システムサービスより銀河特急 ミルキー☆サブウェイのプライズが 2026年4月より連続登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は銀河特急 ミルキー☆サブウェイのプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ　アクリルキーホルダー


【アミューズメント専用景品】



約13cmのアクリルキーホルダー。

＜商品詳細＞


【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ　アクリルキーホルダー


【種類】全6種


【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_ms_SS16811


※無くなり次第終了となります。




◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ　ちまっとさん ぬいぐるみ Part1


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ　ちまっとさん ぬいぐるみ Part1


【種類】全3種


【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ　ちまっとさん ぬいぐるみ Part2


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】銀河特急 ミルキー☆サブウェイ　ちまっとさん ぬいぐるみ Part2


【種類】全3種


【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)亀山陽平／タイタン工業



■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ公式X


https://x.com/MGUJapan



■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ公式サイト


https://milkygalacticuniverse.com/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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