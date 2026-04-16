YouTube総再生回数10億回以上！ダークコメディアニメ「アメイジング・デジタル・サーカス」の期間限定ショップ「THE AMAZING DIGITAL CIRCUS POP UP STORE」初開催

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：白川篤典）は、「アメイジング・デジタル・サーカス」の期間限定ショップ「THE AMAZING DIGITAL CIRCUS POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、2026年4月より東京都にて開催いたします。

奇妙な仮想現実に閉じ込められた主人公ポムニと仲間たちが、不気味でポップな世界を感じさせるフォトスポットや装飾をご用意しております。ぜひご来場ください。

【会場イメージ】

作品の特徴であるポップで鮮やかな色彩と、独特な世界観を表現した空間となっております。

フォトパネルといっしょに撮影をお楽しみください。ぜひご来場ください。

※掲載画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

詳細を見る :https://www.village-v.co.jp/popup/030749/

【POP UP STORE おすすめ商品】

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」の人気商品たちが集合！

アメイジング・デジタル・サーカス ぬいぐるみ（ポムニ） 4,950円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からぬいぐるみが登場！

各キャラクターの豊かな表情や衣装が再現されたビッグサイズのぬいぐるみです！目元の刺繍がとってもチャーミングです！

本体：W:27.9×D:22.8×H:28.4cm



アメイジング・デジタル・サーカス ぬいぐるみ（ジャックス） 4,950円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からぬいぐるみ新登場！

各キャラクターの豊かな表情や衣装が再現されたビッグサイズのぬいぐるみです！目元の刺繍がチャーミングです！

本体：W:18.7×D:12.7×H:33.0cm

アメイジング・デジタル・サーカス ぬいぐるみ（ガンミグー） 4,950円(税込)

エピソード2で登場した新キャラクター「ガンミグー」！細かい所まで表現されており、大きさも丁度いいぬいぐるみです。カラーのグラデーションがとても綺麗！

本体：H26.6×D21.5×W17.7cm



アメイジング・デジタル・サーカス ぬいぐるみ（ケイン） 5,500円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からぬいぐるみが新登場！各キャラクターの豊かな表情や衣装が再現されたビッグサイズのぬいぐるみです！

本体：H25.4×D16.5×W25.4cm

アメイジング・デジタル・サーカス ぬいぐるみ（ラガタ） 5,500円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からラガタのぬいぐるみが登場！

細かい所まで表現されており、大きさも丁度いいぬいぐるみです。髪の毛の表現やドレスの細かさにこだわりを感じる逸品。

本体：H26.6×D21.5×W17.7cm

アメイジング・デジタル・サーカス マスコットぬいぐるみ（ポムニ/ジャックス/ラガタ） 各3,190円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からマスコットぬいぐるみが新登場！

各キャラクターの豊かな表情が再現されています。バッグにつけて、一緒にお出かけしよう！

※キーホルダー仕様

アメイジング・デジタル・サーカス PVCパスケース（ガンミグー） 1,650円(税込)

ポップでカラフルなデザインのパスケース。アメデジっぽいデザインのおまけカードもついてきます。

※ガンミグー：H138×Ｗ91



アメイジング・デジタル・サーカス ハンドタオル（ポムニ/ジャックス/ラガタ/ケイン＆バブル） 各990円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からハンドタオルが登場！泣き顔のポムニとおちゃめなジャックスがデザインされた使いやすいサイズのハンドタオルです。ラガタとケイン＆バブルが仲間入り！

本体：W:20×H:20cm

アメイジング・デジタル・サーカス クリアファイル 880円(税込)

キービジュアルにも使用されている代表的な絵と、落ち着きのあるアニメーション画像を使用したクリアファイルです。仕事にも勉強にも用途いろいろ！



アメイジング・デジタル・サーカス トレーディング缶バッジ （全6種） 各605円(税込)

