MedTech特化アクセラレーション「MedTech Angels Season5」の集大成　医療系スタートアップ6社が登壇するピッチイベント「Demo Day」を5月21日開催

プレモパートナー株式会社

プレモパートナー株式会社（本社：東京都、代表取締役：桜井 公美）は、医療テクノロジー領域に特化したアクセラレーションプログラム「MedTech Angels Season5」の成果発表イベントとして、ピッチイベント「Demo Day」を2026年5月21日（水）に開催いたします。

本イベントでは、プログラムに参加したスタートアップ6社によるピッチコンテストのほか、過去参加チーム（アルムナイ）による講演やパネルディスカッションを実施します。

医療機器・ヘルスケア領域のスタートアップ、投資家、事業会社、研究者など、MedTechエコシステムの関係者にとって有益な情報交換・ネットワーキングの機会を提供します。



【参加申込はこちら】

https://medtechangels0521.peatix.com(https://medtechangels0521.peatix.com)

開催概要

日時：2026年5月21日（水）13:30-18:00（開場/受付：13:00）

会場：日本橋ライフサイエンスハブ E会議室

東京都中央区日本橋室町1-5-5 室町ちばぎん三井ビルディング8階（COREDO室町3）

定員：会場150名（先着順）／オンライン300名

費用：無料

申込： https://medtechangels0521.peatix.com

※事前申込が必要です。会場参加の場合、当日は受付にて名刺を頂戴いたします。

登壇スタートアップ（順不同）

・マッスルブループリンツ株式会社

「気道の「ロック」 を解除する」

・株式会社セルフォールド

「ICS（移植用細胞足場）の医療機器開発」

・株式会社ノクター

「閉塞性睡眠時無呼吸症候群を即時判定するAI開発」

・ivec株式会社

「念じるだけで意思伝達できる極低侵襲血管内医療機器」

・メドキュレーション株式会社

「骨盤内がん治療に新たな選択肢を -NIPP専用医療機器の開発-」

・東京大学 関野研究室

「治らないまま放置されるうつ病に革新をもたらす磁気治療の創出」

※当日の発表タイトルは変更になる可能性があります。

プログラム

・13:30- オープニング

・13:40- ピッチコンテスト

MedTechおよびHealthTech領域のスタートアップ6社（起業準備中含む）が登壇

モデレーター：前田 祐二郎（プレモパートナー株式会社 共同創業者＆取締役CSO）

・15:10- 講演＆パネルディスカッション１.

「Season4アルムナイの1年間」

【登壇者】

佐伯 千寿（SONoALS株式会社 代表取締役）

久保田 隆文（東北大学てんかん学分野・perple代表）

・15:50- 講演＆パネルディスカッション２.

「Season2アルムナイが語る：その後と成長の軌跡」

【登壇者】竹内 優志（Direava株式会社 代表取締役CEO）

・16:30- 表彰式・クロージング

・17:00- ネットワーキング

登壇スタートアップ、投資家、事業会社など参加者同士の交流

・18:00 終了

MedTech Angelsについて

「MedTech Angels」は、プレモパートナー株式会社が主催する、医療テクノロジー領域のイノベーション創出を目的としたアクセラレーションプログラムです。



医療機器やプログラム医療機器、ヘルスケアサービスなどの事業化を目指すアーリーステージの起業家・研究者を対象に、事業戦略、規制対応、臨床開発、資金調達など、専門家による実践的な支援を提供し、革新的な医療技術の社会実装を後押しします。

キックオフイベント「Matching Day」（2025年12月）の様子

採択チーム（Matching Day登壇者）アクセラレーションディレクター 前田 祐二郎氏

お問い合わせ先：

事務局：secretariat.medtechangels@premopartners.com

責任者：アクセラレーションディレクター 前田 祐二郎（info@premopartners.com）