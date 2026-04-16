カーグッズマガジン２０２６年６月号発売！【巻頭特集】洗車TIMES

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年６月号

２０２６年４月１６日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252606/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年４月1６日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年６月号』を発売いたします。

春の洗車シーズン、本格到来！

メーカー各社がお膳立てする最新用品をもとに

令和八年版の洗車作法をここで確認!!

後悔せずに失敗も回避する洗車の大原則をおさらいしたうえで

現代洗車シーンの象徴メニューを把握し

効能が気になるニューアイテムもテストレビュー

売り場のマル得情報もチェックした上でいざ今度の休みに実践と行こう！

さらに洗車用品以外にも、この春気になる最新製品を実践レポート

通信簿形式に項目別評価を施して特性も詳細報告

追い込みとなる夏タイヤへの履き替え事情は店舗取材による現場主義レポートで

また、暑さ対策グッズも先行して最新グッズ事情をプレビュー

季節先取りの一号をいざ!!

春の洗車特集その冒頭は、用品選びから作業時に至るまでのハウツーガイドからスタート。後悔しない、失敗しないための大前提をおさらい！

現代洗車シーンを彩る最新用品のなかでも、使った実際が気になるアイテムを即体験レポート。そこで分かったこととは!?

先号から続く、春の新製品レビューの第二弾。洗車用品以外の注目のアイテムは、通信簿仕立てに五項目から評価診断。あらゆる視点から実力をチェック！

春夏タイヤへの履き替えもいざピーク！ 替え時迫るアナタに向け、タイヤ売り場の現場から最前線事情を現地直送で！

昨年の酷暑、再び!? 早速異例の暑さが報じられるなか、対策グッズもいざ準備万端。この春登場の注目グッズをアラカルトでガイド。

＜目次＞

=CONTENTS=

5-42洗車TIMES

45-53春の新製品通信簿 七番勝負

55-58特撰型録「暑さ対策グッズ最前線」

61-63月イチTESTプログラム「用品考課」

64-65CarGoods Quest「新型車対応電子パーツ 編」

67-72［Spring Report］タイヤ販売前線を往く

74-80人気ジャンルの最新動向を読む「トレンド・サーチライト」

82CarGoods Seasonal「エバポレータークリーンコート」

84CarGoods Review「DULTON雑貨」

85-94グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」

97-104よろずINFORMATION「CGMかわら版」

106カー用品逸品図鑑「エアロスタビライジングインテリア」

107アフターパーツ解体新書「車種専用ダッシュボードマット」

108技術の深層「遮熱KeePerフィルム」

109研究所通信「HeatX Range+」

110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」

112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」

114-115セールス＆欲しいMONOランキング

116-123ガレージトーク

124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年６月号

２０２６年４月１６日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252606/

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年4月16日

株式会社三栄