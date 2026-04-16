【マツケンサンバ×ハローキティ】夢の大人気コラボのプライズが2026年4月より続々登場！
株式会社エイコー
株式会社エイコー（本社：東京都墨田区）は、全国のアミューズメント施設（以下：ゲームセンター・オンラインクレーン）におきまして、「マツケンサンバ×ハローキティ」のプライズを2026年4月より順次展開していくことをお知らせいたします。
■アミューズメント専用景品ラインナップ
マツケンサンバ×ハローキティ スパンコールクッション型マスコット（全2種）
発売日：4月4週より順次登場予定
アイテムサイズ：約H15×W15cm
マツケンサンバ×ハローキティ グリッターパスケース（全2種）
発売日：5月5週より順次登場予定
アイテムサイズ：約H16cm
マツケンサンバ×ハローキティ スパンコールクッション（全1種）
発売日：6月4週より順次登場予定
アイテムサイズ：約H40×W40cm
■著作権表記
(C)Sanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserved
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L663269
■展開予定店舗
導入店舗が確定次第、エイコープライズホームページで掲載いたします。
■注意事項
※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
※取扱い店舗によっては、展開時期がずれ込む場合がございます。
※景品は無くなり次第、終了となりますので、予めご了承下さいませ。
※オンラインクレーンは事前の登録が必要となります。
■株式会社エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
■エイコープライズホームページ
https://www.eikoh-prize.jp/
■X エイコープライズ公式アカウント
https://x.com/Eikoh_AM
■お問い合わせ先
株式会社エイコー AM販売部 TEL：03-3624-1183 受付時間：月～金 10:00～17:00（土日祝日は除く）