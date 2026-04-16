シモジマ レトロファンシーコレクション POP UP開催！「ストップペイル」とアニメ『文豪ストレイドッグス』、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のコラボグッズが登場！

株式会社ハイ・シーズン

株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市/代表取締役社長：今野秀一）とアニメやゲーム作品とのコラボ企画およびキャラクターグッズの製造販売をおこなう株式会社ハイ・シーズン（本社：東京都千代田区/代表取締役：伊藤敦司）は、2026年4月23日（木）から5月10日（日）の期間限定で、全国の「ファントエス」にてシモジマ レトロファンシーコレクション POP UPを開催いたします。

1970～80年代に文房具店やファンシーショップで親しまれた、シモジマの代表的な包装紙柄「ストップペイル」。その人気デザインとアニメ・映画の人気2作品が初めてコラボレーションいたします。

昭和レトロでファンシーなコラボアートを使用した、本企画ならではのグッズが多数登場します。

■開催概要



＜開催期間＞

2026年4月23日（木）～5月10日（日）

＜開催店舗＞

全国のファントエス（店舗一覧：https://funtos.jp/#topStore）

＜ラインナップ作品＞

アニメ『文豪ストレイドッグス』

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

＜POP UP公式サイト／SNS＞

シモジマ レトロファンシーコレクション POP UP特設サイト：https://funtos.jp/news/2026/04/16/355.php

ファントエス公式X：https://x.com/FUNTOS17058649

■コラボアート

- シモジマの人気シリーズ「ストップペイル」を基調とした、2作品それぞれのコラボアートが登場します。

アニメ『文豪ストレイドッグス』×「ストップペイル」

中島敦・太宰治・芥川龍之介・中原中也・条野採菊・末広鉄腸の6キャラクターがラインナップ。

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×「ストップペイル」

6ディビジョン、18キャラクターがラインナップ。

■コラボグッズ

昭和レトロでファンシーなデザインのコラボグッズを販売いたします。

作品のキャラクターとシモジマの世界観が融合した「アクリルジオラマ」をはじめ、日常使いしやすい「スクエアハンドミラー」（アニメ『文豪ストレイドッグス』のみ）や「ラウンドリップマグカップ」（映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のみ）など、本企画ならではの新作グッズが多数登場します。

- アニメ『文豪ストレイドッグス』商品ラインナップ- 映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』商品ラインナップ

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

■権利表記

(C)シモジマ

(C)朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪ストレイドッグス製作委員会

(C)ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

■株式会社ハイ・シーズン

コーポレートサイト： https://highseason.jp/

works： https://highseason.jp/works/

公式X： https://x.com/highseason2022

オンラインショップ： https://highseason-onlineshop.com/