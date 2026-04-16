【CELFORD(セルフォード)】中村里帆が着こなす「Unbound/Opulence」をテーマにした2026年最新の夏コレクション！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は、2026年4月16日(木)12:00(正午)より女優でモデルの中村里帆(なかむら りほ)さんを起用した2026年夏のコレクションを公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開。また、同時に公式オンラインストア、およびウサギオンラインにて商品の先行予約をスタートいたします。

Unbound/Opulence

”洗える”などの機能はあくまでベースとして、主役はフォルムとムード。

風をはらむ軽やかさと、纏うだけで完成する立体的なシルエット。

快適さと美しさを兼ね備えた夏のワードローブを、ひと足先に。

LOOK紹介

Dress \23,100

Earrings \7,700

Shoes \23,100

Tops \17,600

Pants \23,100

Earrings \7,700

Shoes \24,200

Dress \23,100

Scarf \7,700

Shoes \24,200

Earrings \7,700

Dress \20,900

Bag \17,600

Shoes \19,800

Tops \19,800

Pants \17,600

Earrrings \7,700

Bag \19,800

Shoes \24,200

Outer \18,700

Tops \17,600

Pants \15,400

Bag \20,900

Shoes \19,800

Dress \26,400

Earrrings \7,700

Bag \24,200

Shoes \23,100

Tops \17,600

Pants \19,800

Bag \24,200

Jacket \25,300

Pants \17,600

Hair accessory \6,930

Bag \19,800

Shoes \24,200

And more...

(価格は全て税込表記)

先行予約について

■オンライン先行予約発売日：4月16日(木)12:00(正午)

・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞

・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞

■全国発売日：5月上旬以降順次

中村里帆(なかむら りほ)プロフィール

中村里帆 なかむらりほ Riho Nakamura

1999年8月6日生まれ。高知県出身。2013年「nicolaモデルオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。その後、『Ray』の専属モデルを務め、俳優としてドラマや映画、舞台にて活躍。主な出演作にドラマ『連続テレビ小説 らんまん』（2023）、『アンメット』（2024）、『彼女がそれも愛と呼ぶなら』（2025）、『バッドチョイス・グッドラブ』（2026）、舞台『フラガール』（2025）など。透明感のある佇まいと繊細な感情表現に定評がある。

CELFORDについて

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に18店舗展開しています。(1月20日時点店舗数）



<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/

：https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/

＜CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。