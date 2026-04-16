【CELFORD(セルフォード)】中村里帆が着こなす「Unbound/Opulence」をテーマにした2026年最新の夏コレクション！
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は、2026年4月16日(木)12:00(正午)より女優でモデルの中村里帆(なかむら りほ)さんを起用した2026年夏のコレクションを公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開。また、同時に公式オンラインストア、およびウサギオンラインにて商品の先行予約をスタートいたします。
Unbound/Opulence
”洗える”などの機能はあくまでベースとして、主役はフォルムとムード。
風をはらむ軽やかさと、纏うだけで完成する立体的なシルエット。
快適さと美しさを兼ね備えた夏のワードローブを、ひと足先に。
LOOK紹介
Dress \23,100
Earrings \7,700
Shoes \23,100
Tops \17,600
Pants \23,100
Earrings \7,700
Shoes \24,200
Dress \23,100
Scarf \7,700
Shoes \24,200
Earrings \7,700
Dress \20,900
Bag \17,600
Shoes \19,800
Tops \19,800
Pants \17,600
Earrrings \7,700
Bag \19,800
Shoes \24,200
Outer \18,700
Tops \17,600
Pants \15,400
Bag \20,900
Shoes \19,800
Dress \26,400
Earrrings \7,700
Bag \24,200
Shoes \23,100
Tops \17,600
Pants \19,800
Bag \24,200
Jacket \25,300
Pants \17,600
Hair accessory \6,930
Bag \19,800
Shoes \24,200
And more...
(価格は全て税込表記)
先行予約について
■オンライン先行予約発売日：4月16日(木)12:00(正午)
・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞
・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞
■全国発売日：5月上旬以降順次
中村里帆(なかむら りほ)プロフィール
中村里帆 なかむらりほ Riho Nakamura
1999年8月6日生まれ。高知県出身。2013年「nicolaモデルオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。その後、『Ray』の専属モデルを務め、俳優としてドラマや映画、舞台にて活躍。主な出演作にドラマ『連続テレビ小説 らんまん』（2023）、『アンメット』（2024）、『彼女がそれも愛と呼ぶなら』（2025）、『バッドチョイス・グッドラブ』（2026）、舞台『フラガール』（2025）など。透明感のある佇まいと繊細な感情表現に定評がある。
CELFORDについて
2018年春にデビュー。
コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。
あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。
現在は百貨店、ファッションビルを中心に18店舗展開しています。(1月20日時点店舗数）
<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/
<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/
＜CONCEPT>
-THE FIRST LADY-
デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。
各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。
ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。