黒瀬ひなさんが着こなす「GYDA（ジェイダ）」この春のリアルクローズ最旬WEBカタログを4月16日(木)に公開
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、黒瀬ひなさんを起用した2026 SPRING COLLECTIONを2026年4月16日(木)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。
GYDA_黒瀬ひな
WEBカタログページ：http://s.runway-ch.jp/0416_hina(http://s.runway-ch.jp/0416_hina)
モデルの黒瀬ひなさんを起用した、SPRING COLLECTION2026。
本カタログでは、シーズンコンセプトの「GEMYNTAR」をテーマに、ストリートとフェミニンをGYDAらしく融合させた、最旬LOOKを黒瀬ひなさんがクールに着こなします。
キルティングの総ロゴが目を惹くワンピースや、リングとスタッズデザインが今っぽいデニムセットアップ、ラメのきらめきがレディ度を上げてくれるプリーツロンパースなど、この春に着たいリアルクローズ全7スタイルを提案します。
GYDAでしか見られない、カジュアルでヘルシーなムードの黒瀬ひなさんの表情にもご注目ください。
■WEBカタログ紹介
GG glitter quilting アメスリニットワンピース 8,990円（税込）
ring bijou studsデザインデニムショートGジャン 16,990円(税込) ハイウエスト open ring bijou studsデザインフレアデニムパンツ 14,990円（税込）
SPARKLEサテンプリーツロンパース 10,990円（税込）
GG bijouデニムプリーツスカートライクミニワンピース 10,990円(税込)
■黒瀬ひなさんプロフィール
■黒瀬ひなさんプロフィール
京都府/ 京丹後市出身
avex GIRL’S VOCALAUDITION で6,000人の中から決勝に進出し、小室哲哉プロデュースのガールズグループを経て、2018年からFAKYに加入。
持ち前の国宝級の美しい黒髪、小顔で可愛い雰囲気で大人気恋愛リアリティ番組ABEMA「月とオ
オカミちゃんには騙されない」へ出演してブレイク。
2024年7月30日のグループ解散後、“黒瀬ひな”に改名しソロ活動を本格的にスタート。現在はモデルとして活躍中！
SNSの総フォロワー数は90万を超える。
Instagram：https://www.instagram.com/hina_kurose
X：https://x.com/Hina_Kurose
TikTok：https://www.tiktok.com/@hina_kurose
YouTube：https://www.youtube.com/@hinatube2295
■GYDAブランドコンセプト
【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ
本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある
■GYDAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： https://gyda.jp
Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda
X : https://x.com/GYDA_com
Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp
Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official