ブランディングデザインカンパニーcanariaがディレクションを手がける「和圖／WAZU」が世界三大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」にて最優秀賞 iF Gold Awardを受賞

株式会社カナリア

クリエイティブディレクター／アートディレクターの徳田祐司が代表を務めるブランディングデザインカンパニー canaria inc.（株式会社カナリア）は、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞いたしました。

本アワードは、世界68カ国から約10,000件を超える応募が寄せられる中、わずか75件にのみ授与される大変名誉ある賞です。canariaとしては、2015年以降継続してiF Design Awardを受賞しており、Gold受賞を含め、通算18作品目の受賞となります。

受賞作は、“誇れる日本をつくる”を掲げるTHREE Inc.から誕生した、新たなラグジュアリー日本酒ブランド「和圖-WAZU-」。本プロジェクトは、Red Dot Award: Product Design（Red Dot賞）、グッドデザイン賞、DFA（Merit賞）も受賞しており、The One Showではファイナリストに選出されるなど、国内外で継続的に高い評価を獲得しています。

iF Design Awards 2026 受賞作品：

和圖 -WAZU-

Category：Packaging Design - Beverage Packaging

和圖は「一口含めば文化を感じる酒」をコンセプトに掲げる

新たなラグジュアリー日本酒ブランドです。

日本各地の選りすぐりの酒蔵と提携し、

その土地や酒蔵の個性を生かした

無濾過生原酒を限定醸造。

米本来の力を最大限に引き出し、

それぞれの地域性を際立たせる挑戦を行っています。

パッケージには絵巻ラベルを採用し、

紀行文をしたためることで酒を味わいながら

未だ知られぬ日本の風景と出会う旅へと誘います。

五感を通して体験する「一期一会の旅」を世界に届け、

唯一無二の価値を創出しました。



▼ 和圖 -WAZU-

https://wazu-sake.jp/



▼ canaria works

https://www.canaria-world.com/works/WAZU/

▼ iF Design Award 受賞ページ

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/wazu/753193

iF Design Award とは

iF Design Awardは1953年から続く、世界で最も権威あるデザイン賞の1つとして広く知られています。iFロゴは、優れたデザインの証として国際的に高い評価を得ています。プロダクト、パッケージ、コミュニケーション、サービスデザイン、建築、インテリア・内装、プロフェッショナルコンセプト、ユーザーエクスペリエンス（UX）、ユーザーインターフェース（UI）の9つの部門で構成されています。



▼ iF Design Award

https://ifdesign.com/ja/





● iF Design Award - 過去受賞歴

2024

Nozawa Onsen Distillery (Communication / iF winner)

Nozawa Onsen Distillery (Professional Concept / iF winner)

Nozawa Onsen Distillery (Packaging / iF winner)

2023

Penon (Packaging / iF winner)

2020

Yoshinogawa Minamo (Packaging / iF winner)

Yoshinogawa Minamo (Communication / iF winner)

2019

EN (Communication / iF winner)

EN (Packaging / iF winner)

fukufuku lip (Packaging / iF winner)

FLOWFUSHI LIP38°C (Packaging / iF winner)

2017

THE BOOK (Packaging / Gold)

FLOWFUSHI MOTEMASCARA ONE (Packaging / iF winner)

FLOWFUSHI AREA FOUNDY (Packaging / iF winner)

2016

FLOWFUSHI NEW MOTELINER - THE FINAL SHAPE (Packaging / iF winner)

Kyoto Nakasei (Communication / iF winner)

2015

SAUDADE (Packaging / iF winner)

VAIO fit (Communication / iF winner)

about canaria

canaria inc.

https://www.canaria-world.com/

徳田 祐司 Yuji Tokuda

Creative director, Art director, Artist

1968年東京生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業後、電通入社。2001年オランダを拠点とするクリエイティブエージェンシーKesselsKramer を経て、2007年canaria を設立。ブランド、プロダクト、プロジェクト開発からコミュニケーションまでの一貫したコンセプトメイキング及びトータルデザインにおけるクリエイティブディレクション&デザインを得意とし、３００以上のプロジェクトを手掛ける。代表作は、いろはす、FLOWFUSHI、野沢温泉蒸留所、DUO、LOVECHROME、Royal Host Deli、finetoday、SPACEPORT CITY 未来事業構想、avatarin、パリ発フェイシャルサロン EN、吉乃川 等。世界で最も権威のある大きなデザイン賞の２つの賞で最高賞受賞。iF DESIGN AWARD : Gold、Red Dot Award Communication Design : Best of the Best Award、カンヌ広告賞金賞、NY ADC 賞金銀賞、日本パッケージデザイン大賞金銀銅賞など受賞多数。日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA) 会員・広報委員長を歴任。日本パッケージデザイン協会(JPDA) 会員。

