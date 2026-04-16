シモジマ レトロファンシーコレクション POP UP開催！「ストップペイル」とアニメ『文豪ストレイドッグス』、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のコラボグッズが登場！
株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市/代表取締役社長：今野秀一）とアニメやゲーム作品とのコラボ企画およびキャラクターグッズの製造販売をおこなう株式会社ハイ・シーズン（本社：東京都千代田区/代表取締役：伊藤敦司）は、2026年4月23日（木）から5月10日（日）の期間限定で、全国の「ファントエス」にてシモジマ レトロファンシーコレクション POP UPを開催いたします。
1970～80年代に文房具店やファンシーショップで親しまれた、シモジマの代表的な包装紙柄「ストップペイル」。その人気デザインとアニメ・映画の人気2作品が初めてコラボレーションいたします。
昭和レトロでファンシーなコラボアートを使用した、本企画ならではのグッズが多数登場します。
■開催概要
＜開催期間＞
2026年4月23日（木）～5月10日（日）
＜開催店舗＞
全国のファントエス（店舗一覧：https://funtos.jp/#topStore）
＜ラインナップ作品＞
アニメ『文豪ストレイドッグス』
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』
＜POP UP公式サイト／SNS＞
シモジマ レトロファンシーコレクション POP UP特設サイト：https://funtos.jp/news/2026/04/16/355.php
ファントエス公式X：https://x.com/FUNTOS17058649
■コラボアート- シモジマの人気シリーズ「ストップペイル」を基調とした、2作品それぞれのコラボアートが登場します。
アニメ『文豪ストレイドッグス』×「ストップペイル」
中島敦・太宰治・芥川龍之介・中原中也・条野採菊・末広鉄腸の6キャラクターがラインナップ。
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×「ストップペイル」
6ディビジョン、18キャラクターがラインナップ。
■コラボグッズ
昭和レトロでファンシーなデザインのコラボグッズを販売いたします。
作品のキャラクターとシモジマの世界観が融合した「アクリルジオラマ」をはじめ、日常使いしやすい「スクエアハンドミラー」（アニメ『文豪ストレイドッグス』のみ）や「ラウンドリップマグカップ」（映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のみ）など、本企画ならではの新作グッズが多数登場します。
- アニメ『文豪ストレイドッグス』商品ラインナップ
- 映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』商品ラインナップ
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。
■権利表記
(C)シモジマ
(C)朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪ストレイドッグス製作委員会
(C)ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie
■株式会社ハイ・シーズン
コーポレートサイト： https://highseason.jp/
works： https://highseason.jp/works/
公式X： https://x.com/highseason2022
オンラインショップ： https://highseason-onlineshop.com/