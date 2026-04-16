Studioが「ノーコードCMS 国内利用数No.1」を獲得

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Studio株式会社


Studio株式会社（本社：東京都 代表取締役CEO：石井 穣、以下Studio）が提供するノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」は、株式会社東京商工リサーチが実施した調査において、ノーコードCMSの国内利用数No.1となりましたことをお知らせいたします。


調査概要


本調査は、株式会社東京商工リサーチが、日本国内において公開されているWebサイトのうち、ノーコードCMSを利用して作成されたサイト数を対象に実施したものです。



調査機関：株式会社東京商工リサーチ


調査内容：ノーコードCMSによる国内Webサイト/ホームページの作成実績数


調査対象：主要ノーコードCMSサービス


調査時点：2025年12月末


調査対象範囲：日本国内


調査結果


本調査の結果、Studioは22万以上のWebサイトの利用実績を持ち、ノーコードCMSにおける国内利用数No.1を獲得しました。


利用拡大の背景


近年、企業のマーケティング活動において、Webサイトは単なる情報発信の場から、リード獲得や商談創出を担う重要な基盤へと変化しています。



一方で、以下のような課題により、Webサイトが十分に活用されていないケースも多く見られます。


- 更新のたびに制作チームに依頼が必要
- 制作・運用が特定の担当者に依存する
- 施策に合わせた迅速な改善が難しい

Studioは、ノーコードやAI技術によってWebサイトの制作・運用を内製化し、こうした課題の解消を支援してきました。



また、法人向け「Studio.Business」もリリースし、単なる「Webサイト作成ツール」に閉じることなく、「企業の成果創出を支える基盤」へとアップデートを続けています。




詳細を見る :
http://studio.design/ja/business

Studioについて


「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。



【会社概要】


代表者　　　　代表取締役CEO 石井 穣


所在地　　　　〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階


設立　　　　　2016年4月19日


資本金　　　　100百万円（資本準備金を除く）


従業員数　　　78名（2025年5月時点／役員及び正社員）


企業サイト　　https://studio.inc