「起源」から「王国」へ――　2027年の新作公開に向けた“完全予習”の決定版！新生「猿の惑星」シリーズ一挙放送

株式会社ＡＸＮエンタテインメント

洋画専門チャンネル ザ・シネマ（株式会社AXNエンタテインメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、衝撃的なラストと鋭い社会風刺で映画史に刻まれたSF映画の金字塔「猿の惑星」のリブートシリーズを一挙放送いたします。オリジナル版第1作の前日譚を描いた21世紀のリブート版3部作『猿の惑星：創世記 (ジェネシス)』『猿の惑星：新世紀（ライジング）』『猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）』と、CSベーシック初放送となる新シリーズ第1章『猿の惑星／キングダム』の4作品を4月25日(土)にお届けいたします。

新生「猿の惑星」シリーズ一挙放送

(C) 2024 20th Century Studios and TSG Entertainment Finance LLC

衝撃的なラストシーンと鋭い社会風刺で世界を驚かせた、SF映画史に燦然と輝く不朽の名作である「猿の惑星」シリーズ。2027年には、更なる新作の公開が発表！オリジナル版第1作の前日譚を描いた21世紀のリブート版3部作と、新シリーズ第1章の4作品を観て、最新作の公開に備えよう！

なぜ地球は“猿の惑星”と化したのか？傑作SFの起源を最新映像技術で紐解く第１作『猿の惑星：創世記（ジェネシス）』、驚異の進化を遂げた猿と人類との戦い！『猿の惑星』の前日譚を描く新３部作の第２章『猿の惑星：新世紀（ライジング）』、傑作SF『猿の惑星』の前日譚を描く新３部作の最終章『猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）』、 『猿の惑星』の前日譚を描くリブート版が新展開へ！新シリーズ第１章『猿の惑星／キングダム 』の４作品を4月25日(土)に放送いたします。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/754(https://www.thecinema.jp/tag/754)

《放送作品情報》

●『猿の惑星：創世記（ジェネシス） 』

放送日：4月25日(土)14:00～

なぜ地球は“猿の惑星”と化したのか？

傑作SFの起源を最新映像技術で紐解く第１作

＜監督＞ルパート・ワイアット

＜出演＞ジェームズ・フランコ、フリーダ・ピント、ジョン・リスゴー、ブライアン・コックスほか

＜解説＞ SF映画の金字塔『猿の惑星』の前日譚を、過去作へのオマージュ満載に描く。WETAデジタルのCG技術とパフォーマンス・キャプチャー俳優アンディ・サーキスの演技を融合した、感情豊かな猿の存在感がリアル。

●『猿の惑星：新世紀（ライジング）』

放送日：4月25日(土)16:00～

驚異の進化を遂げた猿と人類との戦い！

『猿の惑星』の前日譚を描く新３部作の第２章

＜監督＞マット・リーヴス

＜出演＞アンディ・サーキス、ジェイソン・クラーク、ゲイリー・オールドマン、ケリー・ラッセルほか

＜解説＞前作『猿の惑星：創世記』から10年後の世界を舞台に、猿対人類だけでなく猿同士の対立も描くことで物語の深みがアップ。さらに進化したモーション・キャプチャー技術によって猿の感情表現がより豊かになっている。

●『猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）』

放送日：4月25日(土)18:30～

傑作SF『猿の惑星』の前日譚を描く新３部作の最終章

＜監督・脚本＞マット・リーヴス

＜出演＞アンディ・サーキス、ウディ・ハレルソン、スティーヴ・ザーン、アマイア・ミラーほか

＜解説＞ 『猿の惑星：創世記』から始まるリブート３部作の最終章で、マット・リーヴスが前作から監督を続投。モーション・キャプチャーの第一人者アンディ・サーキスによる繊細かつ感情豊かな猿の演技は圧巻。

●『猿の惑星／キングダム 』 ※CSベーシック初放送

放送日：4月25日(土)21:00～

『猿の惑星』の前日譚を描くリブート版が新展開へ！新シリーズ第１章。

＜監督・製作＞ウェス・ボール

＜出演＞オーウェン・ティーグ、フレイヤ・アーラン、ケヴィン・デュランド、ピーター・メイコンほか

＜解説＞ 21世紀のリブート版『猿の惑星』３部作を受け継いだ新シリーズ第１作。VFXアーティストの経歴を持つ『メイズ・ランナー』シリーズのウェス・ボール監督が、猿が人類を支配する衝撃の未来をリアルに描く。

『猿の惑星：創世記（ジェネシス） 』(C) 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『猿の惑星：新世紀（ライジング）』(C) 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）』(C) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『猿の惑星／キングダム 』 (C) 2024 20th Century Studios and TSG Entertainment Finance LLC

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