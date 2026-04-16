食品ECサイト「らびっとらん」が開店5周年記念感謝祭を開催！ 物価高の今こそ、“無理なく続く身体に良い習慣”を提案。

株式会社ライテック

株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）の子会社で、ECサイト「らびっとらん」を展開する株式会社らびっとらんは、2026年4月に開店5周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込め、2026年4月19日（日）から4月23日（木）までの5日間、公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、店内全品に使える「555円OFF記念クーポン」を配布いたします。また、公式SNSでは4月16日より「5周年記念セット」が当たるプレゼントキャンペーンを同時開催いたします。

5周年記念キャンペーン開催！

「らびっとらん」は、食と暮らしにプラスになる商品を取り揃える食品ECサイトです。ドライフルーツやミックスナッツを中心に、日常に取り入れやすい食品を幅広く展開しています。

昨今の食品価格の上昇が続く中、「美味しさ」と「健康」を無理なく取り入れていただきたいという想いから、5周年の節目にあわせて家計応援型のキャンペーンを実施する運びとなりました。

本キャンペーンでは、「らびっとらん」で取り扱う、日々の食生活に取り入れやすいドライフルーツやナッツなどを通じて、“無理なく続く身体によい習慣“を提案してまいります。

1. 【5日間限定】店内全品対象「555円OFF」クーポン

5周年にちなみ、3,000円以上のお買い物で使える「555円OFF」の特別クーポンをご用意しました。人気のドライマンゴーやプルーンをはじめ、店内すべての商品が対象です。

実施期間：2026年4月19日（日）0:00 ～ 4月23日（木）23:59

利用条件：3,000円（税込）以上のご購入で、期間中1回利用可能

＜利用方法＞

・オフィシャルショップ（本店）

クーポンコード：5thanniv

URL：https://rabbitrun.jp/

・楽天市場店

クーポン取得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WFBPTS05TjRDLU9BVzYtQjlVQQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WFBPTS05TjRDLU9BVzYtQjlVQQ--&rt=)

URL：https://www.rakuten.co.jp/rabbitrun/

2. 【SNS同時開催】5周年記念セット プレゼントキャンペーン

公式XおよびInstagramにて、人気商品を詰め合わせた「5周年記念セット」を抽選で10名様にプレゼントいたします。

実施期間：2026年4月16日（木）12:00 ～ 4月23日（木）23:59

当選人数：10名様

＜応募方法＞

公式アカウントをフォローの上、対象投稿に反応（リポスト等）

・公式X：https://x.com/rabbitrun_2020

・公式Instagram：https://www.instagram.com/rabbit_.run/

＜賞品内容＞

・カンボジア産ドライマンゴー（180g）

南国育ちの果実を、ぎゅっと凝縮。贅沢に厚切りしたドライマンゴーです

・無添加完熟ドライマンゴー（30g）

完熟度85%以上！タイ産マンゴー100%の贅沢ドライマンゴーです

・カルフォルニア産ドライプルーン（100g）

毎日食べたい美容フルーツ！種ぬき大粒プルーンです

今後も、「創造と挑戦」を掲げ、暮らしの中の“ひと息“の時間をより豊かで心地よいものにする製品・体験の提供に取り組んでまいります。

食と暮らしにPlus「らびっとらん」

「らびっとらん」は、ドライフルーツやミックスナッツを中心に展開する食品ECサイトです。看板商品であるドライマンゴーは、無添加商品や大容量タイプなど幅広いラインナップを取り揃えています。現在はEC販売に加え、小売店への卸販売も展開しています。

5周年を迎え、今後も“日常に取り入れやすい美味しさ“を通じて、皆様の健やかな毎日をサポートしてまいります。

サイトURL：https://rabbitrun.jp/

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/