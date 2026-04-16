池井戸潤・著『ハヤブサ消防団　森へつづく道』、8月5日（水）に集英社より発売決定！

株式会社集英社

株式会社集英社（本社：東京都千代田区）は、池井戸潤氏の最新作『ハヤブサ消防団 森へつづく道』を８月5日(水)に発売いたします。ただいま、各書店にてご予約受付中です。

『ハヤブサ消防団 森へつづく道』イメージ画像

【あらすじ】

ミステリ作家の三馬太郎が自然豊かな八百万町ハヤブサ地区に移り住んで数年。地元消防団の一員としても忙しい毎日を過ごすうち、とある文学賞にノミネート！ 最大のライバル候補は、今をときめく美貌の歴史ミステリ作家・北原未南。だが、未南に不可解な疑惑が持ち上がる。

一方、八百万町では、ある若い女性が我が子を残して川から水死体で発見されていた。事件の真相を探るうち、太郎は町を揺るがす巨大な疑惑に巻き込まれて……。

【書誌情報】

書名：『ハヤブサ消防団 森へつづく道』

著者名：池井戸潤

発売日：2026年8月5日（水）

予価：2,000円＋税

ページ数：440ページ（予定）

判型：四六判ソフトカバー

ISBN：978-4-08-770063-3

発行：株式会社集英社

特設サイト：https://lp.shueisha.co.jp/hayabusa/

【著者プロフィール】

池井戸 潤（いけいど・じゅん）

作家。1963年岐阜県生まれ。慶應義塾大学卒。98年『果つる底なき』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。2010年『鉄の骨』で吉川英治文学新人賞、11年『下町ロケット』で直木賞、23年『ハヤブサ消防団』で柴田錬三郎賞を受賞。

主な作品に「半沢直樹」シリーズ（『オレたちバブル入行組』『オレたち花のバブル組』『ロスジェネの逆襲』『銀翼のイカロス』『アルルカンと道化師』）、「下町ロケット」シリーズ（『下町ロケット』『ガウディ計画』『ゴースト』『ヤタガラス』）、『シャイロックの子供たち』『空飛ぶタイヤ』『民王』『七つの会議』『陸王』『ノーサイド・ゲーム』『花咲舞が黙ってない』『アキラとあきら』『俺たちの箱根駅伝』がある。

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