PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKES 春のノベルティキャンペーンスタート！

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）が企画運営する、イギリスの絵本作家

ビアトリクス・ポター(TM)著の絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズをテーマにした

PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKESは、軽井沢店、京都・二寧坂店の2店舗を展開しております。

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、期間中ご来店いただいたお客様に、PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKES 軽井沢店／PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKES京都・二寧坂店の両店舗にて、オリジナルノベルティ「デイタフ・テントクロスポケット付きサコッシュ」をプレゼントいたします。

◆デイタフ・テントクロスポケット付きサコッシュとは、

雨や汚れに強いテントクロスを使用した、軽量で耐久性に優れたポケット付きサコッシュです。

軽量で持ち運びやすく、長時間の使用でも負担になりにくいのが特徴です。

スマートフォンや財布、小物類を整理して収納可能。ちょっとした外出にも最適！

◆配布日：2026 年4月25日（土）～

◆配布条件：5,000円（税込）以上、お買い上げのお客様に1つプレゼント

※京都・二寧坂店は、テイクアウトと合算できます。

※無くなり次第終了致します。

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■4月3日（金）より春の新商品が発売中！

PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKESの限定の清水焼商品が登場！

～PETER RABBIT(TM)の可愛い表情に注目してください～

●清水焼 抹茶碗 各19,800円(税込)

◎全店共通：花丸紋（右）

◎軽井沢店：白樺（中央）

◎京都・二寧坂店：椿（左）

●清水焼 盃 各13,200円(税込)

◎全店共通：藤/桜/椿

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■店舗情報

◆PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKES 京都・二寧坂店

所在地：京都府京都市東山区桝屋町363-22

営業時間：10:30～18:30

◆PETER RABBIT(TM) SHOP&BAKES 軽井沢店

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢字屋敷西側下581

営業時間：9:30～17:30 【冬時間（12/6～3/5）9:30～17:00】

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■ピーターラビット(TM)日本公式サイト

http://www.peterrabbit-japan.com/

■ピーターラビット(TM)日本公式Instagram「ピーターラビット(TM)のいる暮らし」

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/

■Peter Rabbit(TM) SHOP&BAKES公式サイト

https://peterrabbitshopandbakes.jp/

■Peter Rabbit(TM) SHOP&BAKES公式X

https://twitter.com/prshopandbakes

■Peter Rabbit(TM) SHOP&BAKES公式Instagram

https://www.instagram.com/peterrabbitshopandbakes/

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■株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内約150店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

■ピーターラビット(TM)について

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』（原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM)）の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。 ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。 2026年はポターの生誕から160周年を迎えています。

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【一般の方向けのお問い合わせ先】

株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋

広報担当：森田安紀

TEL：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp

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