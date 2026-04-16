SaaS比較サイト「BOXIL」2026年3月度資料請求数ランキングを発表

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2026年3月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2026年4月11日に発表しました。



ランキング一覧ページURL：https://boxil.jp/monthly-ranking/

本ランキングは、2026年3月1日～3月31日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。一部カテゴリをピックアップし、期間中に資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。

AI-OCR- DX Suite（AI inside株式会社）- SmartRead（株式会社Cogent Labs）- PATPOST（オリックス株式会社）- AI Document Works（蒼株式会社）- DynaEye 11（株式会社PFU）

AI-OCR 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-ai_ocr/monthly-ranking/

RPAツール- ロボパットAI（旧：RPAロボパットDX）（株式会社FCE）- AI／ナビ搭載 業務自動化RPA RKシリーズ（株式会社キーエンス）- Autoジョブ名人（ユーザックシステム株式会社）- EzAvater（株式会社テリロジーサービスウェア）- RPA BizRobo!（オープン株式会社）

RPAツール BOXIL資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-rpa/monthly-ranking/

会計ソフト(財務会計)- クラウド会計ソフトMA1（ソリマチ株式会社）- マネーフォワード クラウド会計（株式会社マネーフォワード）- freee会計（フリー株式会社）- 勘定奉行クラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）- Oracle NetSuite（日本オラクル株式会社）

会計ソフト(財務会計) BOXIL資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-cloud_accounting/monthly-ranking/

勤怠管理システム- 奉行Edge 勤怠管理クラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）- KING OF TIME（株式会社ヒューマンテクノロジーズ）- カオナビ（株式会社カオナビ）- セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition（セコムトラストシステムズ株式会社）- CLOUZA（アマノビジネスソリューションズ株式会社）

勤怠管理システム BOXIL資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-attendance/monthly-ranking/

文書管理システム- クラウドサイン（弁護士ドットコム株式会社）- SmartDB（株式会社ドリーム・アーツ）- GMOサイン契約レビューパック（GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）- コンテンツ管理ストレージ「WAN-RECORD Plus」（株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ）- DX統合パッケージ（株式会社大塚商会）

文書管理システム BOXIL資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-document_management/monthly-ranking/

【BOXIL資料請求数ランキングとは】

「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。

※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています

【引用に関するお願い】

本調査を引用する際は、出典として「BOXIL」と明記し、ウェブの場合は参照ページへのリンクも設置してください。本ランキングデータの引用にあたっては、内容の改変・一部抜粋による誤解を招く表現はご遠慮ください。引用の際は原文の意図を損なわないようお願いいたします。

記載例：BOXIL「BOXIL資料請求数ランキング（2026年3月度）」, 2026年4月16日確認, https://boxil.jp/monthly-ranking/

【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。