● 受賞歴

1992 毎日広告デザイン賞 最高賞

1994 ニューヨークアートディレクターズクラブ賞 金賞

1995 クレスタ賞 クレスタ賞

FCC 賞 銀賞

1996 カンヌ国際広告賞プレス＆ポスター 金賞

クレスタ賞 グランプリ

ニューヨークフェスティバル 銅賞

日経産業新聞広告賞 グランプリ

日本新聞広告賞 グランプリ

ニューヨークアートディレクターズクラブ賞 銀賞

1997 日経新聞広告賞 優秀賞

1998 読売新聞出版広告賞 優秀賞

1999 カンヌ国際広告賞プレス＆ポスター 金賞

2000 タイムス アジアパシィフィック賞 銀賞

広告電通賞 優秀賞

2001 アドフェスト ベスト・オブ・アートディレクション賞

アドフェスト 銅賞

ニューヨークアートディレクタークラブ賞 銀賞

アジアン・アドバタイジング・アワード 銀賞

ＪＲ東日本ポスターグランプリ ビルボード部門銅賞

2002 タイムス アジアパシィフィック賞 金賞

ニューヨークフェスティバル 銅賞

ＪＲ東日本ポスターグランプリ ポスター部門銅賞

ニューヨークフェスティバル 銅賞

2003 グラマド世界広告フェスティバル 銅賞

2005 ニューヨークフェスティバル 銅賞

2006 ニューヨークアートディレクターズクラブ 入賞

2010 AME 賞 最優秀賞(Platinum Award)

2011 日本パッケージデザイン大賞 入賞

SDA 賞 入選

日本パッケージデザイン大賞2011 銀賞

One Show 2011 merit

2103 日本パッケージデザイン大賞 銅賞

2014 ジャパンパッケージングコンペティション

経済産業大臣賞

日本パッケージングコンテスト2014 入賞

2015 iF DESIGN AWARD 2015 受賞

日本パッケージデザイン大賞2015 金賞

JAGDA 賞 2016

iF DESIGN AWARD 2016 受賞

2016 TOP AWARDS ASIA 入賞

pentawards 2016 SILVER AWARD

2016年度グッドデザイン賞

SDA 賞 入選

DFA 2016 金賞

2017 German Design Award 2017 Special Mention賞

日本パッケージデザイン大賞 2017 金賞

iF DESIGN AWARD 2017 金賞

European Product Design Award 金賞

Red Dot Design Award Red Dot賞

A’ DESIGN AWARD 銀賞

GOOD DESIGN AWARD 2017 受賞

2018 German Design Award 2018 winner賞

Red dot award : communication design Best of the best賞

Red dot award : communication design Red dot賞

2019 iF DESIGN AWARD 2019

THE ONE SHOW 2019 銀賞、Merit賞

ニューヨークアートディレクターズクラブ Merit賞

Red dot award Brand&Communication design Best of the best 賞

Red dot award Brand&Communication design Red dot賞

DFA 2019 銀賞

Pentaward 2019 銀賞

2020 iF DESIGN AWARD 2020 受賞

東京TDC賞 入選

日本パッケージデザイン大賞2021 入賞

2021 Red Dot Award：Brands & Communication Design Red Dot 賞

DFA 2021 Merit賞

2022 Red Dot Award：Brands & Communication Design Red Dot 賞

DFA 2022 Merit賞

日本パッケージデザイン大賞 入選

ルクセンブルク酒チャレンジ2022 プラチナ賞(ベストデザイン賞)

2023 Red Dot Award：Brands & Communication Design Best of the Best 賞

Red Dot Award：Brands & Communication Design Red Dot 賞

Red Dot Award：Product Design Red Dot 賞

2024 iF DESIGN AWARD 受賞

Red Dot Award：Brands & Communication Design Red Dot 賞

2025 日本パッケージデザイン大賞 銀賞 入賞

Red Dot Award：Brands & Communication Design Red Dot 賞

DFA 2025 Merit賞

東京ADC賞 入賞

グットデザイン賞 入賞

2026 iF DESIGN AWARD 金賞

Red Dot Award：Product Design Red Dot 賞