Studioが「ノーコードCMS 国内利用数No.1」を獲得

Studio株式会社

Studio株式会社（本社：東京都 代表取締役CEO：石井 穣、以下Studio）が提供するノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」は、株式会社東京商工リサーチが実施した調査において、ノーコードCMSの国内利用数No.1となりましたことをお知らせいたします。

調査概要

本調査は、株式会社東京商工リサーチが、日本国内において公開されているWebサイトのうち、ノーコードCMSを利用して作成されたサイト数を対象に実施したものです。

調査機関：株式会社東京商工リサーチ

調査内容：ノーコードCMSによる国内Webサイト/ホームページの作成実績数

調査対象：主要ノーコードCMSサービス

調査時点：2025年12月末

調査対象範囲：日本国内

調査結果

本調査の結果、Studioは22万以上のWebサイトの利用実績を持ち、ノーコードCMSにおける国内利用数No.1を獲得しました。

利用拡大の背景

近年、企業のマーケティング活動において、Webサイトは単なる情報発信の場から、リード獲得や商談創出を担う重要な基盤へと変化しています。

一方で、以下のような課題により、Webサイトが十分に活用されていないケースも多く見られます。

- 更新のたびに制作チームに依頼が必要- 制作・運用が特定の担当者に依存する- 施策に合わせた迅速な改善が難しい

Studioは、ノーコードやAI技術によってWebサイトの制作・運用を内製化し、こうした課題の解消を支援してきました。

また、法人向け「Studio.Business」もリリースし、単なる「Webサイト作成ツール」に閉じることなく、「企業の成果創出を支える基盤」へとアップデートを続けています。

Studioについて

詳細を見る :http://studio.design/ja/business

「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

【会社概要】

代表者 代表取締役CEO 石井 穣

所在地 〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 2016年4月19日

資本金 100百万円（資本準備金を除く）

従業員数 78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

企業サイト https://studio.inc