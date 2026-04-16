黒瀬ひなさんが着こなす「GYDA（ジェイダ）」この春のリアルクローズ最旬WEBカタログを4月16日(木)に公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、黒瀬ひなさんを起用した2026 SPRING COLLECTIONを2026年4月16日(木)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

GYDA_黒瀬ひな

WEBカタログページ：http://s.runway-ch.jp/0416_hina(http://s.runway-ch.jp/0416_hina)

モデルの黒瀬ひなさんを起用した、SPRING COLLECTION2026。

本カタログでは、シーズンコンセプトの「GEMYNTAR」をテーマに、ストリートとフェミニンをGYDAらしく融合させた、最旬LOOKを黒瀬ひなさんがクールに着こなします。

キルティングの総ロゴが目を惹くワンピースや、リングとスタッズデザインが今っぽいデニムセットアップ、ラメのきらめきがレディ度を上げてくれるプリーツロンパースなど、この春に着たいリアルクローズ全7スタイルを提案します。

GYDAでしか見られない、カジュアルでヘルシーなムードの黒瀬ひなさんの表情にもご注目ください。

■WEBカタログ紹介

GG glitter quilting アメスリニットワンピース 8,990円（税込）ring bijou studsデザインデニムショートGジャン 16,990円(税込) ハイウエスト open ring bijou studsデザインフレアデニムパンツ 14,990円（税込）SPARKLEサテンプリーツロンパース 10,990円（税込）GG bijouデニムプリーツスカートライクミニワンピース 10,990円(税込)

■黒瀬ひなさんプロフィール

■黒瀬ひなさんプロフィール

京都府/ 京丹後市出身

avex GIRL’S VOCALAUDITION で6,000人の中から決勝に進出し、小室哲哉プロデュースのガールズグループを経て、2018年からFAKYに加入。

持ち前の国宝級の美しい黒髪、小顔で可愛い雰囲気で大人気恋愛リアリティ番組ABEMA「月とオ

オカミちゃんには騙されない」へ出演してブレイク。

2024年7月30日のグループ解散後、“黒瀬ひな”に改名しソロ活動を本格的にスタート。現在はモデルとして活躍中！

SNSの総フォロワー数は90万を超える。



Instagram：https://www.instagram.com/hina_kurose

X：https://x.com/Hina_Kurose

TikTok：https://www.tiktok.com/@hina_kurose

YouTube：https://www.youtube.com/@hinatube2295

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://x.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official