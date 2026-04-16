【新刊案内】世界が注目する「渋谷系」「Free Soul」「東京カフェ文化」の原点に迫る一冊！『渋谷カルチャー考現学――稀代の編集家・橋本徹（SUBURBIA）ライフ・ヒストリー』6/9発売

株式会社ディスクユニオン

株式会社ディスクユニオン（千代田区／代表取締役：広畑雅彦）の出版部DU BOOKSは、2026年6月9日（火）に『渋谷カルチャー考現学--稀代の編集家・橋本徹（SUBURBIA）ライフ・ヒストリー』（原知章・著）を刊行します。

フリーペーパー～ディスクガイド『Suburbia Suite』を創刊して「渋谷系」を牽引し、『Free Soul』シリーズなどでコンピCDのイノヴェイターとなり、カフェ・アプレミディを開いて「東京カフェ・スタイル」のパイオニアとなった稀代の編集家・橋本徹（SUBURBIA）。

のべ30時間以上におよぶロング・インタヴューを通し、そのライフ・ヒストリーと渋谷カルチャーの軌跡を、文化人類学者・原知章が多角的にひもときます。街全体が文化のテーマパークとなり世界からも注目を集めてきた渋谷の文化史を、音楽×都市×人間科学の視点で読み解く一冊です。

■ 本書のポイント

1. 「好き」を貫くことは、ひとつの批評だった

レコードを掘り、音楽や書籍を編み、カフェという空間をつくる。無我夢中に「心地よいこと」を追い求めた果てに、日本の“シティ・カルチャー”は生まれた！「好きなことを仕事にすること」へのヒントに満ちたライフ・ヒストリー。

2. 喉から手が出るほど欲しい、オールカラーの巻末付録

巻末には、橋本徹（SUBURBIA）が1992年から2025年までに手がけた、世界一の数となる383枚におよぶ「全コンピ完全網羅リスト」を掲載！ 熱狂的なファンやレコード・マニアにとって、これだけでも買う理由になる圧倒的に充実した資料的価値。

3. 「ジャケ買い」を誘発する魅力的なブック・デザイン

装幀と描き下ろしの装画は「Nujabes」などのジャケット・アートワークを手がけてきたFJD（藤田二郎）、本文デザインは江森丈晃が担当！ 渋谷カルチャーの歴史を象徴するような制作陣が集結。

■ プロフィール

※インタヴューやメディア出演なども随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

原 知章（はら ともあき）：著者

1970年生まれ。早稲田大学人間科学学術院教授。専門は文化人類学、民俗学。著書に『文化的持続可能性とは何か』（編著）、『ミニエスノグラフィーの教科書』などがある。

橋本 徹（はしもと とおる）：取材・編集協力

1966年生まれ。編集者／選曲家／DJ／プロデューサー。Suburbia Factory主宰。渋谷のカフェ・アプレミディ店主。『Free Soul』シリーズをはじめ選曲を手がけたコンピレイションの数は、2025年時点で400枚近く世界一。1990年代から日本の都市型音楽シーンに多大な影響を与え続けている。



《書誌情報》

書名：渋谷カルチャー考現学

副題：稀代の編集家・橋本徹（SUBURBIA）ライフ・ヒストリー

著者：原知章

取材・編集協力：橋本徹

装幀・装画：FJD

本文デザイン：江森丈晃

仕様：A5／並製／264ページ（うちカラー12ページ）

定価：本体2,700円＋税

ISBN：978-4-86647-266-9

発売日：2026年6月9日

発売元：株式会社ディスクユニオン

発行元：DU BOOKS

商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK405

主な販売店はディスクユニオン、全国の書店、オンライン書店

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