佐川印刷株式会社

佐川印刷株式会社は、毎年京都で開催されている「京都女性スポーツフェスティバル」（主催：京都女性スポーツの会、京都府、京都新聞）に今年も協賛させていただいています。

この「京都女性スポーツフェスティバル」は、スポーツ団体相互の親睦と情報交換をより一層充実させ、京都府民のスポーツ振興を目的に毎年開催されており、弊社は2022年より協賛させていただいております。

季節競技であるスキーは先行して2月22日から始まっていますが、4月4日（土）午前9時30分から島津アリーナ京都にて総合開会式が開催され、弊社代表取締役会長 木下寧久も来賓として出席させていただきました。この総合開会式後、京都府各地で様々な協議種目の大会が本格的に開催されています。

弊社は、スポーツ大会への協賛やメセナ事業を通じた社会貢献を企業経営の重要な柱の一つと位置づけております。スポーツ大会への協賛では、今年で第11回目を数える「全日本中学女子 軟式野球大会（SPトーナメント）」など、メセナ事業では、日本で唯一の根付を専門とする京都 清宗根付館や、日本画家・鹿見喜陌画伯との友情で建てられた清宗記念館などを運営・公開しております。今後も企業としての責任を果たし、社会に新たな価値を提供できるよう努めてまいります。