ジョニーウォーカーブルーラベルが5月1日より母の日・父の日限定の体験型ギフトキャンペーンを開始　ブルーラベルをご注文の方にミニボトルをプレゼント、豪華旅行やペアリングディナーが当たるチャンスも

ディアジオ ジャパン株式会社

世界 180 以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業のディアジオ社の完全子会社ディアジオ ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、ラグジュアリースコッチウイスキー「ジョニーウォーカー ブルーラベル」などを対象とした「大切な人と過ごす 祝杯のひととき THE BLUE MOMENT ―至福の体験プレゼント― 」を、2026年5月1日から実施します。

本キャンペーンは、「大切な人との時間をジョニーウォーカー ブルーラベルとともに」をコンセプトに、提携店舗での購入者を対象としたミニボトルプレゼントや、豪華体験型ギフト賞品の抽選など、感謝の気持ちを特別な体験に変えて届ける企画を展開します。

■先着でミニボトルがもらえる飲食店キャンペーン

対象期間中に提携店舗でジョニーウォーカー ブルーラベルを2杯注文して、LINE公式アカウントをお友達登録・ご応募いただいた方に、その場で「ブルーラベル ミニボトル」を1本プレゼントします。(各店舗先着50組限定・1組につき1本、なくなり次第終了)

また一部店舗では、感謝の気持ちを伝えるための手書きメッセージカードを用意し、「大切な人との時間をジョニーウォーカー ブルーラベルとともに」というブランドコンセプトを体験できる場を提供します。

【キャンペーン詳細】

・キャンペーン期間：2026年5月1日（金）より随時開始～各店舗なくなり次第終了

・対象商品： ジョニーウォーカー ブルーラベル

・対象店舗：特設サイト(https://sst-spdm.jp/johnniewalker_bluelabel_cp?utm_source=pr&utm_medium=publisher&utm_campaign=2026q4_johnniewalker_bluelabel_brand_jp&utm_content=pr_article_20260416)にて随時公開予定

■抽選で豪華景品が当たる購入キャンペーン

対象期間中に「ジョニーウォーカー ブルーラベル」を含む対象商品を購入のうえ、LINE公式アカウントをお友達登録・購入レシートを登録してご応募していただいた方を対象に、大切な人との“特別な時間”を演出する体験型ギフトを抽選でプレゼントします。

【キャンペーン詳細】

・レシート有効期間：2026年５月１日（金）～6月30日（火）

・応募期間：2026年５月１日（金）～7月5日（日）23:59迄

・賞品 ※内容は変更となる可能性があります

・Aコース：大切な人と過ごす “セレブリティ旅行“ ５組10名様

・Bコース：大切な人と語らう “スペシャルテイスティングディナー” 10組20名様

・Cコース：大切な人が喜ぶ “ブルーフラワーアレンジメント” 50名様

・対象商品：

・ジョニーウォーカー ブルーラベル

・ジョニーウォーカー 18年

・ジョニーウォーカー ゴールドラベル リザーブ

・ジョニーウォーカー グリーンラベル 15年

・応募方法： LINE公式アカウントにアクセスし、レシート画像をアップロード。

※詳細は特設サイト(https://sst-spdm.jp/johnniewalker_bluelabel_cp?utm_source=pr&utm_medium=publisher&utm_campaign=2026q4_johnniewalker_bluelabel_brand_jp&utm_content=pr_article_20260416)よりご確認ください。

【ジョニーウォーカーについて】

1820年、創業者ジョン・ウォーカーがオープンした小さな雑貨店で取り扱っていたスパイスや紅茶のブレンドにインスピレーションを得て、ウイスキーをブレンドしました。当時必ずしも品質が一定ではなかったウイスキーに、高品質での安定供給、そして多様な原酒をブレンドすることによる奥深く豊かな味わいをもたらしました。以来200年以上にもわたり「ジョニーウォーカー」はブレンディング技術にこだわり続け、その味わいは世界No.1のスコッチウイスキーブランド*として愛されています。

*IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量

■ジョニーウォーカー ブルーラベルについて

スコッチウイスキー「ジョニーウォーカー」シリーズの最高峰として知られる「ブルーラベル」は、スコットランド各地から厳選された原酒の中でも一万樽に一樽しか存在しない希少な原酒のみをブレンドしたラグジュアリーウイスキーです。

創業以来200年以上受け継がれてきた門外不出のブレンディング技術により、若い原酒のフレッシュさやスパイシーさと長年熟成された原酒の奥深い甘み、そしてスモーキーな余韻が共鳴し合う、極めて複雑で芳醇な味わいを実現しています。

「真に最高のウイスキーを造りたい」という創業者の信念を引き継ぎ、究極のウイスキーとして1992年に誕生して以来、その希少性と高い品質から、欧米ではお祝いの席や特別な贈り物として選ばれる高級ウイスキーとして広く親しまれてきました。

春は歓送迎会や卒業などのライフイベントがある季節。大切な人に感謝を伝える機会や、人生の節目の特別な瞬間を祝うのにふさわしいお酒です。

オフィシャルホームページ https://www.johnniewalker.com/ja-jp/

Instagram https://www.instagram.com/johnniewalkerjapan/

【DRINKiQについて】

ディアジオ ジャパンは2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発をしております。

その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ」を公開中。

https://www.drinkiq.com/ja-jp/

お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。