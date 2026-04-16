『セサミストリート』のオリジナルデザイン雑貨がサンキューマートに新登場！5月中旬より全品390円（税込429円）で発売！

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エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、世界中で愛されている子ども向けブランド『セサミストリート』のオリジナルデザイン雑貨を、全国のサンキューマート店舗で5月中旬より入荷次第販売開始いたします。


また公式オンラインショップでは、4月17日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。




特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/sesame_street(https://thankyoumart.jp/blogs/news/sesame_street)



「エルモ」や「クッキーモンスター」など『セサミストリート』の大人気キャラクターたちが、今年もサンキューマートに登場します。



今回展開する商品は、90年代のアメリカを思わせるポップでストリート感のあるデザインで、キャラクターたちのにぎやかな魅力を楽しめるシリーズに仕上げました。



「オスカー」や「アビー」といった人気キャラクターもフィーチャーし、日常使いにぴったりなアイテムを展開します。




【WEB先行予約受付】

■予約受付期間　：2026年4月17日（金）12:00～


■販売場所　　　：公式オンラインショップ


■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/sesame_street


※商品ページは、予約開始時に公開となります


※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください


※各商品上限数に達し次第受付終了となります


【店頭販売】

■販売開始日：2026年5月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始


■販売場所　：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）


※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください


※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます



・パープルが映えるストリート感のあるデザイン！　全28アイテムのラインナップ


今回登場するアイテムは、パープルをアクセントカラーに取りた入れストリート感のあるデザインに仕上げました。


『セサミストリート』のキャラクターたちを身近に感じられる「クッション」や「洗濯ネット」など自宅で使える生活雑貨はもちろん、これからの紫外線対策に活躍する「アームカバー」や「キャップ」などのファッションアイテムも登場します。


■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）




■ピックアップ商品

◆ふわふわ巾着、ダイカットポーチ、ティッシュポーチ／各390円（税込429円）



ふわふわとした手触りが魅力の「ティッシュポーチ」は、ポケットティッシュを収納できるほか、小物入れとしても使える便利なアイテムです。


「ダイカットポーチ」や「ふわふわ巾着」など「アビー」をフィーチャーしたアイテムも多数登場します






◆フレークステッカー、ステッカー（ホログラム）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）



「フレークステッカー」は、手帳や小物のデコレーションに活躍するアイテムで、さまざまなデザインが楽しめる48枚入りです。


キラキラと光るホログラム仕様の「ステッカー」は、貼るだけで持ち物をポップに演出します。







・「サンキューマート」とは




「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。


Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。


ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。



■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/


■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/


■X：https://x.com/thankyoumart


■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart


■LINE：https://page.line.me/366isabj



エルソニック株式会社
エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立：　1995年7月7日
URL：　http://www.elsonic.co.jp/