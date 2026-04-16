システムサービスより銀河特急 ミルキー☆サブウェイのプライズが 2026年4月より連続登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は銀河特急 ミルキー☆サブウェイのプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ アクリルキーホルダー

【アミューズメント専用景品】

約13cmのアクリルキーホルダー。

＜商品詳細＞

【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ アクリルキーホルダー

【種類】全6種

【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_ms_SS16811

※無くなり次第終了となります。

◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【種類】全3種

【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part2

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part2

【種類】全3種

【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)亀山陽平／タイタン工業

■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ公式X

https://x.com/MGUJapan

■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ公式サイト

https://milkygalacticuniverse.com/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。