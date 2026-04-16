システムサービスより銀河特急 ミルキー☆サブウェイのプライズが 2026年4月より連続登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は銀河特急 ミルキー☆サブウェイのプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ アクリルキーホルダー
【アミューズメント専用景品】
約13cmのアクリルキーホルダー。
＜商品詳細＞
【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ アクリルキーホルダー
【種類】全6種
【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_ms_SS16811
※無くなり次第終了となります。
◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part1
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part1
【種類】全3種
【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part2
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ちまっとさん ぬいぐるみ Part2
【種類】全3種
【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)亀山陽平／タイタン工業
■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ公式X
https://x.com/MGUJapan
■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ公式サイト
https://milkygalacticuniverse.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。