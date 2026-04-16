4/23（木）13時～ エルピクセル共催セミナー「検診におけるAI活用！～規制改革の最前線～」を開催

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC (※1)」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長：阿部 伸一）は、「検診におけるAI活用！～規制改革の最前線～」セミナーを、2026年4月23日（木）に開催いたします。

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar_202604

セミナーの概要

昨今、医療業界でもAIの活用が話題となってきています。今回は、画像診断支援AIにて医療現場を支えるエルピクセル株式会社のPM室室長の奥村さまをお招きし、検診におけるAIの活用と規制改革の最前線についてお話しいただきます。

また、国立がん研究センターにより作成された「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2025年度版(https://canscreen.ncc.go.jp/guideline/lung_guideline2025.pdf)」が公開され、今後の肺がん検診が変わります。肺がん検診におけるクラウド型PACS＆遠隔画像診断の活用事例についてもご紹介させていただきます。

※新ガイドラインと低線量CT肺がん検診の運用ポイントについては、こちらのセミナーレポート(https://mnes-lookrec.com/medical-info/seminar-report_LDCT)もぜひご参照ください。

開催概要

日時 ：2026年4月23日（木） 13:00～14:00

会場 ：オンライン（お申し込み後、視聴用URLをご案内いたします）

参加費 ：無料

お申し込み：https://bit.ly/mnes-seminar_202604

※ 競合企業の申し込みはご遠慮ください。当社の判断で入室をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こんな方におすすめです- 検診を実施されている施設にてAIの導入をご検討されている方- 自治体で検診をご担当されている方- 検診を実施されている施設・クリニックの事務長・院長登壇者紹介エルピクセル株式会社PM室室長 奥村 伸子

大学卒業後、オリンパスにて軟性内視鏡用処置具の開発に従事。NOTESやPOEMなど、未確立の内視鏡治療手技の検討・関連するデバイス開発に携わる。その後、軟性内視鏡事業のマーケティング部門にて、事業戦略の立案等を担当。

2025年よりエルピクセルに入社、同年4月より現職に従事し、EIRL（エイル）製品企画全般を統括。また、同年6月よりAI医療機器協議会の理事を務める。

株式会社エムネス営業ビジネスディベロップメント本部 セールススペシャリスト嶋野 直大

営業として体外診断用医薬品および医療機器にて20年以上のキャリア、並行して営業企画部として営業戦略立案、セミナー運営やSalesforceなどのSFA/CRM導入およびシステム管理者として従事。

2024年4月にエムネス入社、医療機関向けのクラウド化提案に従事。

株式会社エムネスについて

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar_202604

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像を中心とするデータの管理・共有のためのクラウド型医療情報管理共有システム LOOKREC (※1)を提供しています。

LOOKRECは診療のデジタル化を加速し、場所にとらわれないあらたな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,800施設（2026年3月時点）を超える施設で利用されています。

所在地 ：広島県広島市南区東雲本町1-2-27

代表者 ：代表取締役社長 阿部 伸一

事業内容 ：医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断サービス

ウェブサイト：https://mnes-lookrec.com/

※1 クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」について

LOOKRECは、CTやMRI等の検査装置から撮影された医用画像をクラウド上にアップロードし、医療機関、医療従事者がリアルタイムに画像を管理・共有できるプラットフォームサービスです。

クラウドへの保存容量に制限がないため機器の増設は不要で、また、物理的なサーバを持たないためソフトウェアの追加購入、メンテナンスも不要です。インターネット接続端末があればどこでも安全に利用することができるため、経済的かつ簡単に導入することが可能です。

医療機器販売名 ： ルックレック 医療機器認証番号： 227AGBZX00096000