介。

■負の感情を浄化する「ビリビリワーク」：溜め込んだ本音を書き出し、破り捨てることで未消化の思いをリセット。

■「宇宙からのギフト」を受け取るコツ：執着を手放し、直感に従って「吹いてきた風に飛び乗る」方法を伝授。

【書籍概要】

『我慢を全部やめたら人生激変！じぶん解放論』

著者：大福まめこ

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2025年4月16日（木）

判型：四六版

総ページ数：192ページ

ISBN：978-4046078094

発行：株式会社KADOKAWA

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/404607809X

【著者】

大福まめこ

母譲りの直感体質で、幼少期から不思議な力や目に見えない世界について研究。報道記者時代は、政治家、芸能人、実業家、警察、医療、教育、スポーツ等あらゆるジャンルの職業の方や事件、事故を取材。数多くの人間ドラマに触れる。どん底期に引き寄せの法則や神社参拝で人生が大好転。直感に導かれて占い師となり、1年間で約500人を鑑定する。50代でYouTuberに。幸せになるための意識や行動について動画を配信している。

・YouTube 大福まめこ MIRACLE CHANNELーMameTubeー

https://www.youtube.com/@mamekomiracle/videos