各キャラクターの豊かな表情がデザインされたお洒落な缶バッジとなっています！全6種類の中から、何が出るかは開けてみてのお楽しみ！

※全6種のうち1種が入っています。※1BOXの購入で全商品が揃います。ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

アメイジング・デジタル・サーカス トレーディングきらきら缶バッジ （全10種） 各660円（税込）

キャラクターの背景がキラキラ光るグリッター仕様のカラフルな缶バッジとなっています。シークレットが1個入っています。何が入っているかは開けてからのお楽しみ！

※全10種のうち1種が入っています。シークレット入り。※1BOXの購入で全商品が揃います。ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

アメイジング・デジタル・サーカス トレーディングアクリルキーホルダー（全6種） 各1,045円(税込)

作中のシーンがデザインされた可愛らしいキーホルダーとなっています！

両面印刷となっており、表と裏の両方から楽しめます。全6種類の中から、何が出るかは開けてみてのお楽しみ！

※全6種のうち1種が入っています。※1BOXの購入で全商品が揃います。ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

アメイジング・デジタル・サーカス トレーディング圧縮タオル（全6種） 各693円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」から圧縮タオルが登場！

水に浸すと徐々に膨らみ、ミニタオルとしてご使用いただけます。※乾いた状態でご使用いただく場合には、乾燥が必要です。

※全6種のうち1種が入っています。※1BOXの購入で全商品が揃います。ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

アメイジング・デジタル・サーカス ダイカットステッカー（4枚入り） A/B 各990円(税込)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からダイカットステッカーが登場！スマートフォンケースの後ろへ入れるのにもぴったりなサイズ感です。

Aタイプ：ポムニ ／ ズーブル ／ ケイン ／ バブルBタイプ：ジャックス ／ キンガー ／ ラガタ ／ ガングル

デジタル空間の「悪夢」と、砂漠の「狂気」が奇跡の融合！『アメイジング・デジタル・サーカス』×『ポピーザぱフォーマー』のスペシャルコラボアイテムも展開！

ポピーザぱフォーマー×アメイジング・デジタル・サーカス クリアファイル（2枚セット） 880円(税込)

デジタル空間の「悪夢」と、砂漠の「狂気」が奇跡の融合！『アメイジング・デジタル・サーカス』×『ポピーザぱフォーマー』のスペシャルコラボアイテムA4クリアファイル 2種セット（絵柄違い）で登場！

本体：約W:22 H:31cm

ポピーザぱフォーマー×アメイジング・デジタル・サーカス ダイカットステッカー（4枚セット） 990円(税込)

『アメイジング・デジタル・サーカス』×『ポピーザぱフォーマー』のスペシャルコラボアイテムが登場。混じり合うはずのなかった2つの世界が、あなたの日常をカオスに彩ります。PCやスマホに貼れば、そこはもう逃げ場のないサーカス小屋。あなたの持ち物を、不条理な世界観で埋め尽くそう。

ポピーザぱフォーマー×アメイジング・デジタル・サーカス トートバッグ 3,850円(税込)

『アメイジング・デジタル・サーカス』×『ポピーザぱフォーマー』のスペシャルコラボアイテムが登場。混じり合うはずのなかった2つの世界が、あなたの日常をカオスに彩ります。A4サイズも余裕で収まる実用性◎

本体：W:36× D:12× H:37cm

価格はすべて税込価格となります。

※本イベントで販売する商品はすべて、インフォレンズ株式会社が取り扱う公式ライセンス商品です。

「THE AMAZING DIGITAL CIRCUS POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」開催会場

■東京都

渋谷109

2026年4月29日(水・祝)～2026年5月10日(日)

※営業日・時間は特別記載がない場合、施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】

2023年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。



ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ”を見つける。



トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは？この世界は一体？ケインの正体とは？



ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に…



【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】

https://bit.ly/3FM6yAf



＜アメイジングデジタルサーカス 日本公式X＞

https://x.com/ADC_Japan

各種URL

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press

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■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://twitter.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （平日10:00-18:00）