SaaS比較サイト「BOXIL」2026年3月度資料請求数ランキングを発表
スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2026年3月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2026年4月11日に発表しました。
ランキング一覧ページURL：https://boxil.jp/monthly-ranking/
本ランキングは、2026年3月1日～3月31日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。一部カテゴリをピックアップし、期間中に資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。
AI-OCR
- DX Suite（AI inside株式会社）
- SmartRead（株式会社Cogent Labs）
- PATPOST（オリックス株式会社）
- AI Document Works（蒼株式会社）
- DynaEye 11（株式会社PFU）
AI-OCR 資料請求数ランキング
https://boxil.jp/sc-ai_ocr/monthly-ranking/
RPAツール
- ロボパットAI（旧：RPAロボパットDX）（株式会社FCE）
- AI／ナビ搭載 業務自動化RPA RKシリーズ（株式会社キーエンス）
- Autoジョブ名人（ユーザックシステム株式会社）
- EzAvater（株式会社テリロジーサービスウェア）
- RPA BizRobo!（オープン株式会社）
RPAツール BOXIL資料請求数ランキング
https://boxil.jp/sc-rpa/monthly-ranking/
会計ソフト(財務会計)
- クラウド会計ソフトMA1（ソリマチ株式会社）
- マネーフォワード クラウド会計（株式会社マネーフォワード）
- freee会計（フリー株式会社）
- 勘定奉行クラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）
- Oracle NetSuite（日本オラクル株式会社）
会計ソフト(財務会計) BOXIL資料請求数ランキング
https://boxil.jp/sc-cloud_accounting/monthly-ranking/
勤怠管理システム
- 奉行Edge 勤怠管理クラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）
- KING OF TIME（株式会社ヒューマンテクノロジーズ）
- カオナビ（株式会社カオナビ）
- セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition（セコムトラストシステムズ株式会社）
- CLOUZA（アマノビジネスソリューションズ株式会社）
勤怠管理システム BOXIL資料請求数ランキング
https://boxil.jp/sc-attendance/monthly-ranking/
文書管理システム
- クラウドサイン（弁護士ドットコム株式会社）
- SmartDB（株式会社ドリーム・アーツ）
- GMOサイン契約レビューパック（GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）
- コンテンツ管理ストレージ「WAN-RECORD Plus」（株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ）
- DX統合パッケージ（株式会社大塚商会）
文書管理システム BOXIL資料請求数ランキング
https://boxil.jp/sc-document_management/monthly-ranking/
【BOXIL資料請求数ランキングとは】
「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。
※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています
【引用に関するお願い】
本調査を引用する際は、出典として「BOXIL」と明記し、ウェブの場合は参照ページへのリンクも設置してください。本ランキングデータの引用にあたっては、内容の改変・一部抜粋による誤解を招く表現はご遠慮ください。引用の際は原文の意図を損なわないようお願いいたします。
記載例：BOXIL「BOXIL資料請求数ランキング（2026年3月度）」, 2026年4月16日確認, https://boxil.jp/monthly-ranking/
【BOXILについて】
「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。
「BOXIL」URL： https://boxil.jp/
サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)
【スマートキャンプ株式会社について】
ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。
社名：スマートキャンプ株式会社
設立：2014年6月
代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音
事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営
URL：https://smartcamp.co.jp/
以上
記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。